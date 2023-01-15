تصريح غوارديولا يثير الجدل بعد خسارة السيتي أمام اليونايتد.. ماذا قال؟!

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وطن- أثار تصريح غوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، الجدل الواسع، عقب خسارة قمة الديربي أمام نظيره مانشستر يونايتد، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال20، على ميدان ملعب (أولد ترافورد).

وقال المدرب الإسباني بيب غوارديولا، في تصريح صحفي عبر شبكة (بليتشر ريبورت) الأمريكية، بعد خسارة مباراة الديربي أمام مانشستر يونايتد، ” لا أهتم بالدوري الإنجليزي أو حتى كأس الرابطة، لا يمكننا أن نحقق الفوز. ولا يهم الفوز بهما”.

تصريح غوارديولا بعد خسارة السيتي أمام اليونايتد

وأضاف المدرب غوارديولا، ” لقد حققنا الفوز بهما من قبل، ولذلك فلا مشكلة لدينا، كما ربما حان الوقت لفريق آخر بأن يحقق الفوز بهما”.

كما وتابع حديثه غوارديولا عن هدف راشفورد، ” اللاعب كان متسللاً أمام برونو فلم يكن كذلك، سواء كان راشفورد شتت الحارس والدفاع أم لا، إنني لا أعرف حقاً. لكن القانون يجب أن يسرى ..”.

🚨🚨🚨🚨 بيب غوارديولا : "لا أهتم للبريميرليغ و الكأس، لقد فزنا كثيرًا لا أهتم." pic.twitter.com/AE5a96Ya6Y — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) January 14, 2023

وكان فريق مانشستر سيتي قد تلقى الخسارة أمام مانشستر يونايتد في مباراة الديربي. بهدفين مقابل هدف، في منافسات الجولة ال20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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مباراة السيتي واليونايتد في الدوري الإنجليزي

وسجل فريق مانشستر سيتي هدف التقدم في المباراة أمام اليونايتد، في الدقيقة ال60 عن طريق جاك غريليش.

كما وأدرك صاحب الأرض مانشستر يونايتد، هدف التعادل في الدقيقة ال78. من توقيع البرتغالي برونو فيرنانديز.

وسجل راشفورد هدف الفوز لصالح مانشستر يونايتد في قمة الديربي بالدقيقة ال82، لتنتهي المباراة بفوز الأخير على السيتي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وسيلتقي فريق مانشستر سيتي أمام منافسه توتنهام، الخميس، في افتتاح منافسات الجولة ال21 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ( استاد الاتحاد).

ويحتل فريق مانشستر سيتي في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 39 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن نظيره اليونايتد في ثالث جدول الترتيب برصيد 38 نقطة.

ويتصدر فريق أرسنال جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي سيواجه توتنهام، الأحد، برصيد 44 نقطة حتى الآن.