لن تصدق.. هذه هي ملكة جمال الكون بدون مكياج! (شاهد)

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وطن– فازت عارضة الأزياء من تكساس، آر بوني غابرييل، وسط جدل قوي بأهم مسابقة جمال في العالم: ملكة جمال الكون 2022 ، لتخلف الهندية هارناز ساندو.

لم تكن ملكة الجمال الجديدة مدرجة في قائمة المرشحين النهائيين المتوقعين. ومع ذلك ، فقد غزت هيئة المحلفين وفازت باللقب بين 84 متسابقة حضروا مركز إرنست إن موريال للمؤتمرات في نيو أورلينز.

وهي أيضًا أول امرأة فلبينية أمريكية تفوز بالمسابقة ، متقدمة على الفنزويلية أماندا دوداميل وأندرينا مارتينيز من جمهورية الدومينيكان.

من هو آر بوني غابرييل؟

ولدت غابرييل في هيوستن عام 1994. تعمل عارضة أزياء ومصممة أزياء ومدربة خياطة ، لكنها تركز على العناية بالبيئة.

قبل المسابقة ، كانت ترتدي عباءة برتقالية حمراء مستوحاة من طائر الفينيق ، والتي صبغتها بنفسها.

وكتبت عليها “إن لم يكن الآن ، فمتى”.

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وأوضحت لاحقًا أن هذه كانت طريقة لاستيعاب نصيحة والدها للعمل على تحقيق أحلامها.

في الواقع ، في محاولة لتمكين النساء اللواتي يتابعنها على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها ، شاركت آر بوني غابرييل مجموعة من الصور على حسابها على انستجرام حيث تظهر وجهها مغسولًا ، بدون مكياج ، لإظهار جمالها الطبيعي.

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علاجات هيدرا فيشل

أشارت آر بوني إلى أنها تعتني ببشرتها من خلال علاجات هيدرا فيشل ، لتنظيف بشرة وجهها بعمق للحفاظ عليها نظيفة ومنتعشة بحسب ما ذكرت صحيفة “الماركا“.

بالإضافة إلى ذلك ، أرفقت بوني صوراً أخرى عرضت خلالها جزءًا من عملها في تصميم الأزياء.

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كان أحد العناصر التي ساعدت أر بوني للفوز بالمسابقة هو إجابتها في جلسة الأسئلة ، عندما سُئلت عن كيفية عملها لإظهار أن ملكة جمال الكون هي منظمة تمكينية وتقدمية.

قائدة تحويلة

أجابت قائلة: “سأستخدم المنصة لأكون قائدة تحولية” وتحدثت عن شغفها بالحد من التلوث واستخدام المواد المعاد تدويرها في صناعة الملابس.

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قالت غابرييل: “أقوم بإعطاء دروس الخياطة للنساء اللواتي نجين من الاتجار بالبشر والعنف المنزلي. وأقول ذلك لأنه من المهم للغاية الاستثمار في الآخرين والاستثمار في مجتمعنا واستخدام مواهبك الفريدة لإحداث فرق”.