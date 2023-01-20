تغريدة نارية من رغد صدام حسين بعد فوز العراق بكأس خليجي 25 (شاهد)

- Advertisement -

وطن – علقت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين على فوز منتخب بلادها ببطولة كأس خليجي 25، بفوزه على نظيره العُماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ونشرت رغد صورة من مباراة التتويج، عبر حسابها على موقع “تويتر“: “أسود الرافدين الأبطال، مبارك لكم هذا الفوز الجميل، أدخلتم الفرحة إلى قلوبنا جميعا.. حفظكم الله وايدكم بنصره.. مبروك للعراق وشعبه هذا الإنجاز الكروي”.

#أسود_الرافدين الأبطال، مبارك لكم هذا الفوز الجميل، أدخلتم الفرحة إلى قلوبنا جميعا.

حفظكم الله وايدكم بنصره

مبروك للعراق وشعبه هذا الإنجاز الكروي pic.twitter.com/8G2fuImGYQ — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) January 19, 2023

فوز ملحمي عراقي على منتخب عمان

وتوّج منتخب العراق بلقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 25″، بعد فوزه المثير على نظيره العماني 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب البصرة الدولي وامتدت إلى شوطين إضافيين.

وافتتح إبراهيم بايش التسجيل لمنتخب العراق في الدقيقة 24 بتسدية قوية من خارج منطقة الجزاء، فيما أهدر جميل اليحمدي فرصة إدراك التعادل لمنتخب عمان في الدقيقة 82 بعدما أخفق في ترجمة ركلة جزاء احتسبها الحكم، إذ تصدى لها الحارس العراقي جلال حسن.

لكن الحكم احتسب ركلة جزاء ثانية في الدقيقة الأخيرة، ونجح هذه المرة صلاح اليحيائي في تسجيل هدف التعادل من خلالها، ثم تم اللجوء إلى شوطين إضافيين.

- Advertisement -

وتقدم منتخب العراق في الدقيقة 115 من جزاء أخرى احتسبها الحكم هذه المرة لمصلحة أصحاب الأرض سجل منها أمجد عطوان هدف التقدم (2-1)، وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني إثارة بالغة.

ففي الدقيقة 119 أدرك البديل عمر المالكي هدف التعادل للمنتخب العماني من كرة رأسية وظن الجميع أن المواجهة ستُحسم عبر ركلات الترجيح.

واستقبل جمهور العراق هذه النسخة بحماس شديد، بعد سنوات طويلة من حظر إقامة مباريات المنتخبات على أرضه لأسباب أمنية.

وحفلت المباراة التي أقيمت أمام حشد جماهيري كبير، بالكثير من الإثارة والندية، وجاءت 3 من أهدافها في الشوطين الإضافيين.