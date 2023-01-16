لحظة سقوط فجر السعيد من دراجة.. سبت والدة مغردة وصفها بالمخمورة

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وطن- تداول نشطاء مقطع فيديو، وُصف بالمثير، للإعلامية الكويتية فجر السعيد، أثناء سقوطها من دراجة هوائية، كانت تستعد للانطلاق بها، فيما همَّ بعض المحيطين بها للنهوض.

وأظهر الفيديو المتداول، لحظة استعداد فجر السعيد للتحرك بالدراجة وسط أجواء من الحماس في مدينة البصرة العراقية، إلا أنه سرعان ما سقطت أرضا، وبدت عليها معالم الإحراج الشديد.

وكان عدد من الأشخاص متجمعين حول فجر في تلك اللحظة، وهم يتحدثون إليها، دون أن يتضح فحوى الحديث، وبعد سقوطها انخرط الجميع في مساعدتها لتنهض مرة أخرى.

فيديو متداول :

• سقوط فجر السعيد في البصرة ألف لاباس يا أم عثمان سلامات.#الكويت pic.twitter.com/gEcg8FSc2Y — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) January 16, 2023

فجر السعيد ترد على السخرية منها

وفيما أثار هذا المشهد سخرية واسعة من فجر السعيد، فقد حرصت الإعلامية الكويتية على الرد على بعض هذه التعليقات، ونشرت بعضا منها.

وقالت في تغريدة على تويتر، أرفقتها بصور تعليقات تسخر منها: “وهل هذا ما تعلمتوه يا الكعبي (ان صدقت انك كعبي) من الدين الإسلامي وهل هذي أخلاق آل محمد التي تدعون انكم تتبعونها ؟!!! الشماته والدعاء على بكسر الحوض والراس لمن تختلفون معاه ؟!!! آل البيت براء منكم”.

وهل هذا ما تعلمتوه يا الكعبي (ان صدقت انك كعبي) من الدين الإسلامي وهل هذي أخلاق آل محمد التي تدعون انكم تتبعونها ؟!!! الشماته والدعاء على بكسر الحوض والراس لمن تختلفون معاه ؟!!! اممممممممممممم آل البيت براء منكم https://t.co/Z2O2GJPsgh pic.twitter.com/Snt21PI6og — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 16, 2023

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وكانت هذه التعليقات تشمت في سقوط فجر السعيد، وتتمنى أن تُكسر رقبتها في المرة المقبلة.

ووصف أحد الناشطين فجر بأنها سقطت أرضا لأنها كانت مخمورة.

وردت فجر قائلة: “ترى إذا امك متعودة تلكه وتشرب خمر الظهر ليما تسكر مو معناته كل الحريم يسكرون.. ترى امك ظاهره خاصه كانت اتريق عرق وفريحكم كله يدري”.

ترا اذا #امك متعوده تلكه وتشرب خمر الظهر ليما تسكر مو معناته كل الحريم يسكرون … ترا امك ظاهره خاصه كانت اتريق #عرق وفريحكم كله يدري https://t.co/tSLtkYIRc2 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 16, 2023

وفجر السعيد موجودة في مدينة البصرة لمتابعة مباريات بطولة كأس الخليج التي يستضيف العراق النسخة الـ25 منها حاليا.

وكانت فجر السعيد قد توقعت في وقت سابق فوز منتخب العراق بلقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ” خليجي 25 “، علما بأن أسود الرافدين تأهل بالفعل للدور النهائي بعد الفوز على قطر، وسيواجه منتخب عمان الذي أقصى منتخب البحرين.

وقالت فجر في تغريدة على موقع تويتر: “أعتقد حسمت العراق بطل كاس خليجي 25 فلا يوجد فريق في البطولة قادر على مواجهة الجمهور الذي يحضر المباراة بكثافة ولا يتوقف عن التشجيع طوال الـ 90 دقيقة والدقائق الاضافية.عليكم بالعافية من جد وجد ومن زرع حصد”.