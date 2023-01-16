الثلاثاء, يناير 17, 2023
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المهرة البحرينية تمارس سلوكاً مُضطرباً مع سيارتها! (فيديو)

حرصت المهرة على إغلاق خاصية التعليقات أمام المتابعين عبر صفحتها على "انستجرام" كعادتها

كتب رفيف عبدالله
المهرة البحرينية تمارس سلوكاً مُضطرباً مع سيارتها! (فيديو) watanserb.com
المهرة البحرينية
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وطن – أثارت الفنانة المهرة البحرينية، غضباً وسط متابعيها، بعد استعراض سيارتها الفارهة بطريقة تدل على السادية.

تقليد أعمى

جاء ذلك في معرض استجابة المهرة البحرينية لتحدي أطلقه شهير نمساوي، يقوم على ظهور المشهور بجانب سيارته الفارهة، ويسحبها بحزام كالكلاب.

وهو ما فعلته المهرة البحرينية، التي ظهرت بالفيديو تجر سيارتها “رولز رويس“، بحزام من الجلد، وكأنها كلبها.

لكن تقليد المهرة البحرينية للتحدي، فجر موجة غضب ضدها، لأن تقاليد المجتمع الشرقي تختلف عن أفكار مُطلق التحدي.

وحرصت المهرة على إغلاق خاصية التعليقات أمام المتابعين عبر صفحتها على “انستجرام“.

علقت المهرة على الصورة: “حبيبي الصغير”

لكن الناشطون تداولوا الفيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين المهرة بممارسة السادية.

اتهم المتابعون المهرة بممارسة السادية

والدة المهرة البحرينية

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وفي سياق آخر،  خطفت والدة المهرة البحرينية هدى عجاج، في لقاء تلفزيوني، الأضواء من ابنتها، وجعلت الجميع يتساءل عن سر جمالها.

وأكدت هدى عجاج أثناء استضافتها في برنامج “ع السيف”، على قناة Atv، أن جمالها الشديد، جعل الكثيرين يفشلون في التفريق بينها وبين وابنتها المهرة، المعروفة بجمالها

وكشفت والدة المهرة البحرينية سرّ هذا الجمال، مختصرةً الأمر بكلمة واحدة هي “الاهتمام”.

وشددت عجاج على أن مفتاح الاهتمام، مهم جداً للحفاظ على جمال الشخص.

وأشارت والدة المهرة إلى أن هناك سراً آخر حول اقتراب ملامحها من ملامح ابنتها، وعدم ظهور علامات التقدم في السن عليها.

وقالت: “السر هو أنني تزوجت في عمر صغيرة جدا. كان عمري 15 عاماً فقط، وأنجبت ابنتي فورا. لهذا أبدو قريبة من سنها”.

أما المهرة البحرينية، فترى أن سر جمال والدتها هو الابتعاد عن الرجال.

وقالت المهرة، إن عدم زواجها أو ارتباطها هو السر الأهم وراء جمالها.

أجمل عارضة أزياء

يذكر أن المهرة ولدت في البحرين في 30 يوليو 1991، وتحمل شهادة البكالوريس بتخصص إدارة الأعمال من جامعة البحرين.

نالت المهرة البحرينية لقب أجمل عارضة أزياء في عام 2013، وبعد عام فقط حصدت لقب سفيرة الزي العربي.

تزوجت المهرة عام 2016 من المنتج والممثل عادل المسلم وأنجبت منه ابنها تميم، قبل أن تقبض عليه السلطات الكويتية بتهمة التجارة في المخدرات بمادة الكيميكال.

واعترف عادل المسلم حينها بأن لديه مكتبًا يحوي معملًا لخلط وتعبئة مادة “الكيميكال” ومن ثم ترويجها داخل البلاد.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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