ماغي خزام تتطاول على زوجة عبدالله رشدي المتوفية.. أحرجها برد ناري (فيديو)

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وطن – رد الداعية الإسلامي المصري عبد الله رشدي، على الناشطة السورية المثيرة للجدل “ماغي خزام” بعد إساءات وجهتها لزوجته التي رحلت قبل أسابيع.

وقال عبدالله رشدي في منشور على صفحته الموثقة في “فيسبوك“، إن ماغي خزام قامت باستغلال الحدث العائلي عنده استغلالاً دينياً مغلوطاً لتروج به لنفسها”.

عبدالله رشدي يفتح النار على ماغي خزام

وزعمت خزام المثيرة للجدل في مقطع فيديو نشرته على حساباتها بمواقع التواصل بنبرة استهزاء أن هناك من قال لها إن زوجة عبد الله رشدي توفيت.

قامت ماغي خزام باستغلال الحدث العائلي عندنا استغلالا دينيا مغلوطا لتروج به لنفسها؛ وعدتكم بالرد، وهذا هو.https://t.co/H6QizORJv3 — عبدالله رشدي (@abdullahrushdy) January 17, 2023

وأضافت أن زوجة رشدي “كانت أصلاً عايشة لتموت” حسب تعبيرها- وتابعت بشماتة: “هو مجرد تغيير كفن”، في إشارة إلى الحجاب والنقاب والاحتشام”.

ورد الداعية المصري عبدالله رشدي على هذا التطاول بالقول: “ماغي خزام ليست معتادة على الاحتشام ولا الالتزام بتعاليم كتابها الذي يحضها على الاحتشام.. ولا تريد أن تقول هذا الشيء للبنات والناس كي لا تفقد جماهيرية وشعبية فتخرج لتنتقد”.

رشدي يرد: ماغي خزام ليست معتادة على الاحتشام

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وأضاف أن “الكثير من باباوات الكنائس حول العالم تكلموا بأن الاحتشام ضرورة دينية وتكليف ديني ورد في الكتاب الذي يؤمنون به”.

واستدرك: “هل تتخيلون عقلية هذه الشخصية التي نتعامل معها تنتقد شيئاً في الإسلام موجود في دينها”.

وبحسب فيديو “ماغي خزام” فقد ادعت أن عبدالله رشدي كان “يكفن زوجته بالأسود ونقلها إلى الكفن الأبيض”، وفي سياق رده خاطب رشدي خزام: “ألم تفكري بزي الراهبات اللواتي يلبسن السواد من أخمص القدمين إلى الرأس ولا يبدو منهن إلا جزءاً من الوجه”.

واستدرك: “هل تعتبرين هؤلاء الراهبات مكفنات”. وتابع :” إذا كنت تزعمين أنهن يفعلن ذلك لأجل الرب فزوجتي تتقرب إلى الله بهذا الزي”.

واستدرك أن “غالب من يتصدرون لهذه القضايا عقولهم مغلقة ولا تعمل وبحاجة إلى إعادة فرمتة”.

وادعت الناشطة السورية المثيرة للجدل مي خزام أن زوجة عبد الله رشدي “عاشت طوال عمرها عورة ونكرة”، فانبرى رشدي للرد عليها قائلاً إن “العورة هو الشيء الذي ينبغي أن لا ينظر إليه وليس الشي الناقص ومن لديه عورة يجب أن يسترها”.

وأضاف مخاطباً المدعية مي خزام: “أنتي يفترض تستري جسمك لأنك عورة أما النكرة فهي مثل حالاتك ـ كما قال ـ التي تستغيث وتبكي على السوشيال ميديا لأن صفحاتها أغلقت.”

وأضاف: “زوجة عبد الله رشدي ليست نكرة والعالم كلها كتب عنها وهناك -كما قال- مسيحيون اتصلوا به وقدموا العزاء له والكثير من المسيحيين كانوا يستوقفونه في الشارع ويقولون له “البقاء لله يا شيخ”.

وتابع أن “هناك الكثير من المسيحيين يعرفون أن هناك اختلافاً دينياً ويحترمون ذلك”. وأردف بنبرة هازئة:”مش كل الناس مخها بلوظة زيك.”

واستدرك مقارناً بين ماغي خزام وزوجته:” لازم تعرفي إنو في فرق بين الهوانم وبنات الناس وبين لامؤاخذة”.

وفاة زوجة عبدالله رشدي

وتوفيت زوجة الداعية المصري الشهير عبد الله رشدي” في 31 ديسمبر 2022.

ونعاها رشدي عبر حسابه في “تويتر” آنذاك قائلا: “انتقلت إلى رحمةِ الله تعالى زوجتي الحبيبة بعد عشرة دامت 15 سنة، كانت فيها الزوجةَ المُحبة ورفيقة الدرب الوفية، مضى أمر الله أن نفترق اليوم على أمل أن ألتقيها في جنات الخلد إن شاء الله”.

انتقلت إلى رحمةِ الله تعالى زوجتي الحبيبة بعد عشرةٍ دامتْ خمسَ عشرةَ سنةٍ؛ كانت فيها الزوجةَ المُحِبَّةَ ورفيقة الدرب الوفية؛ مضى أمر الله أن نفترق اليوم على أمل أن ألتقيها في جنات الخلد إن شاء الله.

صلاةُ الجنازة غداً الأحد بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة عقب صلاة الظهر. — عبدالله رشدي (@abdullahrushdy) December 31, 2022

من هي ماغي خزام؟

وتنتمي الناشطة السورية ماغي خزام الى الديانة المسيحية، وتزعم أنها متخصصة في مقارنة الأديان.

وهي مشهورة بمهاجمة الإسلام والعرب وتتهمهم بتخريب بلدها الأصلي سوريا وأنهم سبب التخلف الفكري الثقافي.