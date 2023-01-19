ماجد المهندس يبكي.. هذا ما فعله دون تردد وحاز إعجاب العراقيين (فيديو)

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وطن – قبّل المطرب العراقي “ماجد المهندس” أرض مدينة البصرة لحظة وصوله إلى العراق بعد غياب طويل عن بلاده، حيث حضر لإحياء حفل اختتام بطولة “خليجي 25” رفقة الفنانة الإماراتية أحلام.

ماجد المهندس يبكي ويقبل أرض العراق

وظهر ماجد المهندس في فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وسط الملعب، وهو يتوشح لفاحة تحمل علم العراق، ثم ينحني ليقبل أرض العراق.

الفنان ماجد المهندس يقبل أرض استاد البصرة الدولي في حفل ختام #خليجي_25#العراق_عمان#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/ciwRNWWjhN — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 19, 2023

فيما تسمع هتافات وتشجيع الجماهير على المنصة في حفل ختام بطولة خليجي 25 التي أسدل الستار عليها اليوم، بفوز المنتخب العراقي على نظيره العماني.

كما أظهر مقطع فيديو آخر قيام ماجد المهندس بذات الأمر عندما وصل إلى العراق، حيث أنه بمجرد نزوله من الطائرة استقبل الأرض وسجد عليها وقبلها، معبرا عن حنينه وشوقه لبلده العراق.

ماجد المهندس :

يقبل ارض البصرة لحظة وصوله العراق بعد غياب طويل من بلده 🤍 pic.twitter.com/oDXLlhHxHw — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) January 19, 2023

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وأحيا “البرنس” كما يلقبه معجبوه برفقة الفنانة الإماراتية أحلام، حفل اختتام خليجي 25.

ماجد المهندس يغني النشيد الوطني العراقي

وبدأ ماجد المهندس بالنشيد الوطني العراقي، والذي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير ثم غنى عددا من أغانيه أمام الجماهير الغفيرة.

ومنها “فرحنا واللي يحبنا يفرح معانا”، فيما ظهر علم العراق وهو يرفرف فوق مساحة كبيرة من المدرجات، كما قدمت أحلام من أرض استاد البصرة أغنية “وجه بغداد” من ألبومها “رزق الورد”.

وكان المهندس قد ظهر في مقطع فيديو متداول داخل الطائرة التي أقلته إلى العراق.

ولدى سؤاله من أحد أصدقائه عن المدة التي مرت على غيابه عن الغناء في العراق، قال: “29 عاماً” وعند سؤاله ما الذي يعنيه له شط العرب قال: “شط العرب الدم الذي يمشي بي”

وفي أول حديث لوسائل الإعلام المحلية بعد وصوله الى البصرة قال المهندس: “دائماً قلوبنا في العراق الحبيب”، وشكر كل القائمين على كأس الخليج 25 وهي دورة الخليج المشرفة لنا كعراقيين وعرب.

وأضاف أن هذا التنظيم الرائع ليس غريباً على العراقيين رغم الظروف السيئة التي مر بها العراق “ولكن الشعب العراقي يستحق الحياة وأثبت للعالم أجمع أنه إذا تعثر فإنه يستطيع النهوض من جديد”.

وكشف ماجد المهندس أنه يتابع أخبار العراق دائماً بوجدانه وقلبه.

وقال إن “رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال اتصل به قبل أيام من ختام البطولة وعرض عليه المشاركة في الحفل الختامي، مؤكداً انه رحب بالدعوة دون أي طلبات”.

ماجد المهندس يهنئ المنتخب العراقي بالفوز

وعقب نهاية مباراة نهائي كأس الخليج وفوز المنتخب العراقي، غرد المهندس مهنئا منتخب بلاده بالفوز.

وقال عبر حسابه في تويتر وفق ما رصدت (وطن): “الف مبروك فوز العراق الحبيب بكاس الخليج العربي 25”.

الف مبروك فوز العراق الحبيب #كاس_الخليج_العربي_25 — ماجد المهندس (@majidalmohandis) January 19, 2023

وكان ماجد المهندس تقدم بالشكر في تغريدة أخرى للشعب العراقي.

وكتب: “اهلي وناسي في العراق الحبيب اللي عمرهم ماخيبوا ظني شكرا بحجم السماء.”

وتابع: “سعدت بزيارة وطني العراق واشعر بالفخر بمشاركتي بهذا الانجاز المشرف وشكرا لكل من ساهم بهذا العمل الكبير.”