الخميس, يناير 19, 2023
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ثري مغربي يستخدم قريباته وزوجته السابقة لصناعة أفلام إباحية للبيع!

ضحايا المتهم يخضعون للعلاج من الصدمات النفسية التي تعرضوا لها بعد بث مقاطع فيديو تظهرهم في أوضاع جنسية

كتب رفيف عبدالله
ثري مغربي يستخدم قريباته وزوجته السابقة لصناعة أفلام إباحية للبيع! watanserb.com
ثري مغربي يصنع أفلام إباحية
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وطن– كشفت التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية في المغرب، مفاجآت صادمة في واقعة إدارة شخص ثلاثيني ستوديو لتصوير مقاطع إباحية ونشرها على مواقع أجنبية على شبكة الإنترنت.

عائلة ثرية

وذكرت صحيفة “المغرب 24“، أنه بعد عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن في منزل شاب يقع في مراكش، كشفت عن العثور على أكثر من 150 مقطع فيديو إباحيًا على جهاز كمبيوتر خاص به.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن مصادر أمنية، إلى أنه يُشتبه في أن الشاب قام بتصوير الأفلام بنفسه لنشرها على المواقع الاباحية.

وذكرت المصادر أن المتهم يبلغ من العمر 30 عامًا وينتمي لعائلة ثرية في مراكش.

زوجته السابقة وقريباته!

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت قبل أيام أن المتهم تم وضعه رهن الاعتقال لدى الشرطة تحت تصرف التحقيق القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وذكر مصدر أمني أن نصف الفيديوهات المعنية كانت قيد النشر على مواقع إباحية.

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وكان المتهم قد عرض بالفعل عددًا من أعماله للبيع.

أما المفاجأة الأكبر، فهي أن العديد من الفتيات اللواتي يظهرن هناك على صلة بالمشتبه به، من بينهم زوجته السابقة.

صدمة نفسية

وبحسب المصدر، فإن ضحايا المتهم يخضعون للعلاج من الصدمات النفسية التي تعرضوا لها، بعد بث مقاطع فيديو تظهرهم في أوضاع إباحية فاضحة.

وقام الثري المغربي بإنشاء استوديو في منزله. وعثر هناك على عدة معدات الكترونية من بينها جهاز لتخزين البيانات.

كما عثرت الشرطة على ملابس واكسسوارات ومجوهرات يشتبه في استخدامها في التصوير.

عصابة تجنيد جميلات أوكرانيا

يُشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، تم تفكيك العصابة المتخصصة في تجنيد “جميلات أوكرانيا” للعمل في الدعارة في المغرب تحت يافطة وكالة “عرض أزياء”.

وفككت السلطات الأوكرانية، مؤخرا، شبكةً من ضمن أفرادها عنصر مغربي. تنشط في تهريب أوكرانيات إلى إسبانيا، ومنها إلى المغرب. حيث تستغل أوضاعهن الاجتماعية وهروبهن من الحرب، لإجبارهن على العمل في الدعارة بمراكش.

وأسس أفراد العصابة، وكالة “عرض أزياء” وهمية، واستهدفوا “جميلات” أوكرانيا من مواقع التواصل الاجتماعي. خاصة “إنستغرام”، تحت غطاء العمل كعارضات أزياء. قبل أن يتبين أن الأمر لا علاقة له بعروض الازياء، وأنه يتم تجنيدهن للعمل في الدعارة بمراكش.

المصدرالمغرب 24
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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