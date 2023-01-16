الإثنين, يناير 16, 2023
الرئيسيةالهدهدمحاكمة صحفيين فرنسيين ابتزا محمد السادس بوقف نشر فضائحه مقابل 3 ملايين...
الهدهد

محاكمة صحفيين فرنسيين ابتزا محمد السادس بوقف نشر فضائحه مقابل 3 ملايين يورو!

حاول الصحفيان الفرنسيان إريك لوران وكاثرين جراسيت ابتزاز ملك المغرب محمد السادس مقابل مبلغ 3 ملايين يورو

كتب سالم حنفي
ابتزاز محمد السادس watanserb.com
ملك المغرب محمد السادس
- Advertisement -

وطن – من المقرر أن يخضع الصحفيين الفرنسيين إريك لوران وكاثرين جراسيت يوم الاثنين، في العاصمة الفرنسية، باريس، للمحلكمة في قضية ابتزاز ضد ملك المغرب محمد السادس.

ووفقا لما نشره موقع “أفريك“، تعود القضية إلى عام 2015، حينما كان الصحفيان، إريك لوران (75 عامًا) وكاثرين جراسيت (48 عامًا) ، يستعدان لإصدار كتاب غير مألوف، ضد الملك محمد السادس ليجدا نفسيهما في قلب فضيحة كبرى أدت إلى اعتقالهم.

الصحفيان الفرنسيان إريك لوران وكاثرين جراسيت اللذان حاولا ابتزاز محمد السادس

حاولا ابتزاز محمد السادس بمبلغ 3 ملايين يورو

ووفقا للموقع، فإنهما كانا على استعداد للتخلي عن إصدار الكتاب المسيء لمحمد السادس مقابل مبلغ 3 ملايين يورو.

وتم العثور بسرعة على اتفاقية بقيمة مليوني يورو، حيث تم دفع دفعة مقدمة لهما بمقدار 80000 يورو، أي 40000 يورو لكل منها، نقدًا، ليتضح بعد ذلك أن الامر كان كمينا وتم تسجيله بالصورت والصورة للإيقاع بهما بتهمة ابتزاز الملك.

في مواجهة ما تصفه الرباط بأنه محاولة لابتزاز الأموال ، تم تقديم شكوى من قبل السلطات الملكية، ثم تم القبض على كاثرين جراسيت وإريك لوران، ووجهت إليهما تهمة الابتزاز عن طريق التهديد.

العقوبة المتوقعة في حالة الإدانة

وسيخضع الصحفيان اليوم الاثنين 16 يناير 2023 ، للمحاكمة، ويواجه كل منهما حكما بالسجن خمس سنوات بالإضافة إلى غرامة قدرها 75 ألف يورو في حال إدانته.

- Advertisement -

وحتى الآن، يواجه الاثنان تهمة الابتزاز، إلا أنه علاوة على ذلك فقد طلبا في 15 ديسمبر 2015 إلغاء جزء من الإجراءات القانونية ضدهما.

يواجه الصحفيان الفرنسيان حكما بالسجن خمس سنوات بتهمة ابتزاز الملك محمد السادس

مبعوث الملك محمد السادس سجل لهما بتفويض من المدعي العام الفرنسي

وفي ذلك الوقت ، انتقد الصحفيان الفرنسيان مكتب المدعي العام في باريس لتفويضه مبعوث الملك المغربي، هشام الناصري بالتسجيل لهما خلال الاجتماعين الأخيرين معهما.

وقامت السلطات بفتح التحقيق عقب الاجتماع الاول ووجهت للصحفيين تهمة الابتزاز.

وكان الصحفيان الفرنسيان قد طلبا استبعاد التسجيلات للجلستين من التحقيق، معتقدين أنهما وقعا في شرك “التنصت غير القانوني” و “التحقيق غير العادل”.

المصدرأفريك - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
تقارير

أخت محمد السادس الإسرائيلية تعود للظهور.. تعويض ضخم والملك يرفض فحص الـDNA

الهدهد

فضيحة عزيز أخنوش.. ورّط محمد السادس وسياسته الخارجية باعتراف لطالما نفاه عن نفسه!

تقارير

موقع أمريكي يكشف عن ذريعة محمد السادس لعدم افتتاح سفارة للمغرب في تل أبيب

تقارير

الكونفيدنسيال: محمد السادس يبدأ عطلة خارجية فخمة برفقة أصدقائه وفرقاطة قوات خاصة(شاهد)

الهدهد

مولاي هشام ابن عم محمد السادس يطالب المغاربة بالتحرك لإقرار الملكية الدستورية (شاهد)

الهدهد

هل أجبر محمد السادس والدة اللاعب سفيان امرابط على مصافحته وتقبيل يده؟(شاهد)

الهدهد

حامي اليهود.. إسرائيل توجه رسالة شكر لملك المغرب في ذكرى التطبيع

تقارير

موقع “أفريك”: محمد السادس و”الزومبي المريض” علي بونغو.. مصاير متشابهة لزعماء دول

تقارير

إذاعة فرنسا تسخر من محمد السادس.. أراد أن يكون مثل الأمير “ويليام” فأصبح مثل “إلتون جون” (شاهد)

الهدهد

“تبون” وضع شرطين.. مصادر تنفي قبول الرئيس الجزائري بوساطة الملك الأردني مع المغرب!

تقارير

علاقة الحب بين مولاي الحسن ووريثة عرش إسبانيا تتفجر من جديد.. مصادر حسمت الأمر!

تقارير

موقع “أفريك”: الملك محمد السادس ذاب كـ”الزبدة”.. ماذا جرى له وما علاقة للا سلمى بالأمر؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تشكيلة منتخب الجزائر ضد إثيوبيا في كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023

مشروعات محمد بن سلمان الفاشلة.. أوهام ولي العهد “تخنق” السعوديين” (تقرير)

تحرك سعودي خطير لاستحداث مليشيات بحضرموت على حساب القوات الحكومية

لن تصدق.. هذه هي ملكة جمال الكون بدون مكياج! (شاهد)

التوقف عن تناول السكر نهائيًا: ما الآثار الجانبية المتوقعة؟

بسبب السجق..كبير خدم الأميرة ديانا يكشف الدوافع الصادمة للعداء بين الأمير هاري وشقيقه

إليزابيث هيرلي البالغة من العمر 57 عاما أكثر النساء إثارة على قيد الحياة (شاهد)

بعد شائعات إعفاء ووفاة سعود الشريم.. رسائل واتساب تكشف الحقيقة

أزمة شراء القروض تهز الكويت وأنباء عن استقالة الحكومة.. ماذا يحدث؟

بث مباشر مباراة العراق وقطر اليوم في كأس الخليج 2023

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC