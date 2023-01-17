بقيادة رونالدو.. تشكيلة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان

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وطن- تشهد تشكيلة النصر والهلال السعودي، استعداداً لملاقاة باريس سان جيرمان، الخميس، حضور العديد من النجوم اللامعين داخل المستطيل الأخضر، من أجل المنافسة على كأس موسم الرياض 2023.

ويقود تشكيلة النصر والهلال، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، في المواجهة الودية أمام منافسه باريس سان جيرمان، في إطار فعاليات موسم الرياض 2023.

تشكيلة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، المباراة الودية القوية، أمام منافسه باريس سان جيرمان في فعاليات موسم الرياض 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد العويس، أمين بخاري.

دفاع النصر والهلال: سلطان الغنام (علي لاجامي)، عبد الله ماديو، علي البليهي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: أندريه كايو (سامي النجعي)، لويس غوستافو (ماتيوس بيريرا)، محمد كنو، سالم الدوسري.

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مركز الهجوم: كريستيانو رونالدو، موسى ماريغا (تاليسكا).

توقيت مباراة النصر والهلال ضد باريس في كأس موسم الرياض 2023

وستنطلق صافرة بداية مباراة النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي المملوك لدولة قطر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

بينما ستكون بتوقيت مصر (القاهرة) والقدس الشريف، عند الساعة السابعة مساءً، كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً.

ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون المباراة. عند الساعة التاسعة مساءً، لنقل المباراة المثيرة والقوية بين كلا الفريقين في فعاليات موسم الرياض 2023.

معلق مباراة النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان

وسيعلق على مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، التي ستنقل أحداث المبارة، المعلق اليمني حسن العيدروس.

كما وستبث المباراة على قناة (beIN sport HD 1) المفتوحة. بتردد 12064، على القمر الصناعي (النايل سات)، وباستقطاب أفقي. ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

🟥 #آخر_خبر | مجموعة beIN الإعلامية ستبث كأس موسم الرياض في الـ19 من يناير الجاري عبر⬇️ 📺 قناة beIN SPORTS المفتوحة

📺 قناة beIN SPORTS 2

📺 قناة beIN SPORTS الإنكليزية 1

📺 قناة beIN SPORTS الفرنسية 2 pic.twitter.com/b5EAMMI2Rt — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) January 16, 2023

وستنقل المباراة كذلك على قنوات (SCC) الرياضية السعودية، حيث سيعلق عليها المعلق السعودي فهد العتيبي، أو عبد الله الغامدي.