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لا يعرفها الكثيرون..طريقة بسيطة وسريعة لتنظيف غسالة الأطباق

يمكنك استخدام الليمون والخل الأبيض لمنح غسالة الصحون تنظيفًا عميقًا

كتب ايمان الباجي
لا يعرفها الكثيرون..طريقة بسيطة وسريعة لتنظيف غسالة الصحون watanserb.com
طريقة بسيطة وسريعة لتنظيف غسالة الصحون
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وطنيمكن أن تحتوي غسالة الأطباق على البكتيريا والفطريات إذا لم يتم تنظيفها بانتظام وقد تتراكم بقايا الطعام والأوساخ فيها ويمكن أن يؤدي بمرور الوقت هذا إلى ظهور رائحة كريهة ومياه قذرة.

تنظيف غسالة الصحون

تحتاج غسالات الأطباق إلى التنظيف كل ثلاثة إلى ستة أشهر. ولكن قد تحتاج إلى تنظيفها أكثر أو أقل بانتظام اعتمادًا على عدد دورات الغسيل.

وإذا شعرت أن أطباقك بها بقايا من الطعام بعد الغسيل، فمن المحتمل أن ذلك يعني أن فلتر غسالة الصحون بحاحة إلى التنظيف.

يمكن أن تحتوي غسالة الصحون على البكتيريا والفطريات إذا لم يتم تنظيفها بانتظام

علاوة على ذلك، فإن الرائحة الكريهة، والمياه التي لا يتم تصريفها بشكل صحيح، والطعام العالق في الغسالة، كلها علامات على أن الغسالة تحتاج إلى تنظيف شامل.

إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تنظيف وتلميع غسالة الصحون، فلا داعي للقلق، فقد كشفت صحيفة إكسبرس البريطانية عن طريقة طبيعية سريعة وبسيطة.

بدلاً من اللجوء إلى منتج لتنظيف غسالة الأطباق يحمل علامة تجارية، يمكنك استخدام الليمون والخل الأبيض لمنح غسالة الصحون تنظيفًا عميقًا.

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هذا ما ستحتاجه:

  • ليمون
  • خل أبيض (حوالي نصف كوب)
  • سائل غسيل
  • فرشاة أسنان
  • وعاء غسيل

من الضروري أن يكون الخل الأبيض الذي تستخدمه هو Stardrops White Vinegar Spray والذي يمكن أن يكون فعالاََ في القضاء على الترسبات الكلسية.

لماذا الخل الأبيض والليمون؟

يحتوي الخل على حمض الأسيتيك، الذي يذيب الرواسب المعدنية والشحوم، كما أنه قوي بما يكفي للقضاء على البكتيريا وإزالة العفن.

يمكن أن يكون الخل الأبيض فعالاََ في القضاء على الترسبات الكلسية

ويمكن أن تساعد الزيوت الموجودة في قشر الليمون أيضًا على القضاء على الدهون والبقع. يتمتع الليمون أيضًا برائحة لطيفة ورائعة من شأنها أن تجعل رائحة غسالة الأطباق منعشة ونظيفة.

كيف تقوم بتنظيف غسالة الصحون؟

أول خطوة

قم بإزالة الفلتر من غسالة الأطباق. يجب أن يكون هذا واضحًا إلى حد ما، ولكن إذا لم تكن متأكدًا، فاتصل بالشركة المصنعة لغسالة الأطباق للحصول على إرشادات.

ثاني خطوة

قم بوضع الفلتر في الحوض وإملئه بالماء الدافئ مع وضع قطرة من سائل الغسيل.

ثالث خطوة

بعد ذلك، استعمل فرشاة أسنان قديمة وإفرك جيداََ فلتر الغسالة.

تعتبر فرشاة الأسنان مثالية هنا لأنها يمكن أن تصل إلى داخل الفلتر وأي زوايا صغيرة وشقوق تحتوي على بقايا الطعام والأوساخ.

رابع خطوة

بمجرد تنظيفه جيدًا، قم بشطفه ببعض الماء البارد النظيف لإزالة أي سائل غسيل وأوساخ زائدة. ثم قم بإعادة  الفلتر إلى غسالة الأطباق.

خامس خطوة

بعد ذلك، اسكب حوالي نصف كوب من الخل الأبيض في وعاء صغير آمن لغسالة الصحون وقم بوضعه في الجزء العلوي من غسالة الأطباق.

يستخدم الليمون لإزالة رائحة غسالة الصحون الكريهة

سادس خطوة

اقطع الليمون إلى نصفين قبل أن تدخله في غسالة الأطباق. 

سابع خطوة

بمجرد أن توضع الخل والليمون، ضع غسالة الأطباق في أعلى دورة لها وأطولها حرارة.

وبمجرد انتهاء دورة الغسيل، قم بإزالة الليمون واستخدم الغسالة كالمعتاد.

وهذه الطريقة من شأنها أن تجعل الغسالة رائحتها منعشة ونظيفة.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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