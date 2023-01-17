دراجات هوائية داخل مسجد بسلطنة عمان تثير جدلا.. ما قصتها؟ (شاهد)

- Advertisement -

وطن – في لفتة لاقت تفاعلا واسعا، كرمت إدارة مسجد “مصعب بن عمير” في منطقة “المعيبلة” الجنوبية في سلطنة عمان، من وصفتهم “بفرسان الفجر” من التلاميذ والأطفال الذين حافظوا على صلاة الفجر في المسجد، على طريقتها الخاصة بتقديم دراجات هوائية لهم كهدايا ولتشجيعهم على المزيد.

وأشاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه المبادرة وحماس وإصرار الأطفال على حضور صلاة الفجر والتعلم وحفظ القرآن، في وقت أصبحت فيه وسائل التكنولوجيا هي الشغل الشاغل لجيل المستقبل.

وفي هذا السياق كتبت ناشطة مشيدا بهذه المبادرة الحسنة: “كل الشكر للقائمين على البرنامج بقيادة الشيخ أحمد بن سالم الفوري حفظه الله إمام المبدعين و مبدع الأئمة”.

ما شاء الله تكريم المنضبطين في أداء صلاة الفجر جماعه #فرسان_الفجر في جامع مصعب بن عمير في #المعبيله_الجنوبيه كل الشكر للقائمين على البرنامج بقيادة الشيخ أحمد بن سالم الفوري حفظه الله إمام المبدعين و مبدع الأئمة ❤️#مساء_الخير pic.twitter.com/Vk9FuKzD3w — ‏ﺑصـﻣـβÃŞṂĤـةأمل🫶🏻🇴🇲 (@amal555535) January 17, 2023

فيما انتقد البعض توزيع الدراجات داخل المسجد، وقال مغرد: “منذ متى يتم التكريم بالسياكل في المساجد ألم يعد هناك أمكنة”.

وأضاف: “أعتقد المساجد لها احترامها وليس بهذه الطريقة يتم التكريم أو على الأقل تكريمهم بالمصاحف لتشجيعهم على قراءة القرآن أو إعطائهم ثمن السيكل”.

من متئ التكريم بالسياكل صار ف المساجد ؟ خلصن الاماكن!!؟ أعتقد المساجد لها احترامها مابهذي الطريقه يصير التكريم ف خارج المسجد!! او ع الاقل تكريمهم بالمصاحف لتشجيعهم ع قراءه القرآن.. او ع الاقل مبلغ فيه سعر السيكل — ﮼كبرياء،رجل (@Omani_gentle) January 17, 2023

- Advertisement -

وفي السياق ذاته عقب “عبد الرحمن”: “ياأخي كرموهم خارج المسجد و اگرموا مواضع السجود”.

وقال “علي ناصر عامر الكلباني”: “لم يوفقوا في إدخال السيكل في محراب صحن المسجد مع انه كان الأفضل التكريم في سرح المسجد احتراماََ وتقديساََ لمكان الصلاة والسجود”.

لم يوفقوا في إدخال السيكل في محراب صحن المسجد مع انه كان الأفضل التكريم في سرح المسجد احتراماََ وتقديساََ لمكان الصلاة والسجود. — الأستاذ/ علي ناصر عامر الكلباني (@AliNasserAmer) January 17, 2023

بينما رأى آخر رداً على التعليقات السلبية “أن الفكرة جميلة وتشجيع لأعمار الأطفال فأجمل هدية هي دراجة هوائية”.

واستدرك أن “السيكل جديد وليس نجس أو حرام والتشجيع مطلوب في الإسلام.. الإسلام ليس دين بؤس وكآبة”.

المساجد السلطانية

وتضم سلطنة عمان التي اعتنق أهلها الإسلام في السنة الثامنة للهجرة 630 ميلادي أكثر من 14 ألف مسجد موزعة في مختلف أنحاء السلطنة، ويقع في محافظة شمال الباطنة وحدها 336 جامعا.

ومما يسجَّل لسلطان عُمان الراحل، قابوس بن سعيد، اهتمامه الكبير ببناء مساجد تحمل قيمة فنية وجمالية عالية، فبالإضافة إلى المساجد التي تنشئها الجهات الحكومية المختصة، تولى تشييد مساجد حملت اسمه في مختلف ولايات البلاد، ويطلق عليها “المساجد السلطانية”، بلغ عددها 36 مسجداً.

ويقع جامع الصحابي الجليل مصعب بن عمير الذي شهد تكريم الأطفال بحي العز بمنطقة المعبيلة الجنوبية بولاية السيب.

وتم افتتاحه في اكتوبر تشرين الأول 2018 وهو مبني على مساحة تزيد عن ١٢٠٠ متر مربع، ويتكون من طابقين الأول للرجال، ويتسع لحوالي ١٥٠٠ مصل والطابق الأرضي للنساء ويتسع لحوالي ٤٥٠ سيدة.