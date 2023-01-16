الإثنين, يناير 16, 2023
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رياضة

ريال مدريد يكافئ كريم بنزيما بهذا القرار

ريال مدريد يريد تجديد عقد بنزيما حتى صيف 2024

كتب فارس أبو شيحة
تجديد عقد بنزيما مع ريال مدريد watanserb.com
تجديد عقد بنزيما مع ريال مدريد
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وطن- قرر نادي ريال مدريد الإسباني، مكافأة النجم الفرنسي كريم بنزيما (35 عاماً)، الأسطورة الحالية للفريق الملكي الأبيض، مع الموسم الماضي المذهل الذي قدّمه مع النادي والتتويج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2022.

وقال موقع فوت ميركاتو، إن نادي ريال مدريد يريد تجديد عقد كريم بنزيما لمدة موسم آخر، بسبب الموسم الماضي الذي قدّمه اللاعب على صعيد المسابقات المحلية والقارية، والفوز بالكرة الذهبية، وهو بمثابة مكافأة له قبل نهاية مشواره مع النادي.

ريال مدريد يريد تجديد عقد كريم بنزيما

وينتهي عقد النجم الفرنسي كريم بنزيما الملقب بـ”الحكومة”، في صيف عام 2023، في ظل رغبة اللاعب بالبقاء مع الفريق الملكي والاعتزال معه.

وتوّج الفرنسي بنزيما بـ4 ألقاب محلية وقارية مع فريق ريال مدريد (الملكي) الموسم الماضي. وهي: دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني، والسوبر الأوروبي.

كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

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لكنّ لاعب ريال مدريد بنزيما، فشل في الدفاع عن لقب السوبر الإسباني مع زملائه، في قمة كلاسيكو نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، بعد الخسارة أمام الغريم التقليدي برشلونة، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد على ملعب (الملك فهد) في العاصمة السعودية (الرياض).

تجديد عقد كريم بنزيما
تجديد عقد كريم بنزيما

كما تصدّر الفرنسي بنزيما صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم الماضي، مع غيابه عن العديد من المباريات بسبب الإصابة هذا الموسم.

كأس ملك إسبانيا 2023 دور الـ16

وسيلتقي في المواجهة الصعبة القادمة ضد فياريال (الغواصات الصفراء)، الخميس، بعد خسارة قمة الكلاسيكو أمام برشلونة، في دور الـ16 كأس ملك إسبانيا 2023 على ملعب (لاسيراميكا).

كريم بنزيما لاعب ريال مدريد
كريم بنزيما لاعب ريال مدريد

وجاء حامل اللقب ريال مدريد في المركز الثاني من منافسات ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 38 نقطة، خلف غريمه المتصدر برشلونة برصيد 41 نقطة للموسم الجاري.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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