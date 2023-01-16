بيراميدز يصل إلى نهائي كأس مصر بعد هزيمة الزمالك بركلات الترجيح (فيديو)

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وطن- تأهل فريق بيراميدز إلى نهائي كأس مصر 2023، بعد هزيمة الزمالك بركلات الترجيح، في نصف نهائي البطولة المحلية بنتيجة 4-3.

ووصل بيراميدز تحت قيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، بعد التفوق على منافسه الزمالك بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة بين كلا الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

مباراة بيراميدز ضد الزمالك في كأس مصر

وسجل فريق الزمالك أولى أهداف المباراة داخل شباك منافسه بيراميدز، في الدقيقة ال6 عن طريق اللاعب حسام عبد المجيد.

أهداف مباراة الزمالك 1-1 بيراميدز | نصف النهائي | كأس مصر 2021/22 ⚽️ برعاية The Brooks pic.twitter.com/beJmT2BT1v — Kora Plus (@KoraPlusEG) January 17, 2023

كما وأدرك بيراميدز هدف تقليص النتيجة والتعادل في المباراة، عند الدقيقة ال55، من توقيع اللاعب وليد الكرتي.

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وطرد نجم فريق بيراميدز علي جبر بالبطاقة الحمراء، في الدقيقة ال11، بعد عرقلته لأحد لاعبي فريق الزمالك، ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

احتفال لاعبو بيراميدز بالتأهل للنهائي كأس مصر على حساب الزمالك 🔵🎉 برعاية The Brooks pic.twitter.com/5yDDMRYIhP — Kora Plus (@KoraPlusEG) January 17, 2023

وشهدت ركلات الترجيح، تألق حارس بيراميدز الشناوي، الذي تمكن من التصدي لركلتي جزاء شيكابالا وأحمد سيد زيزو، على عكس حارس الزمالك عواد.

تشكيلة بيراميدز ضد الزمالك

ولعب المدرب البرتغالي باتشيكو المباراة القوية أمام فريقه السابق بيراميدز، بتشكيلة أساسية في نصف نهائي كأس مصر، كما يلي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

دفاع التشكيلة: أحمد فتحي، علي جبر، أحمد سامي، محمد حمدي.

خط الوسط: وليد الكرتي، عبد الله السعيد، بلاتي توريه.

مركز الهجوم: إبراهيم عادل، رمضان صبحي، فاجري لاكاي.

تشكيلة الزمالك ضد بيراميدز

ودخل المدرب البرتغالي فيريرا المباراة أمام بيراميدز، بتشكيلة أساسية، في منافسات كأس مصر، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

دفاع التشكيلة: حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، علي جابر.

خط وسط الزمالك: إمام عاشور، نبيل عماد، عمرو السيسي.

مركز الهجوم: يوسف أسامة نبيه، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو.

وسيلتقي فريق بيراميدز بعد التأهل إلى نهائي كأس مصر على حساب الزمالك، أمام الفائز من مباراة الأهلي وسموحة، الثلاثاء، في نصف نهائي البطولة.