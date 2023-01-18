هبة عبوك تُفحم مروجي شائعة خيانة “حكيمي” لها من داخل حلبة الملاكمة (شاهد)

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وطن – بعد وصلة الجدل التي دارت حول انفصالهما مؤخرا بعد شائعة خيانة زوجها لاعب المنتخب المغربي ونجم نادي باريس سان جيرمان، شرف حكيمي لها، نشرت الممثلة الإسبانية -التونسية الأصل هبة عبوك أول فيديو يجمعها بزوجها بعد انتشار هذه الشائعات، على الرغم من نفيها سابقا.

وعبر خاصية الإستوري على حسابها بموقع الصور العالمي “انستغرام“، نشرت هبة عبوك مقطعا مصورا لها ولزوجها أشرف حكيمي وهما يتدربان على فنون الملاكمة.

وظهر الزوجان خلال الفيديو في حلة انسجام تام، الامر الذي ينفي تماما صحة ما أشيع عن حياتهما الخاصة وعلاقتهما ببعضهما البعض مؤخرا.

وكانت هبة عبوك قد نفت قبل أيام لوكالة “اوروبا برس” أنها تمر بأزمة زوجية، وأكدت أن كل شيء يسير بشكل رائع بينها وبين زوجها أشرف.

حالة حب

وقالت هبة عبوك: “كل شيء على ما يرام. لا يوجد شيء. كل ما قيل باطل”.

وأشارت هبة بابتسامة، إلى أنهما “بالطبع ما زالا معًا وفي حالة حب كما في اليوم الأول”.

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وكات أبناء قد أشيعت مؤخرا عن علاقة النجم المغربي أشرف حكيمي، بزوجته الممثلة التونسية هبة عبوك، حول وجود توتر بينهما قد يؤدي إلى الانفصال.

مغامرة عاطفية

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ العارضة البلجيكية روز بيرترام، صديقة كيليان مبابي، لها دور في ذلك. ويتعلق الأمر بمغامرة عاطفية خارج نطاق الزواج.

الشائعة أنّ مانون بنسود، الصديقة المقربة جدًا لروز بيرترام، تجمعها علاقة غرامية بأشرف حكيمي. بحسب صحيفة “legossip” الفرنسية.

زواج هبة عبوك وأشرف حكيمي

وتزوجت هبة عبوك من المغربي أشرف حكيمي، رغم أنها تكبره بـ 12 عاماً، أوائل 2020، دون أي ضجة إعلامية، وأنجبت منه اثنين من الأبناء، وهما: أمين (عامان)، ونعيم (10 أشهر).

صور محرجة للنظام المغربي

وقبل أيام، تسببت هبة عبوك بإشعال مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بعد تداول صور لها في الصحراء الغربية وبرفقة عدد من الناشطين الصحراويين التابعين لجبهة البولساريو.

ووفقاً لموقع “أفريك“، فإن هبة عبوك، الزوجة الأنيقة والأم لطفلين، كانت تمثّل حتى الآن زوجة أشرف حكيمي المثالية في عيون المغاربة، لكن تداول هذه الصور ساهم في تشويهِها بشكل خطير في الساعات الأخيرة.

وبحسب الموقع، فإنه على هامش التكريم الذي قدّمته مدينة القصر الكبير، مسقط رأس والدته، للاعب المغربي الدولي ، بعد الملحمة الرائعة لأسود الأطلس في مونديال 2022، استمتع بعض مستخدمي الإنترنت بالفعل باستكشاف تغريدات قديمة من رفيق الجانب الأيمن لباريس سان جيرمان، وهي تغريدات مثّلت إحراجاً بالغاً للمغرب.

هبة عبوك زارت مخيمات اللاجئين الصحراويين

وكانت الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل، قد زارت بالفعل مخيمات اللاجئين الصحراويين في مايو/آذار 2012، كجزء من الدورة التاسعة لمهرجان صحاري السينمائي.

وخلال إقامتها لعدة أيام، نشرت بعض التغريدات باستخدام هاشتاغ “Saharalibre”. كما شوهدت في صورة إلى جانب ناشط يرتدي وشاحًا عليه علم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.