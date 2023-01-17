صورة مسربة لـ محمد صلاح مع ناصر الخليفي تثير شكوكاً كثيرة.. ما القصة؟! (شاهد)

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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مسربة لنجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، برفقة مالك نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي.

On the left, we have Mo Salah meeting with the owner of PSG 🇶🇦 On the right, we have a selfie he posted 5 days ago. Either we’re being bought by him, or Salah’s being sold to PSG. Let’s hope it’s not the latter. pic.twitter.com/YjLnfBIsvK — The Anfield Alert 🔔 (@TheAnfieldAlert) January 16, 2023

وأظهرت الصورة التي تم التقاطها داخل إحدى المطاعم على ما يبدو، محمد صلاح مرتديا زيا كان قد ظهر فيه قبل أيام في إحدى صوره التي نشرها عبر حسابه على موقع الصور العالمي “انستغرام“.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Salah (@mosalah)

وتساءل متداولوا الصورة إن كان اللقاء قد جاء من أجل ضم محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان، أم أن الامر له علاقة بشراء النادي من قبل ناصر الخليفي.

أولوية قطرية لشراء ليفربول

وراجت مؤخرا تقارير عن رغبة قطرية من جهة، وسعودية من جهة أخرى، لتقديم عرضين ضخمين من أجل شراء النادي العريق، من مجموعته المالكة “فينواي سبورتس” التي أعلنت سابقا أنها منفتحة على فكرة البيع.

ونقلت صحيفة “إنفيلد” المهتمة بنشر أخبر النادي عن الصحفي القطري محمد الكعبي قوله: ” تعطي قطر الأولوية للاستحواذ على نادي ليفربول لكرة القدم وهي مهتمة بجدية لكن الصفقة لم تكتمل في الوقت الحالي.”

🇶🇦 🚨 TAT EXCLUSIVE: Qatar are giving priority to the acquisition of Liverpool Football Club and are seriously interested but the deal is not complete at this present moment. We will see in the next few days. [@Qatari] pic.twitter.com/1u4BOHfNcU — The Anfield Talk (@TheAnfieldTalk) January 15, 2023

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وتستعد قطر لتقديم عرض ضخم للاستحواذ على نادي ليفربول الإنجليزي، بحسب تقارير صحفية، في وقت أعلنت فيه السعودية أنها قد تدخل على الخط.

قطر مهتمة بشراء حصص في نوادي إنجليزية

يأتي هذا بعد أيام من كشف وكالة بلومبيرغ، أن صندوقا قطريا قد يستهدف شراء مانشستر يونايتد أو ليفربول أو توتنهام.

وقالت صحيفة “التليغراف” إن صفقة بيع ليفربول، قد تتم في فبراير المقبل، مشيرة إلى أن المجموعة المالكة تتطلع إلى ما لا يقل عن أربعة مليارات جنيه إسترليني مقابل بيع النادي.

وتنظر عائلة غليزر الأمريكية، مالكة مانشستر يونايتد، في خيارات مختلفة بخصوص النادي الفائز بالدوري 20 مرة، بما فيها مساهمة مستثمرين جدد أو بيع النادي.

وقال ملاك النادي في بيان، في نوفمبر الماضي، إنهم يعملون مع المستشارين الماليين بشأن العملية التي قد تؤدي إلى بيع حصص في النادي أو استثمارات تتضمن تطوير استاد أولد ترافورد والبنية التحتية للنادي.

وأعلن توم ويرنر رئيس ليفربول في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن مجموعة فينواي سبورتس، مالكة النادي تنظر أيضا في خيارات لبيع النادي.

وتمتلك قطر للاستثمارات الرياضية نادي باريس سان جيرمان المنافس بدوري الدرجة الأولى الفرنسي، وكذلك حصة في نادي براغا البرتغالي، كما تمتلك السعودية نادي نيوكاسل الإنجليزي.