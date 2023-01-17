لحظات مبكية لهدم مسجد في الهند والشرطة تكشف مبرر الإزالة (فيديو)

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وطن- انتشر مقطع فيديو، يوثق إقدام السلطات الهندية على هدم مسجد تاريخي يمتد عمره لنحو خمسة قرون، وذلك في مدينة الله آباد بولاية أوتار براديش شمالي البلاد؛ بذريعة توسعة طريق رئيسي.

وأظهر مقطع الفيديو، هدم جزء كبير من مسجد “شاهي” التاريخي في مدينة الله آباد.

A historical mosque is being bulldozed in UP, India, to widen the road! pic.twitter.com/IsUWunoIJy — Ashok Swain (@ashoswai) January 15, 2023

الشرطة توضح مبرر الهدم

وحاولت شرطة المدينة، إيجاد مبرر لهذا التصرف قائلة إن إدارة الأشغال العامة تُجري أعمال توسيع للطريق الرئيسي بمنطقة هانديا في مدينة براياغراج، وزعمت أن وجود المسجد الذي بني قبل نحو 5 قرون، في موقعه الحالي يعوق هذه التوسعة.

اللافت أن المسجد، الذي شُيد في القرن الـ16 ميلادي، هُدم قبل أيام قليلة من موعد نظر القضاء في دعوى تطالب بوقف عملية الهدم، وذلك بعد أن رفضت المحكمة العليا في وقت سابق التماسا بوقف هدمه.

عدد المسلمين في الهند

ويقدّر عدد المسلمين في الهند بنحو 200 مليون نسمة، ما يجعل الهند ثالث أكثر بلد من حيث عددُ المسلمين في العالم بعد إندونيسيا وباكستان.

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ورغم ذلك، فإن المسلمين لا يشكّلون إلا ما يقارب 15 بالمئة من سكان الهند، وبالتالي، يصنفون كأكبر أقليّة في البلد ذي الغالبية الهندوسية.

ويمثّل الهندوس اليمينيون تهديداً خطيراً للمسلمين الذين يعيشون منذ عقود غير آمنين بالهند، فيما يظلّ المدافعون عن حقوق الإنسان، مثل: هيومن رايتس ووتش ومنظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، غير قادرين على الدفاع عن الأقليات.

رئيس الوزراء مودي.. عدو المسلمين

ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يُعرف بعدائه للمسلمين، بخاصة عقب أوامره للشرطة بعدم التعرض للهندوس خلال مذابح غوجارات في فبراير/شباط 2002، وقد وُصف بعد ذلك مودي بـ”إمبراطور قلوب الهندوس”، وساعدته هذه الشهرة على البروز داخل الحزب الحاكم، إلى أن رُشّح لقيادته في انتخابات عام 2014.

وبعد وصوله إلى الحكم مباشرة، أطلق مودي العنان لغلاة الهندوس، لاضطهاد المسلمين والتضييق عليهم بشتى الطرق.

وتجلى ذلك في قتل مئات من المسلمين بتهمة أكل لحم الأبقار أو ذبحها، والاعتداء على آخرين بتهم حمل الهندوس على اعتناق الإسلام، أو إغراء الهندوسيات بالزواج بالمسلمين، ومعارضة حجاب الطالبات المسلمات، ومنع بيع اللحم الحلال، وإزالة الأسماء الإسلامية للمدن والقرى والشوارع، ووضع أسماء هندوسية بدلاً منها.

ممارسات تمييز ضد المسلمين في الهند

ولوحظ في الفترة الماضية، تكثيف ممارسات التمييز بحقّ المسلمين في الهند، وبلغ الأمر ذروته عند نشوب أزمة دبلوماسية حادة بين الهند وعدد من الدول الإسلامية، نتيجة تصريحات استفزازية ومسيئة حول النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- أطلقتها المتحدثة السابقة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، نوبور شارما، والناطق الإعلامي السابق باسم الحزب كومار جيندال.

وفي تأكيد على هذا التمييز، تواجه نحو 4500 عائلة، معظمهم مسلمون، مستقبلاً غامضاً بعد صدور قرار قضائي بإزالة مساكنهم لصالح مشروع سكة حديد، في منطقة بانبهول بورا التابعة لمديرية هالدواني في ولاية أوتار خاند شمالي الهند.