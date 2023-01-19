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هذا ما حصل عليه مشرف الغامدي مقابل أغلى تذكرة بتاريخ كرة القدم (فيديو)

مشرف الغامدي دفع 10 ملايين ريال سعودي (2.6 مليون دولار) لشراء تذكرة "فوق الخيال" وحضور مباراة نادي الرياض وباريس سان جيرمان

كتب فهمي الورغمي
مشرف الغامدي تذكرة فوق الخيال watanserb.com
رجل الأعمال السعودي "مشرف الغامدي" الذي فاز بتذكرة "فوق الخيال" لمشاهدة المباراة التي ستجمع رونالدو وميسي
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23ق– فاز رجل الأعمال السعودي “مشرف الغامدي” بمزاد لشراء تذكرة ذهبية أُطلق عليها اسم “فوق الخيال”، لمشاهدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال المباراة التي ستجمعه، مساء اليوم الخميس، مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مقابل دفع مبلغ 10 ملايين ريال سعودي (2.6 مليون دولار).

مشرف الغامدي يفوز بتذكرة “فوق الخيال”

وسيحضر مشرف الغامدي حفل الافتتاح ويشاهد المباراة التي ستجمع نجوم فريقي النصر والهلال السعوديين، تحت راية فريق “الرياض” أمام فريق “باريس سان جيرمان” الفرنسي عن قرب.

وستُتاح للغامدي فرصة لقاء نجمي الفريقين، قائد الفريق السعودي كريستيانو رونالدو ونجم النادي الباريسي، ليونيل ميسي.

ناهيك عن باقي نجوم باريس سان جيرمان، شأن البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، والمغربي أشرف حكيمي وغيرهم.

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التذكرة الذهبية التي أُطلق عليها لقب “فوق الخيال”، والتي دفع رجل الأعمال السعودي “مشرف الغامدي” بمزاد علني ما قيمته 2.6 مليون دولار لشرائها حيث تعد أغلى تذكرة حتى الآن في تاريخ كرة القدم، ستتيح له أيضاً حضور وجبة غداء مع نجوم النادي الباريسي.

كما سيكون قادراً على دخول غرف ملابس الفريقين، بالإضافة إلى المشاركة في حفل التتويج، والانضمام إلى صورة جماعية مع الفريق الفائز بالمباراة.

“تلبية الجانب الخيري المتعلق بها”

وفي أول تعليق له بعد فوزه بالمزاد، أكد رجل الأعمال السعودي مشرف الغامدي حامل تذكرة “فوق الخيال” أنه اشترى التذكرة- رغم سعرها المرتفع- تلبية لنداء “الجانب الخيري المتعلق بها”.

وأضاف في لقائه مع برنامج “في المرمى” على قناة “العربية” أنه بدأ بنيل مزاياها عند حضوره العشاء الذي أقامه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، لرئيسي ناديي النصر والهلال بالإضافة إلى لاعبي فريق موسم الرياض والطواقم التدريبية والفنية.

وتابع: “دخلت المزاد لأنه خيري والفكرة كانت ذكية جدا.. وعند دخولي له كان قد وصل أعلى مبلغ إلى 9 ملايين قبل أن أحصل على التذكرة بعشرة ملايين ريال.”

وواصل حديثه قائلا “حضرت العشاء الذي أقامه رئيس الهيئة العامة للترفيه وسأكون حاضرا في المباراة.. ولم أشاور أحدا في اتخاذ قرار الدخول في مزاد التذكرة بل كان فرديا.”

تركي آل الشيخ وتذكرة “فوق الخيال”

وكان المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، أعلن أمس الأربعاء، فوز رجل الأعمال مشرف الغامدي، بمزاد تذكرة “فوق الخيال” بعدما وصل المبلغ إلى 10 ملايين ريال سعودي، ستذهب إلى منصة إحسان الخيرية.

وينتظر عشاق كرة القدم المباراة الودية، التي ستجمع نجوم الهلال والنصر مع باريس سان جيرمان، على لقب كأس موسم الرياض بملعب الملك فهد الدولي، بحماس شديد.

حماس، سيزيده اللقاء المرتقب بين الدون كريستيانو رونالدو حيث سيكون أول ظهور له في الملاعب السعودية في مواجهة البرغوث ليونيل ميسي، غريمه التاريخي ومنافسه الذي اكتسح معه أمجاد كرة الأوروبية طيلة سنوات (2009-2018) جمعتهما في الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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