مفاجأة .. هل تم تزوير ملكة جمال الكون!؟

وطن – نفت الرئيس التنفيذي لمسابقة ملكة جمال الكون مزاعم التزوير ووصفتها بأنها ادعاءات “سخيفة”.

وتوّجت الشابة آر بوني غابرييل، وهي مصممة وعارضة أزياء من ولاية تكساس الأمريكية -أمريكية من أصل فلبيني- بلقب ملكة جمال الكون.

وأقيم نهائي النسخة الـ71 من مسابقة ملكة جمال الكون مساء، السبت، في “نيو أورلينز” بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأصبحت ممثلة فنزويلا أماندا دوداميل وصيفة لملكة جمال الكون.

وحلت أندرينا مارتينيز من جمهورية الدومينيكان وصيفة ثانية.

واحتلت ملكة جمال كوراساو، غابرييلا دوس سانتوس، وملكة جمال بويرتوريكو أشلي كارينو، المرتبتين الرابعة والخامسة.

وقالت “إيمي إمريش”، الرئيس التنفيذي لمسابقة ملكة جمال الكون، أن “واحدة من أكبر أربع شركات التدقيق في الولايات المتحدة عالجت النتائج وتحققت من العملية”.

كما قالت “إمريش” إن الادعاءات، التي تعتبر ملكة جمال فنزويلا “أماندا دودامل” هي الفائز المفترض، لا أساس لها من الصحة.

في حين أضافت لـموقع TMZ: “الادعاءات بتزوير ملكة جمال الكون كاذبة. من يشككون في طريقة اختيار ملكة جمال الكون ليسوا على دراية بتاريخ الجهات المنظمة”. كما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية

بينما أنهت “إمريش” تصريحاتها بالقول إن “آر بوني غابرييل” هي الفائز الحقيقي بلقب ملكة جمال الكون. مؤكدةً أنّها “كانت متسابقة قوية ومتفانية”.

The new Miss Universe is USA!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/7vryvLV92Y

— Miss Universe (@MissUniverse) January 15, 2023