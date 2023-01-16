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حياتنا

ديوث مصري ينشر صور زوجته عارية أثناء استحمامها مقابل أموال

زوج مصري يوزع صور زوجته عارية مقابل الحصول على الأموال والزوجة تكتشف ذلك وتطلب الطلاق

كتب شيراز ماضي
مصري ينشر صور زوجته عارية watanserb.com
مصري ينشر صور زوجته عارية
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وطن – أقامت سيدة مصرية، دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة في البلاد، تشكو فيها من إقدام زوجها على نشر صورها وهي عارية على مواقع إلكترونية، نظير حصوله على مبالغ مالية من جراء ذلك.

وقالت السيدة في الدعوى التي أقامتها، إنه زوجها يطلب منها أن تلتقط صورا لنفس طوال الوقت، وظنَّت أنه يطلب ذلك من درجة حبه لها، لكنها صُدمت بأنه ينشر صورها على مواقع إلكترونية للحصول على أموال من جراء ذلك، وفق موقع “البشاير” المصري.

وأضافت السيدة المصرية، أنهما متزوجان منذ ثلاث سنوات، ولم يُنجبا أطفالا، موضحة أن زوجها تعرض لحادث مروري قبل عامين وأصبح عاجزا عن المشي، فقررت أن تشاركه أعباء الحياة وأن تنزل لسوق العمل.

وأضافت: “اشتغلت في عيادة وكنت بصرف علي البيت، وبَدي جزء منه له عشان ميحسش إنه عاجز.. فجأة لاقيته بيطلب مني طلبات غريبة جدا زي أني أصور نفسي وأنا بستحمي أو بغير هدومي وكان أوقات كمان يصورني هو وأنا نايمة أو وأنا بنضف الشقة”، كما نقلت وسائل إعلام مصرية.

وتابعت الزوجة: “فضلنا وقت طويل علي الحال ده وكنت بعمل كل حاجة بيطلبها اتصوري اتصور عادي مش بقول له لا علشان جوزي أكيد مش أتخيل أنه يعمل بيها أي حاجة”.

وروت السيدة كيف علمت بما يفعله زوجها قائلة: “مرة بالصدفة كنت بعمل حاجة علي تليفونه ولقيت واحد باعتله فيديو ليا وبيقوله مراتك حلوة أوي ما تسلفهاني”.

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وأشارت إلى أنها واجهت زوجها بالأمر واعترف لها لكن بطريقة وصفتها بـ”البجاحة”، قائلة: “قالي لو مش عاجبك روحي علي بيت أهلك، قلت له بقى أنا بنزل كل يوم أشقي وأتعب عشان أشيل عنك وفي الآخر تعمل في كل ده”، ثم قررت السيدة شكوى زوجها وطلبت الطلاق بالضرر.

وتشهد مصر زيادة كبيرة في حالات الطلاق، وفي أغسطس الماضي، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2021.

وبلغ عدد حالات الطلاق 254777 حالة عام 2021 مقابل 222036 حالة عام 2020، أي بنسبة زيادة قدرها 14.7%، بحسب إحصاءات نشرها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

ووفقًا لذلك فإن هناك حالة طلاق تقع كل دقيقتين، ومن 25 إلى 28 حالة طلاق تقع كل ساعة، ويصل عدد الحالات في اليوم إلى 630 حالة بمعدل 18500 حالة في الشهر.

وبحسبر التقرير، فإن 12% من حالات الطلاق وقعت خلال العام الأول من الزواج، مقابل 9% في العام التالي، و6.5% خلال العام الثالث.

وبلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 11 ألفًا و194 حكمًا عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 38.4% من جملة الأحكام عن 2020.

وسجل عدد أحكام الطلاق في الحضر 10 آلاف و888 حكمًا بزيادة قدرها 37.4%، بينما بلغ عدد أحكام الطلاق في الريف 306 أحكام تمثل 2.7% من جملة الأحكام.

وبلغ معدل الطلاق بالحضر 3.3 في الألف عام 2021، وفي الريف 1.9 في الألف، وسجل أعلى معدل طلاق 5.4 في الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معدل طلاق 1.1 في الألف بمحافظة أسيوط.

المصدرالبشاير + المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية - رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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