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ماجد المهندس يبكي.. هذا ما فعله دون تردد وحاز إعجاب العراقيين (فيديو)

أحيا الفنان ماجد المهندس رفقة الفنانة أحلام حفل ختام نهائي كأس الخليج "خليجي 25" الذي فاز به المنتخب العراقي بعد هزيمته لنظيره العماني

كتب خالد الأحمد
ماجد المهندس حفل اختتام بطولة خليجي 25 watanserb.com
المطرب العراقي ماجد المهندس
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وطن – قبّل المطرب العراقي “ماجد المهندس” أرض مدينة البصرة لحظة وصوله إلى العراق بعد غياب طويل عن بلاده، حيث حضر لإحياء حفل اختتام بطولة “خليجي 25” رفقة الفنانة الإماراتية أحلام.

ماجد المهندس يبكي ويقبل أرض العراق

وظهر ماجد المهندس في فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وسط الملعب، وهو يتوشح لفاحة تحمل علم العراق، ثم ينحني ليقبل أرض العراق.

فيما تسمع هتافات وتشجيع الجماهير على المنصة في حفل ختام بطولة خليجي 25 التي أسدل الستار عليها اليوم، بفوز المنتخب العراقي على نظيره العماني.

كما أظهر مقطع فيديو آخر قيام ماجد المهندس بذات الأمر عندما وصل إلى العراق، حيث أنه بمجرد نزوله من الطائرة استقبل الأرض وسجد عليها وقبلها، معبرا عن حنينه وشوقه لبلده العراق.

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وأحيا “البرنس” كما يلقبه معجبوه برفقة الفنانة الإماراتية أحلام، حفل اختتام خليجي 25.

ماجد المهندس يغني النشيد الوطني العراقي

وبدأ ماجد المهندس بالنشيد الوطني العراقي، والذي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير ثم غنى عددا من أغانيه أمام الجماهير الغفيرة.

ومنها “فرحنا واللي يحبنا يفرح معانا”، فيما ظهر علم العراق وهو يرفرف فوق مساحة كبيرة من المدرجات، كما قدمت أحلام من أرض استاد البصرة أغنية “وجه بغداد” من ألبومها “رزق الورد”.

وكان المهندس قد ظهر في مقطع فيديو متداول داخل الطائرة التي أقلته إلى العراق.

ولدى سؤاله من أحد أصدقائه عن المدة التي مرت على غيابه عن الغناء في العراق، قال: “29 عاماً” وعند سؤاله ما الذي يعنيه له شط العرب قال: “شط العرب الدم الذي يمشي بي”

وفي أول حديث لوسائل الإعلام المحلية بعد وصوله الى البصرة قال المهندس: “دائماً قلوبنا في العراق الحبيب”، وشكر كل القائمين على كأس الخليج 25 وهي دورة الخليج المشرفة لنا كعراقيين وعرب.

وأضاف أن هذا التنظيم الرائع ليس غريباً على العراقيين رغم الظروف السيئة التي مر بها العراق “ولكن الشعب العراقي يستحق الحياة وأثبت للعالم أجمع أنه إذا تعثر فإنه يستطيع النهوض من جديد”.

وكشف ماجد المهندس أنه يتابع أخبار العراق دائماً بوجدانه وقلبه.

وقال إن “رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال اتصل به قبل أيام من ختام البطولة وعرض عليه المشاركة في الحفل الختامي، مؤكداً انه رحب بالدعوة دون أي طلبات”.

ماجد المهندس يهنئ المنتخب العراقي بالفوز

وعقب نهاية مباراة نهائي كأس الخليج وفوز المنتخب العراقي، غرد المهندس مهنئا منتخب بلاده بالفوز.

وقال عبر حسابه في تويتر وفق ما رصدت (وطن): “الف مبروك فوز العراق الحبيب بكاس الخليج العربي 25”.

وكان ماجد المهندس تقدم بالشكر في تغريدة أخرى للشعب العراقي.

وكتب: “اهلي وناسي في العراق الحبيب اللي عمرهم ماخيبوا ظني شكرا بحجم السماء.”

وتابع: “سعدت بزيارة وطني العراق واشعر بالفخر بمشاركتي بهذا الانجاز المشرف وشكرا لكل من ساهم بهذا العمل الكبير.”

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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