مسؤول قطري يغضب الكويتيين بتصريحاته عن “خليجي 26”.. ماذا قال؟

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وطن- قال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري والخليجي لكرة القدم، إن هناك احتمالاً بنقل تنظيم بطولة “خليجي 26” من الكويت، إذا لم تكن جاهزة لاستضافتها قبل موعدها بسنة إلى دولة بديلة أكثر جهوزية.

ويأتي ذلك في أعقاب التنظيم المبهر لبطولة “خليجي 25” المقامة حالياً في مدينة البصرة بالعراق، والذي أدهش الكثيرين ممن لم يتوقعوا هذا النجاح.

الكويت الدولة الوحيدة التي تقدمت بملف استضافة خليجي 26

وكانت معلومات سابقة تحدثت عن اتفاق بين مسؤولي اتحاد كأس الخليج على منح الكويت حق استضافة “خليجي 26″، لكونها الدولة الوحيدة التي تقدمت بملف لاستضافة البطولة، على أن تختار عُمان كدولة بديلة، إضافة لطلب الأخيرة استضافة نسخة خليجي 27.

رئيس الاتحاد الخليجي حمد بن خليفة: نقل خليجي 26 من الكويت اذا لم تكن جاهزة لاستضافتها قبل موعدها بسنة الى دولة بديلة أكثر جهوزية. pic.twitter.com/dm3Q9rc5k6 — المجلس (@Almajlliss) January 18, 2023

وأثارت تصريحات المسؤول القطري ورئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم، غضب بعض النشطاء الكويتيين الذين تسائلوا عن سبب خروجه بمثل هذه التصريحات واستنكروها.

وفي هذا السياق رد أحد النشطاء:”ليش هالتأزيم والردود اللي مالها داعي

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والله عيب.. المفروض تعطي انطابع جيد وتكون ايجابي مش سلبي معلش هاذي الكويت ديرة العز.”

وتابع:”لا والله حياكم الله العين اوسع من الدار والجماعة ان شاء الله انهم قادرين وبتشوفون كأس خليجي مشرف لي دولتنا الحبيبة ودول الخليج عامة والله يوفقنا معاكم.”

وكان رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم كشف، الأحد، أن بطولة “خليجي 26” ستقام في الكويت نهاية عام 2024.

وأعلن “آل ثاني” عن الخبر خلال مؤتمر في بطولة “خليجي 25” في مدينة البصرة، بحضور رؤساء الاتحادات المشاركة في النسخة المتواصلة بالعراق.

ترتيبات وتحضيرات كويتية

وعقب الإعلان الرسمي من اتحاد كأس الخليج، أعلن عبد الله الشاهين، رئيس اتحاد الكرة الكويتي، عقد اجتماع في الثلث الأخير من شهر يناير 2022، لمجلس إدارة الاتحاد لبحث الترتيبات والتحضيرات لاستضافة المنافسات مبكراً .

وقال الشاهين إن الاجتماع “خطوة للوقوف على كل الترتيبات وعدم إضاعة الوقت لخروج البطولة بشكل جيد ولائق بالبلاد، لا سيما بعد الاستضافة المميزة للنسخة الحالية المقامة في العراق.”

وقال إن “دولة الكويت مستعدة لهذا الحدث بإذن الله في موعده في ديسمبر/كانون الأول 2024.”، كما أشار “الشاهين” إلى أن استعدادات الكويت لاستضافة الحدث ستبدأ الأسبوع المقبل باجتماع اتحاد اللعبة لتشكيل اللجنة المنظمة.

وثمن “الشاهين” الدعم الحكومي لاستضافة مثل هذه المناسبات الرياضية، مشيرا إلى أن “ترشيح الكويت كبديل لاستضافة خليجي 25 جاء بكتاب ضمان حكومي وفقا لمتطلبات استضافة كأس الخليج”.

تفادي المشكلات الطارئة

وذكرت وسائل إعلام كويتية أن اجتماع الاتحاد سيشهد أيضاً مخاطبة الجهات الحكومية المعنية باحتياجات استضافة البطولة اللوجستية والإدارية، وذلك لتوفير الاعتمادات اللازمة لتجهيز كل الأمور قبل انطلاق البطولة بوقت كافٍ لتفادي أي مشكلات طارئة قد تعيق سير الاستعداد.

وقالت صحيفة “القبس الكويتية” في تقريرٍ لها إن مجلس إدارة اتحاد الكرة سيسعى، خلال الفترة المقبلة، إلى الوقوف على الملاعب التي ستعتمد لاستضافة المباريات الرسمية للبطولة وتجهيزها بالشكل المطلوب.

وفقاً للصحيفة، فإن ملعبي استاد جابر الدولي، واستاد نادي الكويت، يعتبران الأكثر جاهزية في الوقت الحالي، في الوقت الذي سيراقب فيه الاتحاد إمكانية افتتاح أي من الملاعب الجديدة؛ مثل استاد نادي الصليبخات المزمع تسلمه منتصف العام الجاري، أو إجراء تعديلات على ملعب نادي كاظمة ليكون ضمن الملاعب المرشحة أيضاً.

وستقام النسخة المقبلة من المنافسات شهر ديسمبر من عام 2024، في دولة الكويت، فيما ستحتضن سلطنة عمان النسخة الـ27 من البطولة.