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لن تصدق.. هذه هي ملكة جمال الكون بدون مكياج! (شاهد)

كشفت آر بوني أنها تعتني ببشرتها من خلال علاجات هيدرا فيشل لتنظيف بشرة وجهها بعمق للحفاظ عليها نظيفة ومنتعشة

كتب رفيف عبدالله
لن تصدق.. هذه هي ملكة جمال الكون بدون مكياج! watanserb.com
آر بوني غابرييل
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وطن– فازت عارضة الأزياء من تكساس، آر بوني غابرييل، وسط جدل قوي بأهم مسابقة جمال في العالم: ملكة جمال الكون 2022 ، لتخلف الهندية هارناز ساندو.

لم تكن ملكة الجمال الجديدة مدرجة في قائمة المرشحين النهائيين المتوقعين. ومع ذلك ، فقد غزت هيئة المحلفين وفازت باللقب بين 84 متسابقة حضروا مركز إرنست إن موريال للمؤتمرات في نيو أورلينز.

وهي أيضًا أول امرأة فلبينية أمريكية تفوز بالمسابقة ، متقدمة على الفنزويلية أماندا دوداميل وأندرينا مارتينيز من جمهورية الدومينيكان.

من هو آر بوني غابرييل؟

ولدت غابرييل في هيوستن عام 1994. تعمل عارضة أزياء ومصممة أزياء ومدربة خياطة ، لكنها تركز على العناية بالبيئة.

شاركت آر بوني غابرييل مجموعة من الصور تظهر فيها بدون مكياج

قبل المسابقة ، كانت ترتدي عباءة برتقالية حمراء مستوحاة من طائر الفينيق ، والتي صبغتها بنفسها.

وكتبت عليها “إن لم يكن الآن ، فمتى”.

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وأوضحت لاحقًا أن هذه كانت طريقة لاستيعاب نصيحة والدها للعمل على تحقيق أحلامها.

في الواقع ، في محاولة لتمكين النساء اللواتي يتابعنها على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها ، شاركت آر بوني غابرييل مجموعة من الصور على حسابها على انستجرام حيث تظهر وجهها مغسولًا ، بدون مكياج ، لإظهار جمالها الطبيعي.

 

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علاجات هيدرا فيشل

أشارت آر بوني إلى أنها تعتني ببشرتها من خلال علاجات هيدرا فيشل ، لتنظيف بشرة وجهها بعمق للحفاظ عليها نظيفة ومنتعشة بحسب ما ذكرت صحيفة “الماركا“.

بالإضافة إلى ذلك ، أرفقت بوني صوراً أخرى عرضت خلالها جزءًا من عملها في تصميم الأزياء.

 

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كان أحد العناصر التي ساعدت أر بوني للفوز بالمسابقة هو إجابتها في جلسة الأسئلة ، عندما سُئلت عن كيفية عملها لإظهار أن ملكة جمال الكون هي منظمة تمكينية وتقدمية.

قائدة تحويلة

أجابت قائلة: “سأستخدم المنصة لأكون قائدة تحولية” وتحدثت عن شغفها بالحد من التلوث واستخدام المواد المعاد تدويرها في صناعة الملابس.

 

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قالت غابرييل: “أقوم بإعطاء دروس الخياطة للنساء اللواتي نجين من الاتجار بالبشر والعنف المنزلي. وأقول ذلك لأنه من المهم للغاية الاستثمار في الآخرين والاستثمار في مجتمعنا واستخدام مواهبك الفريدة لإحداث فرق”.

المصدرماركا - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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