موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة في الدوري المصري

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وطن- يلتقي فريق الأهلي أمام غريمه التقليدي الزمالك، السبت، في قمة منافسات الجولة ال14 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب (استاد القاهرة) الدولي، مباراة الأهلي والزمالك، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة) وفلسطين.

توقيت مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

فيما ستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، عند الساعة العاشرة والنصف مساءً، كما وبتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والجزائر والمغرب، فستكون مباراة قمة الأهلي والزمالك، عند الساعة الثامنة والنصف مساءً في منافسات الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وستبث مباراة الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، في قمة منافسات الدوري المصري، على قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية.

كما وستنقل المباراة على قناة (On Time Sport HD 1)، على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11861، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

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ومن المتوقع أن يعلق على أحداث قمة الأهلي ضد الزمالك، على قنوات (أون تايم سبورت)، المعلق المصري مدحت شلبي أو أيمن الكاشف.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري المصري

وخاض فريق الأهلي 13 مباراة في منافسات الدوري المصري الممتاز حتى الآن، حقق فيها الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 4 مباريات، ولم يتلقى الخسارة في أي من المباريات الماضية.

بينما تلقى الفريق المنافس والغريم الزمالك خسارة وحيدة في 13 مباراة الماضية، مع تحقيق الفوز في 7 مباريات والتعادل في 5 مباريات آخرى.

ويعتلي فريق الأهلي (المارد الأحمر)، جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف فيوتشر صاحب المركز الثاني.

كما ويحتل حامل اللقب الزمالك، المركز الثالث من جدول الترتيب برصيد 26 نقطة حتى يومنا هذا.