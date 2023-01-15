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حياتنا

ملكة جمال كرواتيا مزيفة.. صور تفضح شكلها الحقيقي قبل الشهرة! (شاهد)

الصور أثارت صدمة بين محبي إيفانا الذين اعتقدوا أن جمالها طبيعي خاصة أنها حصدت لقب ملكة جمال كرواتيا

كتب رفيف عبدالله
ملكة جمال كرواتيا مزيفة.. صور تفضح شكلها الحقيقي قبل الشهرة! (شاهد) watanserb.com
ملكة جمال كرواتيا
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وطن– حصدت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، على لقب أكثر مشجعي كأس العالم إثارة، بعد أن تجولت في قطر بملابس فاضحة. متحديةً صراحةً قواعد اللباس المحافظة الصارمة في البلاد.

جمال مزيف

وأصبحت الشابة إيفانا نول، البالغة من العمر 30 عاماً، منذ ذلك الحين نجمة يتابعها أكثر من 3.5 مليون متابع على تطبيق التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

لكن المفاجأة حين انتشرت صوراً قديمة لإيفانا، تكشف شكلها الحقيقي قبل العديد من عمليات التجميل.

يبدو جسد إيفانا مختلف تماماً عما هو حاليا
تبدو ملكة جمال كرواتيا كأي فتاة عادية

خضعت إيفانا نول كما يبدو من الصور، لعمليات تجميل في أنفها وشفتيها وشكل وجهها.

أحجام عادية قبل التضخيم

كما يبدو من الصور القديمة، أن حجم صدرها ومؤخرتها عاديان جداً، قبل أن تعمد إلى تضخيمهما.

ملكة جمال كرواتيا قبل التجميل
خضعت إيفانا لعمليات تجميل في أنفها وشفتيها وشكل وجهها
ملكة جمال كرواتيا قبل التجميل
أثارت الصور صدمة بين محبي إيفانا الذين اعتقدوا أن جمالها طبيعي

تلك الصور أثارت صدمة بين محبي إيفانا الذين اعتقدوا أن جمالها طبيعي، خاصة أنها حصدت لقب ملكة جمال كرواتيا.

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لكن يبدو أن إيفانا خضعت لهذا التغيير الجذري بعد أن تم تتويجها باللقب.

ملكة جمال كرواتيا قبل التجميل
يبدو أن إيفانا خضعت لهذا التغيير الجذري بعد أن تم تتويجها باللقب

هذا وقد تم رصد ملكة جمال كرواتيا مؤخرًا مباراة في ملعب ميامي هيت ، وقد أحبها المشجعون.

الدوري الاميركي للمحترفين

قامت ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول بجولات حول الدوري الاميركي للمحترفين في الأيام الأخيرة بعد لحظاتها المذهلة في كأس العالم لكرة القدم 2022. الآن ، تُحدث بعض الضجيج حول العالم ، ويحبها المعجبون.

بعد كأس العالم ، تقوم إيفانا الآن بنفس الدور في الدوري الاميركي للمحترفين. وبعد أن تم تصويرها مع سفير تورنتو رابتورز دريك ، تدعم الآن فريق الدوري الاميركي للمحترفين بمفردها.

 

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شاركت إيفانا ، كالعادة ، صورة على ملفها الشخصي على انستجرام تُظهر أنشطتها الأخيرة ومكان وجودها. هذه المرة ، حضرت مباراة في ميامي هيت ، وكان من الواضح أن الجميع لاحظ وجودها.

فتاة ميامي

يشعر عشاق الدوري الاميركي للمحترفين بسعادة غامرة بعد حضور ملكة جمال كرواتيا لمباراة ميامي هيت

بعد مشاركة نول لهذه الصورة ، علق العديد من المعجبين تحت هذا المنشور ، وأطلق البعض عليها لقب “فتاة ميامي”. بينما يمزح البعض الآخر عن سرقتها للانتباه من اللعبة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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