ريال مدريد يكافئ كريم بنزيما بهذا القرار

- Advertisement -

وطن- قرر نادي ريال مدريد الإسباني، مكافأة النجم الفرنسي كريم بنزيما (35 عاماً)، الأسطورة الحالية للفريق الملكي الأبيض، مع الموسم الماضي المذهل الذي قدّمه مع النادي والتتويج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2022.

وقال موقع فوت ميركاتو، إن نادي ريال مدريد يريد تجديد عقد كريم بنزيما لمدة موسم آخر، بسبب الموسم الماضي الذي قدّمه اللاعب على صعيد المسابقات المحلية والقارية، والفوز بالكرة الذهبية، وهو بمثابة مكافأة له قبل نهاية مشواره مع النادي.

ريال مدريد يريد تجديد عقد كريم بنزيما

وينتهي عقد النجم الفرنسي كريم بنزيما الملقب بـ”الحكومة”، في صيف عام 2023، في ظل رغبة اللاعب بالبقاء مع الفريق الملكي والاعتزال معه.

🚨 جوسيب بيدريول (التشيرينغيتو) : ريال مدريد ينقل إلى بنزيما راحة البال المطلقة فيما يخص تجديد العقد؛ ومع لوكا مودريتش كذلك، حيث يستهدف النادي تجديد عقودهم خلال الفترة القليلة القادمة. – ريال مدريد سيقدم لهم عرضًا لمدة عام إضافي 🤍✅ pic.twitter.com/okKWi78bsG — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) January 3, 2023

وتوّج الفرنسي بنزيما بـ4 ألقاب محلية وقارية مع فريق ريال مدريد (الملكي) الموسم الماضي. وهي: دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني، والسوبر الأوروبي.

🚨 سيباستيان دينيس (FootMercato) | وافق كريم بنزيما على تجديد عقده مع ريال مدريد لعام آخر حتى عام 2024 ✅ pic.twitter.com/OJxCtzqJ9n — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) January 15, 2023

كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

- Advertisement -

لكنّ لاعب ريال مدريد بنزيما، فشل في الدفاع عن لقب السوبر الإسباني مع زملائه، في قمة كلاسيكو نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، بعد الخسارة أمام الغريم التقليدي برشلونة، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد على ملعب (الملك فهد) في العاصمة السعودية (الرياض).

كما تصدّر الفرنسي بنزيما صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم الماضي، مع غيابه عن العديد من المباريات بسبب الإصابة هذا الموسم.

كأس ملك إسبانيا 2023 دور الـ16

وسيلتقي في المواجهة الصعبة القادمة ضد فياريال (الغواصات الصفراء)، الخميس، بعد خسارة قمة الكلاسيكو أمام برشلونة، في دور الـ16 كأس ملك إسبانيا 2023 على ملعب (لاسيراميكا).

وجاء حامل اللقب ريال مدريد في المركز الثاني من منافسات ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 38 نقطة، خلف غريمه المتصدر برشلونة برصيد 41 نقطة للموسم الجاري.