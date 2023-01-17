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صورة مسربة لـ محمد صلاح مع ناصر الخليفي تثير شكوكاً كثيرة.. ما القصة؟! (شاهد)

قطر تعطي أهمية كبيرة لشراء نادي ليفربول الإنجليزي

كتب سالم حنفي
محمد صلاح watanserb.com
محمد صلاح
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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مسربة لنجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، برفقة مالك نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي.

صورة مسربة لـ محمد صلاح مع ناصر الخليفي
صورة مسربة لـ محمد صلاح مع ناصر الخليفي

وأظهرت الصورة التي تم التقاطها داخل إحدى المطاعم على ما يبدو، محمد صلاح مرتديا زيا كان قد ظهر فيه قبل أيام في إحدى صوره التي نشرها عبر حسابه على موقع الصور العالمي “انستغرام“.

 

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وتساءل متداولوا الصورة إن كان اللقاء قد جاء من أجل ضم محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان، أم أن الامر له علاقة بشراء النادي من قبل ناصر الخليفي.

أولوية قطرية لشراء ليفربول

وراجت مؤخرا تقارير عن رغبة قطرية من جهة، وسعودية من جهة أخرى، لتقديم عرضين ضخمين من أجل شراء النادي العريق، من مجموعته المالكة “فينواي سبورتس” التي أعلنت سابقا أنها منفتحة على فكرة البيع.

ونقلت صحيفة “إنفيلد” المهتمة بنشر أخبر النادي عن الصحفي القطري محمد الكعبي قوله: ” تعطي قطر الأولوية للاستحواذ على نادي ليفربول لكرة القدم وهي مهتمة بجدية لكن الصفقة لم تكتمل في الوقت الحالي.”

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وتستعد قطر لتقديم عرض ضخم للاستحواذ على نادي ليفربول الإنجليزي، بحسب تقارير صحفية، في وقت أعلنت فيه السعودية أنها قد تدخل على الخط.

قطر مهتمة بشراء حصص في نوادي إنجليزية

يأتي هذا بعد أيام من كشف وكالة بلومبيرغ، أن صندوقا قطريا قد يستهدف شراء مانشستر يونايتد أو ليفربول أو توتنهام.

وقالت صحيفة “التليغراف” إن صفقة بيع ليفربول، قد تتم في فبراير المقبل، مشيرة إلى أن المجموعة المالكة تتطلع إلى ما لا يقل عن أربعة مليارات جنيه إسترليني مقابل بيع النادي.

وتنظر عائلة غليزر الأمريكية، مالكة مانشستر يونايتد، في خيارات مختلفة بخصوص النادي الفائز بالدوري 20 مرة، بما فيها مساهمة مستثمرين جدد أو بيع النادي.

وقال ملاك النادي في بيان، في نوفمبر الماضي، إنهم يعملون مع المستشارين الماليين بشأن العملية التي قد تؤدي إلى بيع حصص في النادي أو استثمارات تتضمن تطوير استاد أولد ترافورد والبنية التحتية للنادي.

وأعلن توم ويرنر رئيس ليفربول في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن مجموعة فينواي سبورتس، مالكة النادي تنظر أيضا في خيارات لبيع النادي.

وتمتلك قطر للاستثمارات الرياضية نادي باريس سان جيرمان المنافس بدوري الدرجة الأولى الفرنسي، وكذلك حصة في نادي براغا البرتغالي، كما تمتلك السعودية نادي نيوكاسل الإنجليزي.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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