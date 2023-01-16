مجرد التخيل مؤلم.. مصري حاول تسليك قضيبه بإبرة وما حدث كارثي(شاهد)

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وطن- أقدم شاب مصري من محافظة البحيرة في شمال مصر، على واقعة غريبة وصادمة هزت الوسط الطبي وأثارت الجدل بين المصريين على مواقع التواصل، نظرا لغرابة ما فعله في “عضوه الذكري” بعد إصابته بانسداد بولي وخروجه عن أي منطق وعقل.

وكشف تفاصيل الواقعة الفريق الطبي بمستشفى دمنهور التعليمي التابع، لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.

واقعة غريبة وصادمة.. مصري يحاول تسليك قضيبه بإبرة

حيث أوضح بيان صادر عن المستشفى المذكور بمحافظة البحيرة، تداولته وسائل إعلام محلية، أن الشاب المشار إليه والذي يبلغ من العمر 25 عاما، قد وصل إلى المستشفى وهو يعاني آلاما مبرحة في قضيبه.

وبالفحص وإجراء الأشعة تبين وجود جسم معدني داخل العضو الذكري للشاب.

وبسؤاله عن طبيعة هذا الجسم أخبر الشاب المريض الأطباء برواية صادمة أذهلتهم جميعا، حيث أوضح أنه أصيب بانسداد بولي فقام بإدخال “إبرة” في قضيبه ظنا منه أن يقوم بتسليك هذا الانسداد.

ليتحول ما فعله إلى كارثة وتستقر الإبرة داخل مجرى البول بعضوه الذكري ويبدأ بالتألم، لتنقله أسرته التي صارحها بالأمر على الفور إلى المستشفى.

أطباء مستشفى دمنهور التعليمي أنقذوه بالوقت المناسب

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وبمجرد إجراء الفحوصات والأشعة وتبين الأمر للأطباء جرى إدخال المريض بشكل فوري إلى غرفة العمليات.

حيث تم ـ بحسب بيان مستشفى دمنهور التعليمي ـ استخراج الجسم المعدني (الإبرة) من داخل عضو الشاب الذكري بواسطة المنظار.

والعملية أجراها بحسب وسائل إعلام مصرية داخل مستشفى دمنهور، الدكتور حافظ مناع، استشاري المسالك، والدكتور سامح نصار، أخصائي المسالك، والدكتور محمود شعبان، نائب المسالك.

ومن جانبه تقدم الدكتور أسامة البلكي، مدير عام المستشفى، بالشكر والتقدير للفريق الطبي الذي نجح في تخليص الشاب من معاناته واستخراج الجسم المعدني “الإبرة” من داخل مجرى البول بعضوه الذكري.

ردود أفعال المصريين مستنكرة وساخرة

وأثارت هذه الواقعة العديد من ردود الأفعال المستنكرة والساخرة في الوقت ذاته من إقدام هذا الشاب على أمر غريب وغير منطقي كهذا، واعتقاده بأن ما فعله سيعالج مشكلة الانسداد البولي لديه.

وفي هذا السياق علق مغرد باسم “أحمد”: “والله ما ناقصة هبل.. هي ماسورة مجاري بتسلك ايه يخربيت دماغك.. أنا عارف ومتأكد احنا شعب أهبل.”

وكتب آخر ساخرا:”المصريون يبهرون العالم في كل شيء.. أحدث علاج للانسداد البولي عن طريق التلسيك بالإبرة.. عمار يا مصر.”

فيما رفض ناشط السخرية اللاذعة من هذا الشاب وما فعله والتندر عليه، لافتا إلى أنه ربما يكون قدراته العقلية قليلة أو أنه شخص جاهل بشدة، مطالبا المغردين بعدم السخرية منه والدعاء له بالشفاء.

الانسداد البولي.. أسبابه وعلاجه

ويشار إلى أنه يمكن أن يحدث انسداد السبيل البولي في الكُلى أو في الأنابيب التي تصل كل كلية بالمثانة (الحالب)، أو في المثانة أو في الأنبوب الذي يخرج منه البول (الإحليل).

وتشيع الإصابة بانسداد المجاري البولية في كل من الرجال والنساء والأطفال وحتى الحيوانات، وتتعدد أسباب الإصابة ما بين ظهور تكتلات ربما تكون سرطانية أو بسبب الحصوات أو ربما بعض التشوهات الخلقية وغيرها من الأسباب.

وهذا الانسداد قد يحدث فجأة أو بصورة تدريجية على مدار أيام أو أسابيع أو ربما شهور، ويجب عدم إهماله لأنه قد يؤدي لحدوث فشل كلوي.

وعن علاج الانسداد البولي فإنه قد يكون علاج هرموني أو تكون الجراحة هي الحل، وفي بعض الحالات يكون الحل هو تفتيت الحصوات أو الجراحة بالمنظار.

وإذا كان السبب لا يمكن إصلاحه، مثل الفشل الكلوي أو التهاب المسالك البولية أو حدوث عدوى، فيجب تصريف البول إما عن طريق إدخال أنبوب من الظهر للكلية أو وضع دعامة الحالب.