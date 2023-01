لحظات مبكية لهدم مسجد في الهند والشرطة تكشف مبرر الإزالة (فيديو)

- Advertisement -

وطن- انتشر مقطع فيديو، يوثق إقدام السلطات الهندية على هدم مسجد تاريخي يمتد عمره لنحو خمسة قرون، وذلك في مدينة الله آباد بولاية أوتار براديش شمالي البلاد؛ بذريعة توسعة طريق رئيسي.

وأظهر مقطع الفيديو، هدم جزء كبير من مسجد “شاهي” التاريخي في مدينة الله آباد.

A historical mosque is being bulldozed in UP, India, to widen the road! pic.twitter.com/IsUWunoIJy

— Ashok Swain (@ashoswai) January 15, 2023