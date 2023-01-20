تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك قبيل مباراة قمة الدوري المصري

القمة ال125 في منافسات الدوري المصري بين الأهلي وغريمه الزمالك

وطن- يلتقي فريق الأهلي أمام غريمه التقليدي الزمالك، السبت، في قمة الأسبوع ال14 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، على ملعب (استاد القاهرة) الدولي.

وستكون القمة ال125 بين الأهلي والزمالك في منافسات الدوري المصري الممتاز، كان التفوق واضحاً للقلعة الحمراء الأهلاوية على الفارس الأبيض.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري المصري

وفق ما ذكرته صحيفة الأهرام المصرية، فإن فريق الأهلي تقابل أمام الزمالك في 124 مباراة بالدوري المصري الممتاز، حقق من خلالها المارد الأحمر الفوز في 47 مباراة، بينما فاز غريمه التقليدي الزمالم في 27 مباراة.

كما وخيم التعادل بين تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في منافسات الدوري المصري، في 50 مباراة.

وسجل فريق الأهلي 159 هدفاً في شباك غريمه الزمالك في تاريخ مسابقة الدوري المصري، مقابل 110 هدفاً سجله غريمه الزمالك في شباك المارد الأحمر.

موعد قمة مباراة الأهلي والزمالك

وستكون مباراة الأهلي أمام غريمه الزمالك، في قمة منافسات الجولة ال14 من الدوري المصري الممتاز، السبت، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين.

كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والمغرب والجزائر، فستكون في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

بينما بتوقيت دولة السعودية ودول الخليج العربي، عند الساعة العاشرة والنصف مساءً.

معلق مباراة الأهلي أمام الزمالك في الدوري المصري

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك كالعادة، على قنوات ( أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، المعلق مدحت شلبي أو أيمن الكاشف.

ويتصدر فريق الأهلي (المارد الأحمر)، جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف فيوتشر صاحب المركز الثاني برصيد 30 نقطة.

كما ويتواجد حامل اللقب الزمالك في رابع جدول الترتيب برصيد 26 نقطة للموسم الحالي.