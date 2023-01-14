السبت, يناير 14, 2023
الرئيسيةالهدهدفيديو فاضح لمحمد بن سلمان يقود ناشره للمعتقل وانتقام ولي العهد
الهدهد

فيديو فاضح لمحمد بن سلمان يقود ناشره للمعتقل وانتقام ولي العهد

القبض على مواطن لنشره مقطعا مصورا أحرج النظام ورأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. اعتبر الفيديو مخالفاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وتم اعتقال صاحبه

كتب فهمي الورغمي
فضيحة محمد بن سلمان watanserb.com
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
- Advertisement -

وطن– ألقت السلطات السعودية القبض على مواطن قام بنشر مقطع فيديو صور في أحد الأحياء الشعبية في مدينة جدة، غربي البلاد، حيث وجهت له تهما تتضمن الإساءة إلى سمعة أهالي هذا الحي.

واعتقل المواطن لتوثيقه ونشره محتوى مخالفاُ لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بحسب بيان السلطات السعودية.

وقالت “شرطة محافظة جدة” في بيان على حسابها في “تويتر“، إنها اعتقلت شخصاً لتوثيقه ونشره محتوى مرئياً مخالفاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية يسيء فيه لسكان أحد أحياء المحافظة والجهات المختصة.

وهو ما يعد بحسبها، جريمة يعاقب عليها وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حي فقير من عشوائيات جدة ويسمع صوت شخص يقول: “أنا الان في الكيلو 14 شمالي أو فيما يسمى حارة الشبو، وهي الحارة التي يتم فيها إنتاج مخدر الشبو.”

- Advertisement -

وتابع صاحب الفيديو وهو يصور أحد الأشخاص جالسا على الأرض على زاوية شارعين: “هذا أحد ضحايا الشبو.. هذه الحارة هي التي تنتج الشبو لمدينة جدة.”

واستطرد:”كان الله بعون رجال الأمن وأجهزة الأمن ورجال مكافحة المخدرات.”

وبحسب زعم مصور الفيديو فإن معظم سكان الحي ينحدرون من أصول آسيوية.

واعتبر ناشطون هذا المقطع بمثابة فيديو فاضح لولي العهد محمد بن سلمان، ونظامه الذي يخفي هذه الظواهر الخطيرة في المملكة حيث باتت المخدرات تهدد أمن المجتمع السعودي، وظهرت مؤخرا عدة جرائم صادمة بسببها.

ويتهم محمد بن سلمان من قبل البعض بأنه يغض الطرف عن دخول هذه المخدرات للمملكة، وانتشارها بكثرة حتى يكمل دائرة تغييب الشباب بجانب حفلات الرقص والغناء التي تشرف عليها هيئة الترفيه بقيادة مستشاره المقرب تركي آل الشيخ، بهدف إلهاء الشباب عن سياسات ولي العهد القمعية ضد معارضيه.

الشبو أخطر من الهيروين

وظهر في أنحاء مختلفة من المملكة العربية السعودية خلال العامين الماضيين مخدر جديد عُرف بأسماء متعددة ومنها (الشبو والكريستال) وهو النوع الأكثر خطورة من بين جميع أصناف المواد المخدرة مجتمعة بما في ذلك “الهيروين” نظراً لارتباط تعاطيه بجرائم اغتصاب وقتل وانتحار وفقاً لتقارير حكومية في المملكة.

وتشير الاحصاءات الدولية إلى أن تعاطي المخدرات يقتل نصف مليون إنسان سنويا حول العالم.

وبحسب موقع مستشفى الأمل للطب النفسى وعلاج الإدمان يعتبر مخدر الشبو من أخطر المخدرات بصفة عامة.

حيث يؤكد الكثير من العلماء أن الجرعة الأولى من هذه المادة المخدرة هي بداية الطريق إلى الموت، مما يؤكد ضرر الشبو على جسم الإنسان وفاعليته كمخدر قوي يسيطر على أجهزة الجسم بصفة عامة ويعمل على تدميرها وتدهورها بشكل قاتل ومميت.

وهو عبارة عن بللورات أو حبيبات زجاجية لامعة، ويتم تصنيعه معمليا، والمادة المكونة لمخدر الشبو هي الميثامفيتامين.

ويتم انتاج مخدر الشابو من خلال إذابة مسحوق “الميثامفيتامين” في مذيب مثل الاسيتون أو الكحول، مع تبخر هذا الخليط تتشكل بلورات شفافة، أو بيضاء تميل إلى اللون الأزرق حول وعاء الخلط، وعادة ما يتم تدخينه أو حقنه.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

فيديو فجر غضبا من سلطنة عمان لما يحدث في شوارع بركاء علنا (شاهد)

حياتنا

وجود جورجينا في الرياض يرفع نسبة إقبال السعوديات على عمليات التجميل (فيديو)

الهدهد

محمد بن سلمان يشن حربا على الإسلام.. صحفي أسترالي يكشف معلومات خطيرة (فيديو)

الهدهد

رد مالك مطعم سعودي على دعوات مقاطعته لإغلاقه وقت الصلاة يشعل تويتر (شاهد)

الهدهد

يمني دخل غرفة نوم عاملات كينيات .. شاهد ماذا فعلن به؟ (فيديو)

حياتنا

التقاط فيديو لجورجينا في محل تجاري شهير بالرياض.. ما الذي أغضب السعوديات؟

حياتنا

فتاة سعودية تقود شابا بجنزير من رقبته وهو يعوي مثل الكلب بموسم الرياض (شاهد)

الهدهد

بقيمة 1.3 تريليون دولار.. ثروات باطنية هائلة في السعودية.. هل تُصبح ثروة خاصة بمحمد بن سلمان؟

رياضة

والد “ميسي” يصل الرياض لبحث صفقة انضمامه لنادي “الهلال” بمبلغ ضخم يتجاوز رونالدو!

الهدهد

“ابن سلمان” يعتقل الداعية السوري صالح الشامي ونجله وتصرف قذر من عائض القرني تجاهه!

الهدهد

واشنطن تبدأ الضغط على محمد بن سلمان بورقة اليمن.. ماذا يحدث؟

الهدهد

استفراد محمد بن سلمان بقرار منح الجنسية.. صفعة لـ1.5 مليون أم سعودية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تستغل أنوثتها بشكل خارج.. فيديو منى العمدة الذي تسبب بوقفها وتحويلها للتحقيق

“جمع كلمة حسام” حديث المصريين.. جدل امتحانات طلاب الثانوي يبدأ باكرا

السودان.. ارتفاع كبير وقفزة مفاجئة بسعر الدولار في السوق السوداء

“شد شعر ومصارعة”.. مشاجرة نادرة بين قرد وفتى وهكذا انتهت (فيديو)

فيديو فجر غضبا من سلطنة عمان لما يحدث في شوارع بركاء علنا (شاهد)

الجزائر.. شكوى الجيران تقود “لشبكة دعارة القاصرات” وتفاصيل صادمة

نائب كويتي يحرج السيسي على الهواء في مجلس الأمة (فيديو)

لصوص الوثائق السرية: سمت اصيل في عرف رؤساء أمريكا من جورج واشنطن وحتى جو بايدن

مثير ومرعب.. فيديو “الفتاة والكوبرا القاتلة” الأكثر رواجا في الهند (شاهد)

صور المقبرة الملكية الجديدة المكتشفة في مصر لملكة من الأسرة الـ18

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC