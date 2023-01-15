الأحد, يناير 15, 2023
الرئيسيةحياتنابعد مهاجمة بيكيه وحبيبته.. سحر وأصوات غريبة في منزل شاكيرا (شاهد)
حياتنا

بعد مهاجمة بيكيه وحبيبته.. سحر وأصوات غريبة في منزل شاكيرا (شاهد)

المغنية العالمية شاكيرا شوهدت وهي تضع تمثالا لساحر مرعب على شرفة منزلها في إسبانيا

كتب فهمي الورغمي
شاكيرا و بيكيه watanserb.com
شاكيرا و بيكيه
- Advertisement -

وطن- أقامت شاكيرا على شرفة منزلها في إسبانيا المملوك لزوجة والدها، دمية كبيرة لساحر مرعب في شكل رجل مُسنٍ بلحية بيضاء، كما لوحظت أصوات غريبة تخرج من نفس المنزل الذي عادت لتقيم فيه بشكل مؤقت بعد إصدار أغنيتها الجديدة التي تنمرت فيها على حبيبها السابق وصديقته الجديدة.

شاكيرا تلجأ إلى السحر بعد انفصالها عن بيكيه

وأصدرت المغنية الكولومبية، 45 عامًا، أغنية جديدة مُوجَهة لزوجها السابق، النجم الإسباني ومدافع نادي برشلونة جيرارد بيكيه، مع المنتج الأرجنتيني بيزاراب.

شاكيرا التي قارنت خلال هذه الأغنية بطريقة مثيرة للسخرية بين نسق حياة بيكيه معها، وأسلوب حياته الجديد مع صديقته العشرينية الجديدة، شوهدت وهي تتصرف بغرابة خلال اقامتها حالياً في إسبانيا.

حيث وثقت صور مقاطع فيديو تركيز شاكيرا لدمية كبيرة على شقة منزلها، على شكل ساحر بلحية كثيفة وملامح مخيفة، بجسد ضخم، دون معرفة السبب الحقيقي وراء ذلك.

كما راج مقطع فيديو عبر السوشيال ميديا، لشاكيرا وهي تستمع وحيدة لأغنيتها الجديدة داخل منزلها، بصوت عالٍ جداً، حتى أن الصدى بلغ الشارع الرئيسي المطل على منزلها.

كما أفاد سكان المنطقة التي تقيم بها المغنية الكولومبية من أصل لبناني، بحسب ماذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنهم سمعوا شاكيرا “ترفع صوت الأغنية بالكامل” من منزلها، والذي يتضمن كلمات تستهدف صديقة بيكيه الجديدة.

شاكيرا تلجأ إلى السحر بعد انفصالها عن بيكيه
شاكيرا تلجأ إلى السحر بعد انفصالها عن بيكيه
شاكيرا تلجأ إلى السحر بعد انفصالها عن بيكيه
شاكيرا تلجأ إلى السحر بعد انفصالها عن بيكيه

شاكيرا تهاجم بيكيه وحبيبته الجديدة

- Advertisement -

وتسخر شاكيرا في أحد مقاطع أغنيتها التي تخطت حاجز 110 مليون مشاهدة على يوتيوب رغم إصدارها منذ 3 أيام فقط، من صديقة بيكيه “كلارا تشيا مارتي” البالغة من العمر 23 عامًا، بقولها ‘”أنا أساوي فتاتين من عمر 22 عامًا. لقد استبدلت فيراري مقابل توينجو. لقد استبدلت رولكس بساعة كاسيو”.

تحتوي أغنية شاكيرا الجديدة أيضاً على بعض الرسائل التي تستهدف جيرارد بيكيه وحبه الجديد المفترض مع كلارا تشيا مارتي، لكنها كذلك تتضمن بعض الكلمات المختارة لحماتها السابقة.

شاكيرا تهاجم بيكيه وحبيبته الجديدة
شاكيرا تهاجم بيكيه وحبيبته الجديدة

في الأغنية، تقول شاكيرا “لقد تركت حماتي كجارتي، والصحافة عند الباب والديون في الخزانة”.

وحول معنى ذلك، أفادت الصحيفة أن العلاقة بين شاكيرا ومونتسيرات برنابيو “والدة جيرارد”، قد تدهورت بعد أن رحبت على الفور بعلاقة الحب الجديدة لابنها.

وفي يونيو 2022، أعلنت شاكيرا وجيرارد بيكيه انفصالهما بعد فترة 11 عامًا معًا، رُزقا خلالها بولدين – ميلان (9) وساشا (7).

وفي غضون ذلك، تُواجه شاكيرا محاكمة ضريبية بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني في إسبانيا.

المصدرتويتر، صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

مصر.. المؤبد للمعارض المصري محمد علي في قضية “الجوكر” ودعوات لتحركات حقوقية

حياتنا

هبة عبوك تثير الشك بتعليقها على أغنية شاكيرا.. هل تمر بنفس الأزمة؟

حياتنا

“استبدلت توينغو بفيراري”.. بيكيه يرد على أغنية شاكيرا وشركة السيارات تُعلق!

حياتنا

كيف علق والد بيكيه على إهانة شاكيرا لنجله في أغنيتها الجديدة؟! (شاهد)

حياتنا

شاكيرا تهين “بيكيه” برسالة وحشية: استبدلت ساعة رولكس بأخرى كاسيو!

حياتنا

صور كلارا شيا مع والدي بيكيه تكشف مفاجأة عن شاكيرا.. هل هي مثل آمبر هيرد؟ (شاهد)

حياتنا

شاكيرا.. حدث صادم وحزين يجبرها على تأجيل انتقالها إلى ميامي

حياتنا

شاكيرا تودع 2022 برسالة صادمة لـ “بيكيه” (شاهد)

حياتنا

شاكيرا وبيكيه.. تغير غير متوقع في الأحداث سيُجبرها على هذا الأمر! (شاهد)

رياضة

أشهر 10 نجوم اعتزلوا كرة القدم في عام 2022 (صور)

حياتنا

شاكيرا في صحراء دبي بالزي الخليجي هرباً من بيكيه (شاهد)

تقارير

علاقة الحب بين مولاي الحسن ووريثة عرش إسبانيا تتفجر من جديد.. مصادر حسمت الأمر!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

جدل الأوراق السرية بمنزل بايدن مستمر والبيت الأبيض يعلن الحصول على المزيد

دراسة تكشف عن مشروب يساعد على حرق دهون البطن في أسابيع..تعرف عليه

مصر.. المؤبد للمعارض المصري محمد علي في قضية “الجوكر” ودعوات لتحركات حقوقية

بالتفاصيل..هذا ما سيحدث لو تناولت المرأة حبوب الفياجرا

تشكيلة منتخب البحرين ضد عمان في كأس خليجي 25 العراق

دراسة علمية: قد يكون هذا التمرين اليومي لمدة 6 دقائق كافياً لدرء مرض الزهايمر

مشاهدة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت اليوم

سعودي يهدي ابنته للعراقيين.. “فلوسنا لسة في مخابينا ما دفعنا شي” (فيديو)

طريقة لا تُصدق لإزالة الرواسب الكلسية من رأس الدوش!

منى العمدة تعلق على إيقاف برنامجها وترد على اتهامها بالإثارة والتزوير

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC