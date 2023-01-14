السبت, يناير 14, 2023
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لبناني يهدد بتفجير قصر العدل بالديناميت.. ما علاقة انفجار مرفأ بيروت؟

مواجهات وقطع طرق تثير توترا في لبنان

كتب خالد السعدي
لبناني يهدد بتفجير قصر العدل watanserb.com
لبناني يهدد بتفجير قصر العدل
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وطن- هدد مواطن لبناني يُدعى وليم نون، شقيق أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بتفجير قصر العدل بالديناميت، وذلك في حال تعيين قاض رديف لقاضي التحقيق العدلي في قضية انفجار المرفأ.

وأقدمت قوات الأمن على اعتقال “وليم” بعد إطلاقه التهديد لدى مشاركته في اعتصام لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام قصر العدل في بيروت احتجاجاً على محاولات تعيين قاض رديف في تحقيقات المرفأ بدلا من القاضي طارق البيطار.

وقالت وكالات أنباء، إنه تم توقيف وليم نون في مركز المديرية العامة لأمن الدولة في منطقة الرملة البيضاء في بيروت .

هدد مواطن لبناني يُدعى وليم نون شقيق أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت بتفجير قصر العدل بالديناميت
هدد مواطن لبناني يُدعى وليم نون شقيق أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت بتفجير قصر العدل بالديناميت

وعلى الفور، قطع عدد من المحتجين، الطرق في عدة مناطق لبنانية بينها مدينة جبيل في جبل لبنان وفي شمال لبنان وفي بيروت؛ احتجاجاً على توقيف وليم نون.

وتجمع عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وعدد من المواطنين والنواب أمام المركز الذي تم توقيف نون فيه، للتضامن معه وللمطالبة بالإفراج عنه وقاموا بإغلاق الطريق بحضور القوى الأمنية.

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وحدث تدافع بين أهالي الضحايا والناشطين من جهة، والعناصر الأمنية في محيط مقر أمن الدولة.

وتجمّع عدد من المواطنين على المسلك الغربي لأوتوستراد مدينة جبيل في حبل لبنان احتجاجًا على توقيف نون، وقطعوا طريق الأوتوستراد بالرغم من وجود قوة من الجيش اللبناني، الذين حاولوا منع المتجمعين من قطع الأوتوستراد بالقوة.

وأصيب أحد الشّبان المحتجّين على توقيف وليم، إثر المواجهات والتّدافع بين عناصر الجيش اللبناني والمحتجّين في جبيل.

وفي منطقة الصيفي في بيروت، أقدم عدد من المحتجين على قطع الطريق تضامنا مع وليام نون.

وأغلق عدد من المحتجين المسلك الشرقي للأوتوستراد في كفرعبيدا شمال لبنان بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على توقيف نون.

غضب واسع

اعتقال شقيق أحد ضحايا مرفأ بيروت، أثار غضبا واسعا في الأوساط اللبنانية، وسط مطالب عديدة بالإفراج عنه فورا.

وكتب الصحفي اللبناني طوني بولس: “أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يعتصمون امام مقر جهاز امن الدولة للمطالبة بإخلاء سبيل وليم نون المعتقل لدى النظام الأمن اللبناني الإيراني”.

وأضاف: “بعض شراذم الاحتلال السوري يستحضرون النظام القمعي بأدوات إيرانية.. مصيركم كمصير العسس الأمني السوري.. الحرية ستنتصر على ادوات الاحتلال”.

وكتب النائب إلياس اسطفان: “تطبيق القانون فوق كل اعتبار، على الظالم وليس المظلوم، على الجاني وليس الضحية، على المستبد وليس المقهور! هذا يطبق في دولة القانون وفي لبناننا وليس لبنانهم! رحمة الله على أم الشرائع وأهلاً بشريعة الغاب! لن نقبل أن يقهر المظلوم”.

اعتقال شقيق أحد ضحايا مرفأ بيروت
اعتقال شقيق أحد ضحايا مرفأ بيروت

وقالت المذيعة ندى عبدالصمد: “توقيف وليم نون شقيق أحد ضحايا أهالي انفجار مرفأ بيروت على إثر تحرك أهالي المرفا والتهديد بالتصعيد إذا استمر توقف التحقيق في الانفجار بينما لم يجر حتى الآن تنفيذ مذكرات توقيف وزراء سابقين ونواب حاليين من حركة أمل برئاسة نبيه بري على صلة بالانفجار”.

توقيف وليم نون شقيق احد ضحايا اهالي انفجار مرفا بيروت على اثر تحرك اهالي المرفا
توقيف وليم نون شقيق احد ضحايا اهالي انفجار مرفا بيروت على اثر تحرك اهالي المرفا

وقالت الإعلامية نبيلة عواد: “يجب حلّ جهاز أمن الدولة! خلص تبعية وتسييس واهانة عقول اللبنانيين! أصلاً ولا مرة فهمت شو وظيفته”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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