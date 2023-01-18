الأربعاء, يناير 18, 2023
الرئيسيةالهدهدتفاصيل محاكمة صحفيين فرنسيين ألفا كتاب "الملك المفترس" بتهمة ابتزاز محمد السادس!
الهدهد

تفاصيل محاكمة صحفيين فرنسيين ألفا كتاب “الملك المفترس” بتهمة ابتزاز محمد السادس!

الصحفيان الفرنسيان كاثرين جراسييت وإريك لوران حاولا ابتزاز ملك المغرب محمد السادس للحصول على الأموال

كتب سالم حنفي
ابتزاز محمد السادس watanserb.com
ملك المغرب محمد السادس
- Advertisement -

وطن – طُلب يوم الإثنين حكم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 15 ألف يورو بحق الصحفيين الفرنسيين كاثرين جراسييت وإريك لوران اللذان تمت مقاضتهما بتهمة رغبتهما في ابتزاز ملك المغرب، محمد السادس في عام 2015.

ووفقا لصحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، فقد دافع إيريك لوران ، المراسل السابق لراديو فرنسا ومجلة فيغارو ومؤلف العديد من الكتب ، عن اتهامه بالمطالبة بمليوني يورو للتخلي عن نشر معلومات محرجة عن الملك محمد السادس.

الصحفي السابق ، البالغ من العمر الآن 75 عامًا ، اعترف أمام محكمة باريس الجنائية “بالخطأ الأخلاقي” ، لأنه “وافق على التورط في هذه القضية” ، لكنه يدحض “أي جريمة جنائية”.

أما صديقته كاثرين جراسيت ، 48 ، مؤلفة كتب عن المغرب العربي وليبيا ، فقد اعترفت بأن المبعوث المغربي أغراها بعرضه المالي، قائلة: “أخذت زمام المبادرة وأنا نادمة على ذلك”.

ابتزاز محمد السادس
الصحفيان الفرنسيان اللذان حاولا ابتزاز محمد السادس

وكان الصحفيان اللذان كانا مؤلفين بالفعل في عام 2012 لكتاب عن محمد السادس ، “الملك المفترس” ، قد وقعا عقدًا مع Le Seuil لجزء ثانٍ حول نفس الموضوع.

وفي 23 يوليو 2015 ، اتصل إريك لوران بالأمانة الخاصة لملك المغرب لطلب لقاء، تم تنظيمه في 11 أغسطس في قصر باريسي مع مبعوث النظام الملكي، المحامي هشام الناصري. ”

مزاعم ستخلق توترات في العائلة المالكة

- Advertisement -

وخلال اللقاء أظهر له محتويات الكتاب ، الذي يخطط لإثارة التوترات في العائلة المالكة واتهامات بالاختلاس المالي التي تشمل الشركات العامة في البلاد ، كما قال إيريك لوران، أثناء جلوسه على كرسي في المحكمة.

وقال: ” قلت للناصري: “كل هذا لا يعنينا..دعنا ننتقل بسرعة إلى عقد صفقة”.

من جانبه، قال رالف بوصير ، أحد محامي الملك محمد السادس في القضية، أن ما قاله إريك لوران غير صحيح.

وقال: “مشروع الكتاب ” لم يكن موجوداً قط ، ليس لديهم عناصر لكتابته […] الأدلة التي ستهز المملكة المغربية: أين هي؟ لا يوجد شيء “، مؤكدا أن الصحفيين رأيا في محاولة للابتزاز” فرصة “لـ” تغيير حياتهم “.

القبض على الصحفين متلبسان بمبلغ الرشوة

يشار إلى انه بعد اللقاء بين إريك لوران ومبعوث الملك عان 2015، قدم المغرب شكوى، وتم فتح تحقيق، وأنه تحت مراقبة المحققين تم تنظيم اجتماعين آخرين في 21 و 27 أغسطس2015.

ووقع الصحفيان أخيرًا ، بحضور كاترين جراسيت ، اتفاقية لسحب مشروع الكتاب مقابل مليوني يورو، قبل أن يتم القبض عليهما ومع كل منهما 40 ألف يورو نقدًا.

طعن إريك لوران في صحة التسجيل

ثم علموا أن اللقاءات الثلاث قد سجلها مبعوث الملك، وفي مواجهة نص الاجتماع الأول ، وخلال المحاكمة زعم إريك لورن أن” هذا التسجيل مزيف “.

ابتزاز محمد السادس
الصحفي الفرنسي إيريك لوران

ووفقا للصحيفة، فقد تأكد أحد الخبراء أن النسخة التي أعطيت للمحققين قد خضعت ” للمعالجة اللاحقة ، يستحيل تحديدها”، لكن طعون الدفاع التي اعتبرت غير قانونية رُفضت في عام 2017. ”

من جانبه، أكد المدعي العام الفرنسي أنه لا يوجد دليل على أن هذا التسجيل قد تم تعديله أو تجزئته أو أن وجوده كان عبارة عن عملية مونتاج .

وقالت الصحيفة أنه بعد هذه المداولة، أجلت المحكمة النطق بحكمها لجلسة 14 مارس/آذار المقبل.

المصدرصحيفة ليبراسيون - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

معلومات لا تصدق عن سجن قارا المغربي الفتاك.. الداخل مفقود والخارج مولود

الهدهد

اغتصاب أطفال مغاربة يذهب بمسؤول إسباني بارز للمعتقل وفضيحة مدوية

الهدهد

الوثائق البريطانية: “نادٍ للحكام الشبان” بقيادة حمد بن عيسى.. ما علاقة محمد السادس وعبدالله الثاني؟

الهدهد

محاكمة صحفيين فرنسيين ابتزا محمد السادس بوقف نشر فضائحه مقابل 3 ملايين يورو!

تقارير

أخت محمد السادس الإسرائيلية تعود للظهور.. تعويض ضخم والملك يرفض فحص الـDNA

الهدهد

ستوديو لتصوير مقاطع إباحية في المغرب وهذا مصير صاحبه

الهدهد

المغرب يتحدث عن ممارسات دنيئة ودعم للإرهاب في افتتاح بطولة إفريقيا.. ما القصة؟

حياتنا

صورة لعراك بين لاعبي منتخب المغرب على متن الطائرة بسبب “لقجع”.. وطن تكشف حقيقتها!

الهدهد

فضيحة عزيز أخنوش.. ورّط محمد السادس وسياسته الخارجية باعتراف لطالما نفاه عن نفسه!

الهدهد

بعد فضيحة بيغاسوس… البرلمان الأوروبي يُصعد من لهجته تجاه المغرب بقرار تاريخي.. مالقصة؟

الهدهد

بمُحامٍ مشبوه.. المغرب يُلاحق صحفي إسباني في مدريد اتهمها بالتجسس عليه عبر بيغاسوس

حياتنا

هبة عبوك تُشعل النار في المغرب بعد تداول صور لها ستغضب الملك شخصياً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تشكيلة ريال مدريد ضد فياريال والتوقيت في كأس ملك إسبانيا 2023

صراخ سيدة مصرية يُجبر طائرة سعودية على الهبوط.. “هضربك لو جيتي”!

كاد لحم وجهه أن يسقط.. فيديو صادم لأحد المشاركين في بطولة الصفع الدولية!

دراسة: الطماطم والباذنجان والبطاطاس.. علاجات ضد السرطان!

تسمم عشرات الطلاب في مصر والداخلية تضبط المتهمين (القصة الكاملة)

مشاهدة مباراة ميلان والإنتر اليوم بث مباشر في نهائي كأس السوبر الإيطالي

مفاجأة حول صورة نجل أحمد الفيشاوي الذي أنجبه من سيدة ألمانية! (شاهد)

كيف تُزيل البقع الصفرء من الوسائد؟ ..خبير يقدم 5 خطوات بسيطة

عمان تبدأ إنتاج الغاز الطبيعي من حقل مبروك وتكشف “الحجم المتوقع”

هل هناك عدد مثالي في الأسبوع لممارسة العلاقة الحميمة؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC