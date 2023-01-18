الأربعاء, يناير 18, 2023
الرئيسيةالهدهدمسؤول قطري يغضب الكويتيين بتصريحاته عن "خليجي 26".. ماذا قال؟
الهدهد

مسؤول قطري يغضب الكويتيين بتصريحاته عن “خليجي 26”.. ماذا قال؟

الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري والخليجي لكرة القدم، صرح بأنه سيتم نقل خليجي 26 من الكويت إذا لم تكن جاهزة لاستضافتها قبل موعدها بسنة إلى دولة بديلة أكثر جهوزية

كتب خالد الأحمد
كأس الخليج watanserb.com
كأس الخليج
- Advertisement -

وطن- قال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري والخليجي لكرة القدم، إن هناك احتمالاً بنقل تنظيم بطولة “خليجي 26” من الكويت، إذا لم تكن جاهزة لاستضافتها قبل موعدها بسنة إلى دولة بديلة أكثر جهوزية.

ويأتي ذلك في أعقاب التنظيم المبهر لبطولة “خليجي 25” المقامة حالياً في مدينة البصرة بالعراق، والذي أدهش الكثيرين ممن لم يتوقعوا هذا النجاح.

الكويت الدولة الوحيدة التي تقدمت بملف استضافة خليجي 26

وكانت معلومات سابقة تحدثت عن اتفاق بين مسؤولي اتحاد كأس الخليج على منح الكويت حق استضافة “خليجي 26″، لكونها الدولة الوحيدة التي تقدمت بملف لاستضافة البطولة، على أن تختار عُمان كدولة بديلة، إضافة لطلب الأخيرة استضافة نسخة خليجي 27.

الكويت الدولة الوحيدة التي تقدمت بملف استضافة خليجي 26
الكويت الدولة الوحيدة التي تقدمت بملف استضافة خليجي 26

وأثارت تصريحات المسؤول القطري ورئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم، غضب بعض النشطاء الكويتيين الذين تسائلوا عن سبب خروجه بمثل هذه التصريحات واستنكروها.

وفي هذا السياق رد أحد النشطاء:”ليش هالتأزيم والردود اللي مالها داعي

- Advertisement -

والله عيب.. المفروض تعطي انطابع جيد وتكون ايجابي مش سلبي معلش هاذي الكويت ديرة العز.”

وتابع:”لا والله حياكم الله العين اوسع من الدار والجماعة ان شاء الله انهم قادرين وبتشوفون كأس خليجي مشرف لي دولتنا الحبيبة ودول الخليج عامة والله يوفقنا معاكم.”

وكان رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم كشف، الأحد، أن بطولة “خليجي 26” ستقام في الكويت نهاية عام 2024.

وأعلن “آل ثاني” عن الخبر خلال مؤتمر في بطولة “خليجي 25” في مدينة البصرة، بحضور رؤساء الاتحادات المشاركة في النسخة المتواصلة بالعراق.

ترتيبات وتحضيرات كويتية

وعقب الإعلان الرسمي من اتحاد كأس الخليج، أعلن عبد الله الشاهين، رئيس اتحاد الكرة الكويتي، عقد اجتماع في الثلث الأخير من شهر يناير 2022، لمجلس إدارة الاتحاد لبحث الترتيبات والتحضيرات لاستضافة المنافسات مبكراً .

وقال الشاهين إن الاجتماع “خطوة للوقوف على كل الترتيبات وعدم إضاعة الوقت لخروج البطولة بشكل جيد ولائق بالبلاد، لا سيما بعد الاستضافة المميزة للنسخة الحالية المقامة في العراق.”

وقال إن “دولة الكويت مستعدة لهذا الحدث بإذن الله في موعده في ديسمبر/كانون الأول 2024.”، كما أشار “الشاهين” إلى أن استعدادات الكويت لاستضافة الحدث ستبدأ الأسبوع المقبل باجتماع اتحاد اللعبة لتشكيل اللجنة المنظمة.

وثمن “الشاهين” الدعم الحكومي لاستضافة مثل هذه المناسبات الرياضية، مشيرا إلى أن “ترشيح الكويت كبديل لاستضافة خليجي 25 جاء بكتاب ضمان حكومي وفقا لمتطلبات استضافة كأس الخليج”.

تفادي المشكلات الطارئة

وذكرت وسائل إعلام كويتية أن اجتماع الاتحاد سيشهد أيضاً مخاطبة الجهات الحكومية المعنية باحتياجات استضافة البطولة اللوجستية والإدارية، وذلك لتوفير الاعتمادات اللازمة لتجهيز كل الأمور قبل انطلاق البطولة بوقت كافٍ لتفادي أي مشكلات طارئة قد تعيق سير الاستعداد.

وقالت صحيفة “القبس الكويتية” في تقريرٍ لها إن مجلس إدارة اتحاد الكرة سيسعى، خلال الفترة المقبلة، إلى الوقوف على الملاعب التي ستعتمد لاستضافة المباريات الرسمية للبطولة وتجهيزها بالشكل المطلوب.

وفقاً للصحيفة، فإن ملعبي استاد جابر الدولي، واستاد نادي الكويت، يعتبران الأكثر جاهزية في الوقت الحالي، في الوقت الذي سيراقب فيه الاتحاد إمكانية افتتاح أي من الملاعب الجديدة؛ مثل استاد نادي الصليبخات المزمع تسلمه منتصف العام الجاري، أو إجراء تعديلات على ملعب نادي كاظمة ليكون ضمن الملاعب المرشحة أيضاً.

وستقام النسخة المقبلة من المنافسات شهر ديسمبر من عام 2024، في دولة الكويت، فيما ستحتضن سلطنة عمان النسخة الـ27 من البطولة.

المصدريوتيوب، تويتر، صحيفة القبس الكويتية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

أول تعليق لمهدي آل حميدان على حركته التي فجرت الجدل ومفاجأة (فيديو)

رياضة

تشكيلة منتخب العراق وعمان في نهائي كأس الخليج 2023

الهدهد

أمطار الكويت تهطل داخل مكتب خدمة عملاء تابع لوزارة الكهرباء (فيديو)

رياضة

عقوبة مهدي آل حميدان لاعب منتخب البحرين بعد حركته المسيئة للعمانيين (فيديو)

الهدهد

لاعب منتخب البحرين مهدي آل حميدان يستفز العمانيين بحركة مسيئة (فيديو)

الهدهد

سخرية واسعة من مشجع عماني تمنى فوز العراق على منتخب بلاده في نهائي كأس الخليج (فيديو)

الهدهد

فيديو مؤثر لسيدة تشرح لابنتها الكفيفة مجريات مباراة العراق وقطر في خليجي 25

الهدهد

احتفالات العراقيين بالتأهل لنهائي كأس خليجي 25 تتحول إلى كارثة وفاجعة

الهدهد

لحظة سقوط فجر السعيد من دراجة.. سبت والدة مغرد وصفها بالمخمورة

رياضة

العراق إلى نهائي كأس خليجي 25 بعد فوزه على العنابي القطري (شاهد)

الهدهد

أزمة شراء القروض تهز الكويت وأنباء عن استقالة الحكومة.. ماذا يحدث؟

حياتنا

سعودي يهدي ابنته للعراقيين.. “فلوسنا لسة في مخابينا ما دفعنا شي” (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أول تعليق لمهدي آل حميدان على حركته التي فجرت الجدل ومفاجأة (فيديو)

والدة بوتين تعرضت للضرب والسرقة.. الرئيس الروسي يفتح صندوق أسراره

هذا ما فعله نجوم باريس سان جيرمان بقطر قبل الانتقال للسعودية (شاهد)

هل تتسبب ملكة جمال فنزويلا بأزمة دبلوماسية؟.. مادورو غاضب بشدة

هل تمثل منى فاروق مشاهد ساخنة مقابل مليون جنيه؟!

اشتهرت بإطلالات مثيرة.. لارا فاضل ضابطة عراقية تنال أسرع ترقية بتاريخ العراق وجدل (شاهد)

علماء خرجوا عن صمتهم وكشفوا حقيقة ظواهر غريبة تحدث في الأهرامات

يوم جندت بريطانيا حاكم مراكش التهامي الكلاوي لمقاومة الألمان والدفع عبر يهودي في جبل طارق!

العين الثانية.. أضخم مشروع تجسس بالعالم تعمل عليه إيران وتسريبات خطيرة

ملكة جمال لبنان سابقاً ساندرا رزق مكشوفة البطن وتنشر صورة بلا فلاتر (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC