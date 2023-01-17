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عمرو دياب في أحضان عارضة أزياء مصرية .. صور جريئة لها في قطر (شاهد)

انتشرت الصور على نطاقٍ واسع، وفي إحداها يظهر عمرو دياب وهو يحتضن عارضة الأزياء المصرية موني هلال.

كتب أنس السالم
عمرو دياب وعارضة الأزياء موني هلال watanserb.com
عمرو دياب وعارضة الأزياء موني هلال
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وطن – تداولت حسابات بمواقع التواصل صوراً للفنان المصري عمرو دياب مع عارضة الأزياء المصرية الشابة موني هلال، ما أثار تفاعلاً عليها من المتابعين.

عمرو دياب في أحضان عارضة الأزياء المصرية الشابة موني هلال

وانتشرت الصور على نطاقٍ واسع، وفي إحداها يظهر عمرو دياب وهو يحتضن عارضة الأزياء المصرية موني هلال.

موني هلال برفقة الفنان عمرو دياب
موني هلال برفقة الفنان عمرو دياب

وهذه الصور دائماً ما تعرّض عمرو دياب للإشاعات المتعلقة بارتباطه بالفتيات اللاتي يظهر معهنّ.

واتضح أنها لم تكن هذه المرة الأولى التي تلتقي فيها موني هلال بالهضبة.وننم

وقد نشرت موني هلال في وقت سابق أيضًا صورة جمعتهما من إحدى المناسبات دون أن تعلق عليها.

موني هلال والهضبة
موني هلال والهضبة

عارضة الأزياء المصرية موني هلال

وتعد موني هلال، عارضة أزياء وموديل مصرية تقيم في دولة الإمارات، تبلغ من العمر 30 عامًا، واسمها الأصلي أمنية هلال، وحصلت على بكالوريوس إعلام قسم علاقات عامة.

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في حين توجت الشابة المصرية بلقب ملكة جمال مصر عام 2018، ورُشحت في العالم ذاته لملكة جمال العالم في النسخة الـ 68، واختارتها اللجنة المنظمة للمسابقة العالمية لتمثيل مصر.

وفي عام 2017 تم ترشيحها للمشاركة في تقديم برنامج المقالب “رامز تحت الأرض” الذي يقدمه رامز جلال، بتوصية من المخرج أحمد عقيل، فيما وصفت موني هلال رامز جلال بأنه “فنان موهوب وشامل”.وفق “فوشيا

كما تعتبر موني قدوتها من الفنانات، النجمة الشابة دنيا سمير غانم، وكذلك النجمة ميريل ستريب، متمنية دخولها عالم التمثيل.

في حين حضرت موني هلال، بعضاً من مباريات مونديال قطر في ديسمبر 2022، ونشرت على انستغرام، صوراً توثق لحظاتها في مدرجات استاد لوسيل بملابس مكشوفة البطن.

المصدروطن - فوشيا - انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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