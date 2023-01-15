ملكة جمال كرواتيا مزيفة.. صور تفضح شكلها الحقيقي قبل الشهرة! (شاهد)

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وطن– حصدت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، على لقب أكثر مشجعي كأس العالم إثارة، بعد أن تجولت في قطر بملابس فاضحة. متحديةً صراحةً قواعد اللباس المحافظة الصارمة في البلاد.

جمال مزيف

وأصبحت الشابة إيفانا نول، البالغة من العمر 30 عاماً، منذ ذلك الحين نجمة يتابعها أكثر من 3.5 مليون متابع على تطبيق التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

لكن المفاجأة حين انتشرت صوراً قديمة لإيفانا، تكشف شكلها الحقيقي قبل العديد من عمليات التجميل.

خضعت إيفانا نول كما يبدو من الصور، لعمليات تجميل في أنفها وشفتيها وشكل وجهها.

أحجام عادية قبل التضخيم

كما يبدو من الصور القديمة، أن حجم صدرها ومؤخرتها عاديان جداً، قبل أن تعمد إلى تضخيمهما.

تلك الصور أثارت صدمة بين محبي إيفانا الذين اعتقدوا أن جمالها طبيعي، خاصة أنها حصدت لقب ملكة جمال كرواتيا.

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لكن يبدو أن إيفانا خضعت لهذا التغيير الجذري بعد أن تم تتويجها باللقب.

هذا وقد تم رصد ملكة جمال كرواتيا مؤخرًا مباراة في ملعب ميامي هيت ، وقد أحبها المشجعون.

الدوري الاميركي للمحترفين

قامت ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول بجولات حول الدوري الاميركي للمحترفين في الأيام الأخيرة بعد لحظاتها المذهلة في كأس العالم لكرة القدم 2022. الآن ، تُحدث بعض الضجيج حول العالم ، ويحبها المعجبون.

بعد كأس العالم ، تقوم إيفانا الآن بنفس الدور في الدوري الاميركي للمحترفين. وبعد أن تم تصويرها مع سفير تورنتو رابتورز دريك ، تدعم الآن فريق الدوري الاميركي للمحترفين بمفردها.

View this post on Instagram A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll)

شاركت إيفانا ، كالعادة ، صورة على ملفها الشخصي على انستجرام تُظهر أنشطتها الأخيرة ومكان وجودها. هذه المرة ، حضرت مباراة في ميامي هيت ، وكان من الواضح أن الجميع لاحظ وجودها.

فتاة ميامي

يشعر عشاق الدوري الاميركي للمحترفين بسعادة غامرة بعد حضور ملكة جمال كرواتيا لمباراة ميامي هيت

بعد مشاركة نول لهذه الصورة ، علق العديد من المعجبين تحت هذا المنشور ، وأطلق البعض عليها لقب “فتاة ميامي”. بينما يمزح البعض الآخر عن سرقتها للانتباه من اللعبة.