الثلاثاء, يناير 17, 2023
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قرية في سلطنة عمان تعد الأغرب في العالم.. تعرف عليها (فيديو)

قرية "كمزار" في سلطنة عمان بين سحر الجغرافيا وغموض اللغة.. يقصدها مئات السياح لبعدها عن الضوضاء وطبيعتها الساحرة

كتب خالد الأحمد
قرية كمزار سلطنة عمان watanserb.com
تقع قرية كمزار في رأس مضيق هرمز
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وطن – في شبه جزيرة “مسندم” العٌمانية التي تشكل جيبا ساحليا صغيرا، تفصل بينه وبين باقي أنحاء السلطنة تقع قرية “كمزار” التي تعد مقصداً سياحياً في عمان يقصده مئات السياح من مختلف أنحاء العالم، للاستمتاع بطبيعتها الساحرة وبعدها عن الضوضاء.

لا يتكلم أهلها العربية رغم أنهم ينتمون لأشهر القبائل العربية

ولكن الأكثر إثارة للجدل بشأن قرية “كمزار” هو أن سكانها لا يتكلمون اللغة العربية، رغم أنهم ينتمون لقبيلة الشحوح، وهي من أشهر القبائل العربية، ولكن لغتهم هي اللغة الكمزارية، وهي خليط بين البرتغالية والإنجليزية والهندية والفارسية.

وأعادت صفحات مهتمة بالتاريخ على تويتر، نشر مقطع فيديو قديم للرحالة الكويتي محمد الميموني وهو عبارة عن تقرير مصور له، سبق أن سلط فيه الضوء على هذه القرية التي زارها ووثق عادات وتقاليد أهلها عبر مقاطع مصورة بثها على حسابه الرسمي بتويتر.

وأكد الرحالة “الميموني” في المقاطع التي صورها قبل فترة، أن كل ما جاء في تغطيته لقرية “كمزار” صحيح، ورد على بعض المشككين بحديثه بأن أهلها بالفعل لا يتكلمون العربية وخاصة كبار السن إلا بعضهم.

قرية كمزار سلطنة عمان
قبور أهالي قرية كمزار العمانية في بيوتهم

وتابع:”أما الشباب والأطفال نعم يتكلمونها بحكم دخول التعليم في المدارس ( وهذا لاينتقص من قدرهم وتاريخهم أبداً ).. وقبورهم في داخل أسوار بيوتهم كما هو موضح في الصور وكان بعضها داخل البيوت وتم نقلها.”

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وشدد الرحالة الكويتي محمد الميموني أنه لا يعيب أهل كمزار أبداً لغتهم التي تأثروا بحكم موقعهم في رأس مضيق هرمز.

مضيفا: “فهم أهل دين وعلم وهم على المذهب السني.. وجدت فيهم الكرم والتدين وحب الخير.. لا يعيبهم جهل الجاهل ولا حماقة الحمقى فهم أعز وأكرم.”

قرية كمزار سلطنة عمان
أهالي قرية كمزار أهل دين وعلم وهم على المذهب السني

مفردات اللغة الكمزارية مألوفة للناطقين بالإنجليزية

وبحسب تقرير لمحطة “بي بي سي” البريطانية قد تبدو الكثير من مفردات اللغة الكمزارية مألوفة للناطقين بالإنجليزية.

وفي الوقت نفسه، تُنطق الكثير من المفردات التي أخذتها الكمزارية من العربية والفارسية، على نحو أقرب لما كانت عليه كلمات هاتيْن اللغتيْن في العصور الوسطى، لا العصر الحديث. ومنذ أمد بعيد.وأدى مزيج التأثيرات المختلفة التي تحملها اللغة الكمزارية في طياتها، فضلا عن قدرتها على البقاء والصمود في بيئة تغلب عليها اللغة العربية بشكل هائل، إلى إثارة اهتمام اللغويين من أمثال “كريستينا فان دير فال أنونبي” و”إريك أنونبي”، اللذيْن عاشا وعملا في كمزار لمدة عام.

ويقول “أنونبي” إن تلك القرية العُمانية، تقبع منذ قرون في قلب منظومة إقليمية نابضة بالحياة تاريخيا واجتماعيا، ما يجعل من قبيل الخطأ أن نفكر فيها، باعتبارها مكانا معزولا، حتى وإن كان لا يمكن الوصول إليها سوى عبر البحر.

ويوضح الرجل بالقول: “كمزار كانت مهمة للغاية من الوجهة التاريخية، فقد شكلت إحدى البقاع القليلة، التي يوجد بين جنباتها بئر يحتوي على مياه عذبة بكميات كبيرة، في المنطقة الواقعة بين مراكز تجارية مثل البصرة ومسقط وزنزبار والهند وما ورائها.”

استقبال العابرين من الشرق إلى الغرب

ووفق تقرير لوكالة الأنباء العُمانية يعكس هذا التمازج دور “كمزار” على مدى قرون من الزمن في استقبال العابرين من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق ليستقروا فيها مؤقتًا. ويغادروها تاركين بعضًا من مصطلحاتهم اللغوية التي استقبلها السكان وكوّنوا منها لهجة خاصة بهم لا يتحدثها غيرهم.

ولعل أبلغ وصف للغة سكان القرية المأهولة منذ أكثر من 500 عام ما قاله الرحالة الكويتي محمد الميموني عن أهل كمزار “لاتعيبهم لغتهم بحكم موقعهم في رأس مضيق هرمز وهم أهل دين وعلم وكرم وعلى المذهب السني ولا يعيبهم جهل الجاهل بهم وقبورهم في بيوتهم وتم نقلها حديثاً للأسوار الخارجية للبيوت”.

أما حرفة أهل هذه القرية الرئيسية هي صيد الأسماك وتنشط في فصل الصيف.

قرية كمزار سلطنة عمان
قرية كمزار العمانية

مما جعلهم يتأقلمون مع الوضع لتكون لهم رحلاتهم الصيفية والشتوية التي يقضونها في ولاية خصب ليعودوا بعدها إلى منطقتهم.

وتذكرنا قرية كمزار بقرية “الحميدية” التي تقع في ريف طرطوس السورية الذي يتحدثون اللغة اليونانية ويلبسون أزياء اليونانيين ويعيشون طريقة حياتهم.

المصدربي بي سي + وكالة الأنباء العُمانية + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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