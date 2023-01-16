لا يعرفها الكثيرون..طريقة بسيطة وسريعة لتنظيف غسالة الأطباق

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وطن– يمكن أن تحتوي غسالة الأطباق على البكتيريا والفطريات إذا لم يتم تنظيفها بانتظام وقد تتراكم بقايا الطعام والأوساخ فيها ويمكن أن يؤدي بمرور الوقت هذا إلى ظهور رائحة كريهة ومياه قذرة.



تنظيف غسالة الصحون

تحتاج غسالات الأطباق إلى التنظيف كل ثلاثة إلى ستة أشهر. ولكن قد تحتاج إلى تنظيفها أكثر أو أقل بانتظام اعتمادًا على عدد دورات الغسيل.

وإذا شعرت أن أطباقك بها بقايا من الطعام بعد الغسيل، فمن المحتمل أن ذلك يعني أن فلتر غسالة الصحون بحاحة إلى التنظيف.

علاوة على ذلك، فإن الرائحة الكريهة، والمياه التي لا يتم تصريفها بشكل صحيح، والطعام العالق في الغسالة، كلها علامات على أن الغسالة تحتاج إلى تنظيف شامل.

إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تنظيف وتلميع غسالة الصحون، فلا داعي للقلق، فقد كشفت صحيفة إكسبرس البريطانية عن طريقة طبيعية سريعة وبسيطة.

بدلاً من اللجوء إلى منتج لتنظيف غسالة الأطباق يحمل علامة تجارية، يمكنك استخدام الليمون والخل الأبيض لمنح غسالة الصحون تنظيفًا عميقًا.

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هذا ما ستحتاجه:

ليمون

خل أبيض (حوالي نصف كوب)

سائل غسيل

فرشاة أسنان

وعاء غسيل



من الضروري أن يكون الخل الأبيض الذي تستخدمه هو Stardrops White Vinegar Spray والذي يمكن أن يكون فعالاََ في القضاء على الترسبات الكلسية.



لماذا الخل الأبيض والليمون؟

يحتوي الخل على حمض الأسيتيك، الذي يذيب الرواسب المعدنية والشحوم، كما أنه قوي بما يكفي للقضاء على البكتيريا وإزالة العفن.



ويمكن أن تساعد الزيوت الموجودة في قشر الليمون أيضًا على القضاء على الدهون والبقع. يتمتع الليمون أيضًا برائحة لطيفة ورائعة من شأنها أن تجعل رائحة غسالة الأطباق منعشة ونظيفة.

كيف تقوم بتنظيف غسالة الصحون؟

أول خطوة

قم بإزالة الفلتر من غسالة الأطباق. يجب أن يكون هذا واضحًا إلى حد ما، ولكن إذا لم تكن متأكدًا، فاتصل بالشركة المصنعة لغسالة الأطباق للحصول على إرشادات.

ثاني خطوة

قم بوضع الفلتر في الحوض وإملئه بالماء الدافئ مع وضع قطرة من سائل الغسيل.

ثالث خطوة

بعد ذلك، استعمل فرشاة أسنان قديمة وإفرك جيداََ فلتر الغسالة.



تعتبر فرشاة الأسنان مثالية هنا لأنها يمكن أن تصل إلى داخل الفلتر وأي زوايا صغيرة وشقوق تحتوي على بقايا الطعام والأوساخ.

رابع خطوة

بمجرد تنظيفه جيدًا، قم بشطفه ببعض الماء البارد النظيف لإزالة أي سائل غسيل وأوساخ زائدة. ثم قم بإعادة الفلتر إلى غسالة الأطباق.

خامس خطوة

بعد ذلك، اسكب حوالي نصف كوب من الخل الأبيض في وعاء صغير آمن لغسالة الصحون وقم بوضعه في الجزء العلوي من غسالة الأطباق.

سادس خطوة

اقطع الليمون إلى نصفين قبل أن تدخله في غسالة الأطباق.

سابع خطوة

بمجرد أن توضع الخل والليمون، ضع غسالة الأطباق في أعلى دورة لها وأطولها حرارة.

وبمجرد انتهاء دورة الغسيل، قم بإزالة الليمون واستخدم الغسالة كالمعتاد.

وهذه الطريقة من شأنها أن تجعل الغسالة رائحتها منعشة ونظيفة.