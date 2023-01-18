ملكة جمال كرواتيا تتيح مؤخرتها لمتابعيها ليتفحصوا إن كانت قد أجرت عمليات تجميل أم لا! (شاهد)

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وطن– فتحت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا، الباب لجمهورها لأول مرة، للدخول إلى حياتها الخاصة، ومعرفة أسرارها، عبر خاصية “اسألني” في “انستجرام“.

وكانت ملكة جمال كرواتيا قد أبهرت معجبيها في قطر الشهر الماضي باختياراتها الجريئة في الملابس التي تتعارض مع قواعد اللباس المحافظة فيها. وأطلق عليها لقب “أكثر المشجعين إثارة”.

وتلقت إيفانا أسئلة عديدة حول لاعبها المفضل، وسر رشاقتها، وموسيقتها المفضلة، واللغات التي تتحدث بها، وحتى عائلتها.

أصدقاء ذكور

وكان أول سؤال من أحد متابعي إيفانا “هل لديك عائلة أو أصدقاء؟ لماذا أنتي وحيدة دائماً؟”.

وسخرت نول في البداية من السؤال قائلة “هل يمكن لأحد أن يتبناني؟”، مع رمز تعبيري باكي.

لكنها عبرت لاحقاً عن صدمتها بالسؤال، وكتبت: “يا إلهي، نعم لدي أصدقاء كثيرون، معظمهم من الذكور. ولدي عائلتي أيضاً، لكنهم فقط لا يريدون الظهور عبر حسابي على انستجرام”.

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وكانت الأسئلة الرياضية لها الجزء الأكبر من فضول متابعي إيفانا، التي كشفت أن لاعب الكرة المفضل لديها هو كريستيانو رونالدو.

فلاديمير كليتشكو رقم واحد

لتتفاجأ نول بسؤال آخر “من المفضل لديك؟ الملاكم فلاديمير كليتشكو أم كريستيانو؟”.

لكنها اختارت بلا تردد فلاديمير كليتشكو رقم واحد دائماً وأبداً، حسب تعبيرها.

وما بين مبابي أم ميسي، اختارت ملكة جمال كرواتيا لاعب المنتخب الفرنسي.

وعلقت نول: “أنا متأكدة أن مبابي ثاني أفضل لاعب في العالم، وأفضل حتى من ميسي ورونالدو، لأنه شاب وما فعله حتى الآن مذهل”.

وكشفت إيفانا نول أنها تقيم الآن في الولايات المتحدة تحديداً في ميامي.

أفتقد تايلاندا

وفي إجابتها على سؤال “أين ترغبين في أن تعيشي على الأقل في هذه المرحلة؟”، قالت ملكة جمال كرواتيا السابقة: “حالياً أنا في ميامي، والشهر القادم سأذهب إلى لوس أنجلوس. لكنني أفتقد الذهاب إلى تايلاندا”.

وتابعت: “لأنني كل عام في هذا الشهر أذهب إلى هناك وهذه أول مرة لا أتواجد في تايلاندا في شهر يناير. ولكنني سأركز على عملي فقط وحين أتفرغ قليلاً أول شيء سأفعله هو الذهاب إلى تايلند”.

وكان للفتيات أسئلة من نوع آخر في انتظار إيفانا، حيث سألتها شابة “ماذا تشربين في الصباح ليساعدك على خسارة الوزن؟”.

ليمون وزنجبيل

وأجابت نول: “عصير ليمونة واحدة مع كوب ماء دافيء، هو أفضل شيء يمكنك فعله لرشاقتك، ثم صلصلة الزنجبيل”.

كما شكك البعض بجمال إيفانا الطبيعي، وسألوها ما إذا كانت شفاهها طبيعية. لتجيب: “نعم، والدتي أيضاً لديها شفاه كبيره، واحزروا ماذا؟ الكثير من الناس لديهم شفاه مكتنزة، لست وحدي”.

واستعرضت إيفانا نول مؤخرتها بشكل فاضح، في معرض إجابتها على سؤال “هل مؤخرتك حقيقية؟”.

لا حساب على onlyfans

وعاد محبو إيفانا الذين لا يكتفون بما تنشره من صور جريئة، ليسألوها متى ستقوم بإنشاء حساب على موقع “أونلي فانز“.

وقالت نول: “من قال أنني سأنشئ واحداً؟ أبداً لن يحدث”.

كان أحد أغرب الأسئلة التي تلقتها الشابة الحسناء “هل دفعتي ثمن تذكرة أي مباراة دخلتيها أثناء كأس العالم؟”.

وأجابت إيفانا: “نعم دفعت بنفسي ثمن تذكرة كل مباراة تواجدت فيها”.

البقلاوة التركية

وتبين أن إيفانا تستطيع التحدث باللغة الألمانية والإسبانية. وحين سألها متابع ما إذا كانت تستطيع تحدث اللغة التركية أجابت: ” لا أتحدث اللغة التركية ولكني أعرف كلمة واحدة فقط، هي بقلاوة”.

وتابعت: “أفتقد حقاً البقلاوة بالفستق الحلبي.. إذا كان أحدكم قادماً من تركيا إلى ميامي أرجوك أحضر لي بقلاوة بالفستق الحلبي”.

وبشكل مفاجئ، ظهرت إيفانا بفيديو وهي ترقص على أغنية “حتة تانية” للفنانة المصرية روبي.

مع شاكيرا 100%

وجاءت رقصة إيفانا إجابة على سؤال “ما هو نوع الموسيقى التي تحبينها؟”.

وأجابت العارضة الكرواتية: “الشرقية، وموسيقى الريجي”.

وأخيرا، أكدت إيفانا أنها تقف في صف شاكيرا ضد بيكيه، بعد أزمة الأغنية الأخيرة، وقالت: “مع شاكيرا 100%، وها نحن نستمع إلى أغنيتها في سيارة أوبر”.