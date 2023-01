بعد مهاجمة بيكيه وحبيبته.. سحر وأصوات غريبة في منزل شاكيرا (شاهد)

- Advertisement -

وطن- أقامت شاكيرا على شرفة منزلها في إسبانيا المملوك لزوجة والدها، دمية كبيرة لساحر مرعب في شكل رجل مُسنٍ بلحية بيضاء، كما لوحظت أصوات غريبة تخرج من نفس المنزل الذي عادت لتقيم فيه بشكل مؤقت بعد إصدار أغنيتها الجديدة التي تنمرت فيها على حبيبها السابق وصديقته الجديدة.

وأصدرت المغنية الكولومبية، 45 عامًا، أغنية جديدة مُوجَهة لزوجها السابق، النجم الإسباني ومدافع نادي برشلونة جيرارد بيكيه، مع المنتج الأرجنتيني بيزاراب.

شاكيرا التي قارنت خلال هذه الأغنية بطريقة مثيرة للسخرية بين نسق حياة بيكيه معها، وأسلوب حياته الجديد مع صديقته العشرينية الجديدة، شوهدت وهي تتصرف بغرابة خلال اقامتها حالياً في إسبانيا.

حيث وثقت صور مقاطع فيديو تركيز شاكيرا لدمية كبيرة على شقة منزلها، على شكل ساحر بلحية كثيفة وملامح مخيفة، بجسد ضخم، دون معرفة السبب الحقيقي وراء ذلك.

كما راج مقطع فيديو عبر السوشيال ميديا، لشاكيرا وهي تستمع وحيدة لأغنيتها الجديدة داخل منزلها، بصوت عالٍ جداً، حتى أن الصدى بلغ الشارع الرئيسي المطل على منزلها.

كما أفاد سكان المنطقة التي تقيم بها المغنية الكولومبية من أصل لبناني، بحسب ماذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنهم سمعوا شاكيرا “ترفع صوت الأغنية بالكامل” من منزلها، والذي يتضمن كلمات تستهدف صديقة بيكيه الجديدة.

وتسخر شاكيرا في أحد مقاطع أغنيتها التي تخطت حاجز 110 مليون مشاهدة على يوتيوب رغم إصدارها منذ 3 أيام فقط، من صديقة بيكيه “كلارا تشيا مارتي” البالغة من العمر 23 عامًا، بقولها ‘”أنا أساوي فتاتين من عمر 22 عامًا. لقد استبدلت فيراري مقابل توينجو. لقد استبدلت رولكس بساعة كاسيو”.

تحتوي أغنية شاكيرا الجديدة أيضاً على بعض الرسائل التي تستهدف جيرارد بيكيه وحبه الجديد المفترض مع كلارا تشيا مارتي، لكنها كذلك تتضمن بعض الكلمات المختارة لحماتها السابقة.

🧙‍♀️🔊 Shakira has reportedly been listening to her BZRP session on a loop today, where there is also a witch on the balcony pointing at her ex-mother-in-law's house… pic.twitter.com/ZX2qXJG8lB

— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 14, 2023