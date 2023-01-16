الإثنين, يناير 16, 2023
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رياضة

بيراميدز يصل إلى نهائي كأس مصر بعد هزيمة الزمالك بركلات الترجيح (فيديو)

بيراميدز سيلتقي أمام الفائز من مباراة الأهلي وسموحة في نهائي كأس مصر

كتب فارس أبو شيحة
بيراميدز يصل إلى نهائي كأس مصر على حساب الزمالك watanserb.com
بيراميدز يصل إلى نهائي كأس مصر على حساب الزمالك
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وطن- تأهل فريق بيراميدز إلى نهائي كأس مصر 2023، بعد هزيمة الزمالك بركلات الترجيح، في نصف نهائي البطولة المحلية بنتيجة 4-3.

ووصل بيراميدز تحت قيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، بعد التفوق على منافسه الزمالك بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة بين كلا الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

مباراة بيراميدز ضد الزمالك في كأس مصر

وسجل فريق الزمالك أولى أهداف المباراة داخل شباك منافسه بيراميدز، في الدقيقة ال6 عن طريق اللاعب حسام عبد المجيد.

كما وأدرك بيراميدز هدف تقليص النتيجة والتعادل في المباراة، عند الدقيقة ال55، من توقيع اللاعب وليد الكرتي.

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وطرد نجم فريق بيراميدز علي جبر بالبطاقة الحمراء، في الدقيقة ال11، بعد عرقلته لأحد لاعبي فريق الزمالك، ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

وشهدت ركلات الترجيح، تألق حارس بيراميدز الشناوي، الذي تمكن من التصدي لركلتي جزاء شيكابالا وأحمد سيد زيزو، على عكس حارس الزمالك عواد.

 

تشكيلة بيراميدز ضد الزمالك

ولعب المدرب البرتغالي باتشيكو المباراة القوية أمام فريقه السابق بيراميدز، بتشكيلة أساسية في نصف نهائي كأس مصر، كما يلي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

دفاع التشكيلة: أحمد فتحي، علي جبر، أحمد سامي، محمد حمدي.

بيراميدز ضد الزمالك في كأس مصر 2023
بيراميدز ضد الزمالك في كأس مصر 2023

خط الوسط: وليد الكرتي، عبد الله السعيد، بلاتي توريه.

مركز الهجوم: إبراهيم عادل، رمضان صبحي، فاجري لاكاي.

تشكيلة الزمالك ضد بيراميدز

ودخل المدرب البرتغالي فيريرا المباراة أمام بيراميدز، بتشكيلة أساسية، في منافسات كأس مصر، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

دفاع التشكيلة: حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، علي جابر.

بيراميدز
بيراميدز

خط وسط الزمالك: إمام عاشور، نبيل عماد، عمرو السيسي.

مركز الهجوم: يوسف أسامة نبيه، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو.

وسيلتقي فريق بيراميدز بعد التأهل إلى نهائي كأس مصر على حساب الزمالك، أمام الفائز من مباراة الأهلي وسموحة، الثلاثاء، في نصف نهائي البطولة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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