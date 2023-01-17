عمرو دياب في أحضان عارضة أزياء مصرية .. صور جريئة لها في قطر (شاهد)

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وطن – تداولت حسابات بمواقع التواصل صوراً للفنان المصري عمرو دياب مع عارضة الأزياء المصرية الشابة موني هلال، ما أثار تفاعلاً عليها من المتابعين.

عمرو دياب في أحضان عارضة الأزياء المصرية الشابة موني هلال

وانتشرت الصور على نطاقٍ واسع، وفي إحداها يظهر عمرو دياب وهو يحتضن عارضة الأزياء المصرية موني هلال.

وهذه الصور دائماً ما تعرّض عمرو دياب للإشاعات المتعلقة بارتباطه بالفتيات اللاتي يظهر معهنّ.

واتضح أنها لم تكن هذه المرة الأولى التي تلتقي فيها موني هلال بالهضبة.وننم

وقد نشرت موني هلال في وقت سابق أيضًا صورة جمعتهما من إحدى المناسبات دون أن تعلق عليها.

عارضة الأزياء المصرية موني هلال

وتعد موني هلال، عارضة أزياء وموديل مصرية تقيم في دولة الإمارات، تبلغ من العمر 30 عامًا، واسمها الأصلي أمنية هلال، وحصلت على بكالوريوس إعلام قسم علاقات عامة.

View this post on Instagram A post shared by MONY HELAL موني هلال (@monyhelall)

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في حين توجت الشابة المصرية بلقب ملكة جمال مصر عام 2018، ورُشحت في العالم ذاته لملكة جمال العالم في النسخة الـ 68، واختارتها اللجنة المنظمة للمسابقة العالمية لتمثيل مصر.

View this post on Instagram A post shared by MONY HELAL موني هلال (@monyhelall)

وفي عام 2017 تم ترشيحها للمشاركة في تقديم برنامج المقالب “رامز تحت الأرض” الذي يقدمه رامز جلال، بتوصية من المخرج أحمد عقيل، فيما وصفت موني هلال رامز جلال بأنه “فنان موهوب وشامل”.وفق “فوشيا”

كما تعتبر موني قدوتها من الفنانات، النجمة الشابة دنيا سمير غانم، وكذلك النجمة ميريل ستريب، متمنية دخولها عالم التمثيل.

في حين حضرت موني هلال، بعضاً من مباريات مونديال قطر في ديسمبر 2022، ونشرت على انستغرام، صوراً توثق لحظاتها في مدرجات استاد لوسيل بملابس مكشوفة البطن.