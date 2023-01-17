الثلاثاء, يناير 17, 2023
الرئيسيةرياضةبقيادة رونالدو.. تشكيلة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان
رياضة

بقيادة رونالدو.. تشكيلة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان

النصر والهلال السعودي ضد باريس سان جيرمان على كأس موسم الرياض 2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة النصر الهلال ضد باريس في كأس موسم الرياض 2023 watanserb.com
تشكيلة النصر الهلال ضد باريس في كأس موسم الرياض 2023
- Advertisement -

وطن- تشهد تشكيلة النصر والهلال السعودي، استعداداً لملاقاة باريس سان جيرمان، الخميس، حضور العديد من النجوم اللامعين داخل المستطيل الأخضر، من أجل المنافسة على كأس موسم الرياض 2023.

ويقود تشكيلة النصر والهلال، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، في المواجهة الودية أمام منافسه باريس سان جيرمان، في إطار فعاليات موسم الرياض 2023.

تشكيلة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، المباراة الودية القوية، أمام منافسه باريس سان جيرمان في فعاليات موسم الرياض 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد العويس، أمين بخاري.

دفاع النصر والهلال: سلطان الغنام (علي لاجامي)، عبد الله ماديو، علي البليهي، سعود عبد الحميد.

تشكيلة النصر والهلال في كأس موسم الرياض 2023
تشكيلة النصر والهلال في كأس موسم الرياض 2023

خط الوسط: أندريه كايو (سامي النجعي)، لويس غوستافو (ماتيوس بيريرا)، محمد كنو، سالم الدوسري.

- Advertisement -

مركز الهجوم: كريستيانو رونالدو، موسى ماريغا (تاليسكا).

توقيت مباراة النصر والهلال ضد باريس في كأس موسم الرياض 2023

وستنطلق صافرة بداية مباراة النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي المملوك لدولة قطر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

بينما ستكون بتوقيت مصر (القاهرة) والقدس الشريف، عند الساعة السابعة مساءً، كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً.

موعد مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان
موعد مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان

ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون المباراة. عند الساعة التاسعة مساءً، لنقل المباراة المثيرة والقوية بين كلا الفريقين في فعاليات موسم الرياض 2023.

معلق مباراة النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان

وسيعلق على مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، التي ستنقل أحداث المبارة، المعلق اليمني حسن العيدروس.

كما وستبث المباراة على قناة (beIN sport HD 1) المفتوحة. بتردد 12064، على القمر الصناعي (النايل سات)، وباستقطاب أفقي. ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

وستنقل المباراة كذلك على قنوات (SCC) الرياضية السعودية، حيث سيعلق عليها المعلق السعودي فهد العتيبي، أو عبد الله الغامدي.

المصدروطن + صفحة موسم الرياض 2023 + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

رونالدو يُحرج تركي آل الشيخ بهذا السؤال والأخير يرد عليه (فيديو)

رياضة

موعد مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

حياتنا

جورجينا رودريغز تستعرض مؤخرتها بالجينز في السعودية! (شاهد)

فيديو

نجل لاعب النصر يقلد حركة رونالدو الشهيرة .. شاهد ردة فعل “الدون”

رياضة

لم يلتقِ بالدون بعد.. بنزيما يتحدث عن علاقته مع رونالدو (فيديو)

الهدهد

رجل أعمال سعودي يدفع 2.6 مليون دولار لمقابلة “ميسي” و”رونالدو” في غرفة تبديل الملابس!

الهدهد

كريستيانو رونالدو يغزو شوارع القاهرة في حملة إعلامية ضخمة..ما السبب؟!(شاهد)

الهدهد

من هي شبيهة جورجينا السعودية؟.. أجمل من صديقة رونالدو (شاهد)

حياتنا

سبب صادم وراء رفض والدة رونالدو زواجه من جورجينا رودريغز!

رياضة

النصر السعودي يُخطط للتعاقد مع أسطورة جديدة لمزاملة رونالدو

رياضة

النصر السعودي يفسخ عقده مع فينسنت أبو بكر من أجل رونالدو

الهدهد

لماذا غادر رونالدو ملعب مباراة النصر والطائي بين الشوطين؟ (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الملكة رانيا تزور أردنيات متعثرات مادياً بحذاء يتجاوز سعره الـ1000 دولار! (شاهد)

10 أطعمة يمكنك تناولها على الرغم من انتهاء صلاحيتها

لحظات مبكية لهدم مسجد في الهند والشرطة تكشف مبرر الإزالة (فيديو)

هذا ما سيحدث لجسمك إذا كنت تنام أقل من ست ساعات كل ليلة!

سخرية واسعة من مشجع عماني تمنى فوز العراق على منتخب بلاده في نهائي كأس الخليج (فيديو)

شركة أسترالية تبتكر”اختبار القهوة”..امتحان قد يحرمك من وظيفة أحلامك

ميريام كلينك لم تحتمل ارتداء الملابس في عزاء وديع جورج وسوف.. شاهد ماذا فعلت! (فيديو)

معلومات لا تصدق عن سجن قارا المغربي الفتاك.. الداخل مفقود والخارج مولود

رونالدو يُحرج تركي آل الشيخ بهذا السؤال والأخير يرد عليه (فيديو)

أبناء سفر الحوالي يبدؤون خطة ضغط على ابن سلمان ضد “الظلم الشديد”

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC