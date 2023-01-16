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مفاجأة .. هل تم تزوير ملكة جمال الكون!؟

قالت "إيمي إمريش"، الرئيس التنفيذي لمسابقة ملكة جمال الكون،إن الادعاءات، التي تعتبر ملكة جمال فنزويلا "أماندا دودامل" هي الفائز المفترض، لا أساس لها من الصحة.

كتب أنس السالم
watanserb.com
ملكة جمال الكون آر بوني غابرييل
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وطن – نفت الرئيس التنفيذي لمسابقة ملكة جمال الكون مزاعم التزوير ووصفتها بأنها ادعاءات “سخيفة”.

وتوّجت الشابة آر بوني غابرييل، وهي مصممة وعارضة أزياء من ولاية تكساس الأمريكية -أمريكية من أصل فلبيني- بلقب ملكة جمال الكون.

وأقيم نهائي النسخة الـ71 من مسابقة ملكة جمال الكون مساء، السبت، في “نيو أورلينز” بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأصبحت ممثلة فنزويلا أماندا دوداميل وصيفة لملكة جمال الكون.

وحلت أندرينا مارتينيز من جمهورية الدومينيكان وصيفة ثانية.

واحتلت ملكة جمال كوراساو، غابرييلا دوس سانتوس، وملكة جمال بويرتوريكو أشلي كارينو، المرتبتين الرابعة والخامسة.

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تزوير ملكة جمال الكون .. ما الحقيقة!؟

وقالت “إيمي إمريش”، الرئيس التنفيذي لمسابقة ملكة جمال الكون، أن “واحدة من أكبر أربع شركات التدقيق في الولايات المتحدة عالجت النتائج وتحققت من العملية”.

كما قالت “إمريش” إن الادعاءات، التي تعتبر ملكة جمال فنزويلا “أماندا دودامل” هي الفائز المفترض، لا أساس لها من الصحة.

في حين أضافت لـموقع TMZ: “الادعاءات بتزوير ملكة جمال الكون كاذبة. من يشككون في طريقة اختيار ملكة جمال الكون ليسوا على دراية بتاريخ الجهات المنظمة”. كما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية

بينما أنهت “إمريش” تصريحاتها بالقول إن “آر بوني غابرييل” هي الفائز الحقيقي بلقب ملكة جمال الكون. مؤكدةً أنّها “كانت متسابقة قوية ومتفانية”.

يشار إلى أنّ العربيتان ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان لعام 2022، وإيفلين خليفة ملكة جمال البحرين في مسابقة ملكة جمال الكون الـ 71 في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

المصدرماركا - MTZ - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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