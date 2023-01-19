تشكيلة الأهلي والزمالك في قمة منافسات الدوري المصري

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وطن- تشهد تشكيلة الأهلي والزمالك، استعداداً لمباراة القمة المرتقبة بين الغريمين، السبت، في قمة منافسات الجولة ال14 من منافسات الدوري المصري الممتاز 2022-2023.

ويستضيف ملعب (استاد القاهرة) الدولي، مباراة الأهلي والزمالك، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة (مصر) وفلسطين.

توقيت مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

كما وستكون المباراة النارية بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، عند الساعة العاشرة والنصف مساءً، فيما ستكون في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، بتوقيت دولة الإمارات وعمان.

بينما ستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

تشكيلة الأهلي ضد الزمالك

ومن المتوقع أن يلعب المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة القوية أمام غريمه الزمالك، في منافسات الدوري المصري الممتاز، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي.

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دفاع التشكيلة: علي معلول، محمود متولي (محمد عبد المنعم)، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة (عمرو السولية)، أليو ديينغ، أحمد عبد القادر.

مركز الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف (محمود كهربا).

تشكيلة الزمالك ضد الأهلي

وسيلعب المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، مباراة القمة أمام منافسه الأهلي في منافسات الدوري المصري، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

دفاع التشكيلة: حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، علي جابر.

خط الوسط: إمام عاشور، شيكابالا، محمد أشرف روقا (عمرو السيسي)، يوسف أسامة نبيه.

مركز الهجوم: سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو.

معلق مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ومن المقرر أن يعلق على مباراة الأهلي أمام غريمه الزمالك، في قمة منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، على قنوات ( أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، المعلق مدحت سلبي أو أيمن الكاشف.

ويتصدر فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد غريمه التقليدي وحامل اللقب الزمالك في المركز الرابع برصيد 26 نقطة لهذا الموسم.