فيديو فاضح لمحمد بن سلمان يقود ناشره للمعتقل وانتقام ولي العهد

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وطن– ألقت السلطات السعودية القبض على مواطن قام بنشر مقطع فيديو صور في أحد الأحياء الشعبية في مدينة جدة، غربي البلاد، حيث وجهت له تهما تتضمن الإساءة إلى سمعة أهالي هذا الحي.

واعتقل المواطن لتوثيقه ونشره محتوى مخالفاُ لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بحسب بيان السلطات السعودية.

وقالت “شرطة محافظة جدة” في بيان على حسابها في “تويتر“، إنها اعتقلت شخصاً لتوثيقه ونشره محتوى مرئياً مخالفاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية يسيء فيه لسكان أحد أحياء المحافظة والجهات المختصة.

وهو ما يعد بحسبها، جريمة يعاقب عليها وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة محافظة جدة تقبض على شخص لتوثيقه ونشره محتوى مرئيًا مخالفًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية. pic.twitter.com/sUlhkjuFCb — الأمن العام (@security_gov) January 13, 2023

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حي فقير من عشوائيات جدة ويسمع صوت شخص يقول: “أنا الان في الكيلو 14 شمالي أو فيما يسمى حارة الشبو، وهي الحارة التي يتم فيها إنتاج مخدر الشبو.”

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وتابع صاحب الفيديو وهو يصور أحد الأشخاص جالسا على الأرض على زاوية شارعين: “هذا أحد ضحايا الشبو.. هذه الحارة هي التي تنتج الشبو لمدينة جدة.”

#حارة_مخدرات_الشبو هذا المقطع منتشر..

برماوية يصنعون الشبو المخدر . اتمنى من يشوف هذا #الفيديو من سكان الحارة ان لايخاف ويبلغ الجهات المختصة اذا شاف شي مريب او اي تحركات مشبوهه .#الوطن_أمانة في اعناقنا نحن الشعب السعودي . pic.twitter.com/wEfHst5xGm — ابونوره (@AHMAD_S_GARNI_) January 10, 2023

واستطرد:”كان الله بعون رجال الأمن وأجهزة الأمن ورجال مكافحة المخدرات.”

وبحسب زعم مصور الفيديو فإن معظم سكان الحي ينحدرون من أصول آسيوية.

واعتبر ناشطون هذا المقطع بمثابة فيديو فاضح لولي العهد محمد بن سلمان، ونظامه الذي يخفي هذه الظواهر الخطيرة في المملكة حيث باتت المخدرات تهدد أمن المجتمع السعودي، وظهرت مؤخرا عدة جرائم صادمة بسببها.

ويتهم محمد بن سلمان من قبل البعض بأنه يغض الطرف عن دخول هذه المخدرات للمملكة، وانتشارها بكثرة حتى يكمل دائرة تغييب الشباب بجانب حفلات الرقص والغناء التي تشرف عليها هيئة الترفيه بقيادة مستشاره المقرب تركي آل الشيخ، بهدف إلهاء الشباب عن سياسات ولي العهد القمعية ضد معارضيه.

الشبو أخطر من الهيروين

وظهر في أنحاء مختلفة من المملكة العربية السعودية خلال العامين الماضيين مخدر جديد عُرف بأسماء متعددة ومنها (الشبو والكريستال) وهو النوع الأكثر خطورة من بين جميع أصناف المواد المخدرة مجتمعة بما في ذلك “الهيروين” نظراً لارتباط تعاطيه بجرائم اغتصاب وقتل وانتحار وفقاً لتقارير حكومية في المملكة.

وتشير الاحصاءات الدولية إلى أن تعاطي المخدرات يقتل نصف مليون إنسان سنويا حول العالم.

وبحسب موقع مستشفى الأمل للطب النفسى وعلاج الإدمان يعتبر مخدر الشبو من أخطر المخدرات بصفة عامة.

حيث يؤكد الكثير من العلماء أن الجرعة الأولى من هذه المادة المخدرة هي بداية الطريق إلى الموت، مما يؤكد ضرر الشبو على جسم الإنسان وفاعليته كمخدر قوي يسيطر على أجهزة الجسم بصفة عامة ويعمل على تدميرها وتدهورها بشكل قاتل ومميت.

وهو عبارة عن بللورات أو حبيبات زجاجية لامعة، ويتم تصنيعه معمليا، والمادة المكونة لمخدر الشبو هي الميثامفيتامين.

ويتم انتاج مخدر الشابو من خلال إذابة مسحوق “الميثامفيتامين” في مذيب مثل الاسيتون أو الكحول، مع تبخر هذا الخليط تتشكل بلورات شفافة، أو بيضاء تميل إلى اللون الأزرق حول وعاء الخلط، وعادة ما يتم تدخينه أو حقنه.