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دراجات هوائية داخل مسجد بسلطنة عمان تثير جدلا.. ما قصتها؟ (شاهد)

إدارة مسجد مصعب بن عمير جنوب السلطنة قدمت دراجات هوائية للأطفال المحافظين على صلاة الفجر في المسجد كنوع من التشجيع لهم

كتب خالد الأحمد
تكريم الأطفال مسجد مصعب بن عمير watanserb.com
تكريم أطفال مسجد مصعب بن عمير في سلطنة عمان
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وطن – في لفتة لاقت تفاعلا واسعا، كرمت إدارة مسجد “مصعب بن عمير” في منطقة “المعيبلة” الجنوبية في سلطنة عمان، من وصفتهم “بفرسان الفجر” من التلاميذ والأطفال الذين حافظوا على صلاة الفجر في المسجد، على طريقتها الخاصة بتقديم دراجات هوائية لهم كهدايا ولتشجيعهم على المزيد.

وأشاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه المبادرة وحماس وإصرار الأطفال على حضور صلاة الفجر والتعلم وحفظ القرآن، في وقت أصبحت فيه وسائل التكنولوجيا هي الشغل الشاغل لجيل المستقبل.

تكريم الأطفال مسجد مصعب بن عمير
تكريم الأطفال من الذين يواكبون على صلاة الفجر بدراجات هوائية في مسجد مصعب بن عمير بسلطنة عمان

وفي هذا السياق كتبت ناشطة مشيدا بهذه المبادرة الحسنة: “كل الشكر للقائمين على البرنامج بقيادة الشيخ أحمد بن سالم الفوري حفظه الله إمام المبدعين و مبدع الأئمة”.

فيما انتقد البعض توزيع الدراجات داخل المسجد، وقال مغرد: “منذ متى يتم التكريم بالسياكل في المساجد ألم يعد هناك أمكنة”.

تكريم الأطفال مسجد مصعب بن عمير
انتقد بعض النشطاء هذه الخطوة “لعدم احترام المكان” على حد قولهم

وأضاف: “أعتقد المساجد لها احترامها وليس بهذه الطريقة يتم التكريم أو على الأقل تكريمهم بالمصاحف لتشجيعهم على قراءة القرآن أو إعطائهم ثمن السيكل”.

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وفي السياق ذاته عقب “عبد الرحمن”: “ياأخي كرموهم خارج المسجد و اگرموا مواضع السجود”.

وقال “علي ناصر عامر الكلباني”: “لم يوفقوا في إدخال السيكل في محراب صحن المسجد مع انه كان الأفضل التكريم في سرح المسجد احتراماََ وتقديساََ لمكان الصلاة والسجود”.

بينما رأى آخر رداً على التعليقات السلبية “أن الفكرة جميلة وتشجيع لأعمار الأطفال فأجمل هدية هي دراجة هوائية”.

واستدرك أن “السيكل جديد وليس نجس أو حرام والتشجيع مطلوب في الإسلام.. الإسلام ليس دين بؤس وكآبة”.

المساجد السلطانية

وتضم سلطنة عمان التي اعتنق أهلها الإسلام في السنة الثامنة للهجرة 630 ميلادي أكثر من 14 ألف مسجد موزعة في مختلف أنحاء السلطنة، ويقع في محافظة شمال الباطنة وحدها 336 جامعا.

ومما يسجَّل لسلطان عُمان الراحل، قابوس بن سعيد، اهتمامه الكبير ببناء مساجد تحمل قيمة فنية وجمالية عالية، فبالإضافة إلى المساجد التي تنشئها الجهات الحكومية المختصة، تولى تشييد مساجد حملت اسمه في مختلف ولايات البلاد، ويطلق عليها “المساجد السلطانية”، بلغ عددها 36 مسجداً.

ويقع جامع الصحابي الجليل مصعب بن عمير الذي شهد تكريم الأطفال بحي العز بمنطقة المعبيلة الجنوبية بولاية السيب.

وتم افتتاحه في اكتوبر تشرين الأول 2018 وهو مبني على مساحة تزيد عن ١٢٠٠ متر مربع، ويتكون من طابقين الأول للرجال، ويتسع لحوالي ١٥٠٠ مصل والطابق الأرضي للنساء ويتسع لحوالي ٤٥٠ سيدة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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