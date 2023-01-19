الخميس, يناير 19, 2023
الرئيسيةرياضةموعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة في الدوري المصري
رياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة في الدوري المصري

موعد قمة منافسات الجولة ال14 بين الغريمين الأهلي والزمالك بالدوري المصري

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة watanserb.com
موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة
- Advertisement -

وطن- يلتقي فريق الأهلي أمام غريمه التقليدي الزمالك، السبت، في قمة منافسات الجولة ال14 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب (استاد القاهرة) الدولي، مباراة الأهلي والزمالك، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة) وفلسطين.

توقيت مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

فيما ستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، عند الساعة العاشرة والنصف مساءً، كما وبتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والجزائر والمغرب، فستكون مباراة قمة الأهلي والزمالك، عند الساعة الثامنة والنصف مساءً في منافسات الدوري الممتاز.

تدريبات الأهلي المصري
تدريبات الأهلي المصري

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وستبث مباراة الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، في قمة منافسات الدوري المصري، على قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية.

كما وستنقل المباراة على قناة (On Time Sport HD 1)، على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11861، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

- Advertisement -

ومن المتوقع أن يعلق على أحداث قمة الأهلي ضد الزمالك، على قنوات (أون تايم سبورت)، المعلق المصري مدحت شلبي أو أيمن الكاشف.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري المصري

وخاض فريق الأهلي 13 مباراة في منافسات الدوري المصري الممتاز حتى الآن، حقق فيها الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 4 مباريات، ولم يتلقى الخسارة في أي من المباريات الماضية.

بينما تلقى الفريق المنافس والغريم الزمالك خسارة وحيدة في 13 مباراة الماضية، مع تحقيق الفوز في 7 مباريات والتعادل في 5 مباريات آخرى.

ويعتلي فريق الأهلي (المارد الأحمر)، جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف فيوتشر صاحب المركز الثاني.

تدريبات الزمالك
تدريبات الزمالك

كما ويحتل حامل اللقب الزمالك، المركز الثالث من جدول الترتيب برصيد 26 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + صفحة نادي الأهلي + صفحة نادي الزمالك
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

سبب تأجيل مباراة الأهلي ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر 2023

رياضة

مالك نادي بيراميدز الإماراتي يُهدد بسحب أمواله لهذا السبب

رياضة

ترتيب جدول الدوري المصري 2023 مع نهاية الجولة ال13

رياضة

جدول ترتيب الدوري المصري مع نهاية الجولة الـ12

رياضة

من هو اللاعب كريستو صفقة الأهلي المصري في الميركاتو الشتوي؟!

رياضة

فوز الأهلي وتعثر الزمالك.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023

رياضة

عقوبات بالجملة على نادي الزمالك.. وهذه تفاصيلها

رياضة

أحمد حسام ميدو يعود إلى سكة التدريب في الدوري المصري (صور)

رياضة

ترتيب جدول الدوري المصري 2022-2023 مع نهاية الجولة الـ9

رياضة

غيابات مؤثرة عن تشكيلة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري الممتاز

رياضة

تشكيلة الزمالك أمام المقاولون في الدوري المصري وتوقيت المباراة

رياضة

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك وتعادل الأهلي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

موقع “أفريك”: البوليساريو تضع رأس محمد السادس شخصياً هدفاً جديداً لها وهذا ما تخطط له!

إلغراندي طوطو.. القضاء المغربي يصدر كلمته الأخيرة في حق مغني الراب المثير للجدل!

خدعوك فقالوا..فيما يلي عدد فناجين القهوة المسموح بشربها كل يوم

إيفانا ترامب تركت وراءها ثروة هائلة لكنه لم يحصل منها على شيء .. لمن ذهبت! (شاهد)

شبيهة “جورجينا” السعودية ريما العنزي تثير الغضب بتصريح جريء جداً عن رونالدو (شاهد)

قرارات جديدة لـ فيسبوك وانستغرام حول نشر صور أثداء النساء وحلماتهن على المنصة!

بث مباشر العراق وعمان اليوم في نهائي خليجي 25

الملكة رانيا.. أرخص إطلالة لها على الإطلاق مع قرينة “السيسي” (شاهد)

سعرها يفوق الخيال..كيم كارداشيان تشتري قلادة ارتدتها الأميرة ديانا عام 1987

عقوبات صارمة وغرامات مالية على نجوم المنتخب القطري

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC