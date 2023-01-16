مشروعات محمد بن سلمان الفاشلة.. أوهام ولي العهد “تخنق” السعوديين” (تقرير)

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وطن – نشرت صحيفة لوس “أنجلوس تايمز” الأمريكية، تقريرا سلطت فيه الضوء على تزايد مخاوف المواطنيين في السعودية من استمرار ولي العهد محمد بن سلمان بإطلاق مشروعات عملاقة لن يكتب لها النجاح، وستُمنى بالفشل مثل مشروعات سابقة وبينها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وبرج جدة.

استهلت صحيفة “لوس انجلوس تايمز” تقريرها بالقول: “توِّج برج جدة بالرافعات، ويظهر في المسافة كمركبة فضاء قيد الإنشاء يبلغ ارتفاعها 826 قدمًا تترأس ثاني أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية. من خلال ضباب الصحراء ، يمكنك أن ترى تقريبًا ارتفاعًا يزيد عن 3000 قدم كان من المفترض أن تصل إليه ، وقد كان من المفترض أن تلهم المنطقة التجارية النابضة بالحياة تصميمها المبتكر وعشرات الآلاف من الناس يملأون الشوارع التي تصطف على جانبيها أشجار النخيل عند قدمها”.

تصور المخططون البرج على أنه قطعة مقاومة لعملية إنعاش اقتصادي كامل بهدف معلن ألا يقل عن “تغيير طريقة تفكير جدة”، لكن بدلاً من ذلك ، بعد ست سنوات من افتتاحه ، لا يزال موقعًا للبناء بدون بناء، ويلوح في الأفق مثل علامة استفهام حول مقامرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإصلاح بلاده التي يبلغ عدد سكانها 36 مليون نسمة.

إطلاق مشروعات تنموية في السعودية

من خلال تجنيد بعض المهندسين المعماريين في العالم، تطلق المملكة العربية السعودية مشروعات تنموية ضخمة من خلال عشرات المشروعات التي تقول إنها ستعيد تشكيل الاقتصاد القائم على النفط في البلاد ، وتدعيم مطالبتها كقوة تجارية عظمى في المنطقة وتعزز صعود مدنها إلى مكانة عالمية.

ومع وجود صندوق الاستثمارات العامة السيادية السعودي القوي البالغ 600 مليار دولار، فإن ولي العهد عازم على التفوق على منافسيه، وفي عام 2017 ، أعلن عن مشروعه الرائد نيوم، وهي مدينة ضخمة بحجم ماساتشوستس يجري بناؤها في شمال غرب المملكة العربية السعودية، ثم جاء زوج من “ناطحات السحاب الأفقية” تمتد على مسافة 105 أميال، ما يعني أن المجمعين سيقطعان مسافة غير منقطعة.

وهناك أيضًا Trojena ، وهو منتجع للتزلج سيستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029، وOxagon ، أكبر مجمع صناعي عائم في العالم، ومطار الملك سلمان الذي من المفترض أن يستوعب 120 مليون مسافر بحلول عام 2030، وSindalah ، وهو مشروع جزيرة قبالة ساحل نيوم أعلن الشهر الماضي أن يصف نفسه بأنه “ساحة لعب مساحتها 9 ملايين قدم مربع.

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ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المزيد مما تصفه المملكة العربية السعودية بالمشروعات الضخمة، ووفقًا لمجموعة ميدل إيست إيكونوميك دايجست، فقد سيطرت المملكة هذا العام على قطاع الإنشاءات في الشرق الأوسط بحصولها على 35٪ من العقود التي تمت ترسيتها من حيث القيمة.

مخصصات ضخمة دون أن يُنفق منها شيء

ومن بين 719 مليار دولار مخصصة لـ 15 مشروعًا، تم منح 30 مليار دولار فقط حتى الآن ، مما يعني أن المشاريع لا تزال في مرحلة الإنشاء، ومن المتوقع أن تتسارع وتيرتها في السنوات القليلة المقبلة.

لكن ضبابية تلك الطموحات هي قشور المساعي السابقة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والمنطقة الأوسع التي كان من المفترض أن تفعل الشيء نفسه إلى حد كبير ولكنها الآن أصبحت مهجورة تمامًا.

يشير هذا الفشل إلى السؤال المركزي الذي عجز العديد من حكام الخليج عن الإجابة عنه، على الرغم من مليارات الدولارات التي تم ضخها، وهو “هل يمكن لمزيج من الأموال اللامحدودة وقوة النجوم المعمارية والوقاحة المطلقة أن يخلق مكانًا يريد الناس فيه بالفعل العيش ؟ أو بعبارة أكثر بساطة ، إذا قمت ببنائها ، فهل سيأتون؟”.

إطلاق برج جدة

تم إطلاق برج جدة في عام 2008، وكان من بنات أفكار الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، وكان هذا ما يمكن تسميته ناطحة سحاب على شكل حرف Y بتكلفة 1.5 مليار دولار مع شقق، وفندق فور سيزونز ومصاعد فائقة السرعة من شأنها أن تصعد الزوار إلى منصة المراقبة في الطابق 157 في غضون أكثر من دقيقة.

كان من المفترض أن تشكل نواة منطقة جديدة في وسط المدينة تجتذب رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا والسياحة حيث قامت الدولة بتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

وكان الارتفاع المخطط للبرج الذي يزيد عن 3280 قدمًا بمثابة رد فعل لبرج خليفة في دبي، حيث يشترك المشروعان في نفس المهندسين وهما أدريان سميث وجوردون جيل، ويبلغ ارتفاعه 2700 قدم ولا يزال أطول مبنى في العالم.

لكن الطموح كان أكثر من الحجم، إذ تخطط السلطات أن يعيد المشروع موقع جدة على الساحة الدولية للمدن الحديثة.

وقال جون بيرونتو ، مدير شركة Thornton Tomasetti للهندسة الإنشائية العاملة في برج جدة ، إن المقارنة كانت مقصودة ، ووصف المشروع بأنه “تطوير محفز”.

وأضاف: “إنه نموذج لما تم القيام به ذات مرة مع برج خليفة. كانت التطلعات أن تقوم ببناء البرج ، وسيكون ذلك حافزًا للمدينة من حوله”.

وتقدم البناء بسرعة في البداية، حيث تم تشييد 63 طابقًا بحلول نهاية عام 2017. ثم أصبح ولي العهد محمد بن سلمان وليًا للعهد وأطلق حملة تطهير ضد الفساد – وصفها النقاد بأنها انتزاع للسلطة – أوقعت الأمير الوليد بن طلال ومجموعة بن لادن ، المقاول الرئيسي للبرج.

وتوقف العمل تمامًا كما كان على وشك العودة في عام 2020 ، لكن جائحة كورونا كان لها أثر كبير على الأعمال.

ومنذ ذلك الحين ، ظل الموقع هادئًا على الرغم من التصريحات العرضية التي تشير إلى عكس ذلك، ولقطات الأقمار الاصطناعية تعرض حاليا رسمًا متحركًا للبرج تحت شعار “إنه يحدث”.

ولي العهد لديه خططه الخاصة في جدة ، وهو ما قد يفسر عدم إحراز تقدم في البرج، وفي ديسمبر 2021 ، أعلن عن مشروع جدة المركزي ، المعروف سابقًا باسم جدة داون تاون الجديدة ، والذي ينفق 20 مليار دولار لتطوير 2.2 ميل مربع في الجزء الجنوبي من المدينة.

باستخدام الكثير من نفس المنطق وراء نيوم وبرج جدة ، تقول السلطات السعودية ، إن المشروع سيضيف 47 مليار ريال – 12.5 مليار دولار – إلى اقتصاد البلاد بحلول عام 2030.

وقد تطلب التطوير المضي قدمًا في خطة طويلة الأمد لهدم ما صنفته البلدية على أنها “أحياء فقيرة” أو “مناطق محلية قديمة” تحاصرها بنية تحتية متدنية المستوى وجرائم عالية، سيحل مكانهم 17000 منزل في ناطحات السحاب الفاخرة، إلى جانب الفنادق والمتنزهات والملعب وحوض السمك ودار الأوبرا.

وتم اقتراح عمليات هدم مماثلة في الماضي لكنها تعثرت بسبب مخاوف بشأن كيفية التعامل مع النازحين، لكن على مدار العام الماضي ، هدمت السلطات 32 حيًا ، وشردت مئات الآلاف من الناس، تشير بعض التقديرات إلى أكثر من مليون، نصفهم تقريبًا مهاجرون أتت عائلاتهم قبل عقود للحج إلى مكة ولم يغادروا أبدًا.

في بعض الأحيان كان يتم إخطار السكان قبل 24 ساعة فقط من انقطاع التيار الكهربائي والماء ، مع عدم وجود فرصة لوقف الجرافات التي سرعان ما تبع ذلك.

وقال رجل خرج مع اثنين من رفاقه في صباح أحد الأيام من مبنى مهجور في منطقة الغليل ، وهو مشهد مليء بالركام على القمر لا تزال الشوارع والأزقة الممزقة تظهر على خرائط جوجل: “لقد أمهلوا الناس هنا أقل من 48 ساعة للمغادرة، مثل بعض الأحافير الإلكترونية. لم يتبق سوى عدد قليل من الأبنية من الحي”.

بعد ذلك ، توجد مساحة شاسعة من الأرض المسطحة مع رؤية واضحة لرافعات التحميل في ميناء جدة. وأشار الرجل ، الذي رفض الكشف عن اسمه ، إلى برج الحفر، وقال: “كان كل هذا من قبل مبانٍ. يمكنك الآن رؤية كل الطريق إلى الساحل”.

وجلبت سرعة وإتساع عمليات الهدم مجموعة من الإدانات من قبل الجماعات الحقوقية قائلة إنها انتهكت المعايير الدولية لحقوق الإنسان وميزت ضد الأجانب.

ونُظمت مظاهرات نادرة وحملة عبر الإنترنت من قبل السكان السابقين الذين قالوا إن المناطق المدمرة ، بعيدًا عن كونها بؤرا للجريمة ، كانت مناطق للطبقة العاملة ومتعددة الثقافات أعطت جدة صورة أكثر مرونة وودية من تلك الموجودة في مدن مثل الرياض، وكان شعار المدينة “جدة غير” أو “جدة مختلفة”.

وفي مركز تجاري متهدم ، جلس العمال ، وكثير منهم مهاجرون سودانيون ، على كراسي بلاستيكية ملطخة بالأوساخ داخل أحد المقاهي واحتسوا الجبنة ، والقهوة مع الزنجبيل.

وقال رجل يبلغ من العمر 56 عاما طلب عدم الكشف عن هويته خوفا من الانتقام: “لا نعرف ما إذا كانت الخطة ستستمر وهدم هذا المبنى أيضا”، وأعطى ابتسامة باهتة وهو يضيف: “نحن أجانب. لا يمكننا قول أي شيء. إذا لم نفعل ما يريدون منا أن نفعله ، فسنخرج “.

ووجه منتقدون آخرون انتقادات متكررة في كثير من الأحيان بأن الحكومة السعودية يجب أن تستثمر في تحسين البنية التحتية المتداعية في جدة بدلاً من بناء أبراج فاخرة.