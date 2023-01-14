صور المقبرة الملكية الجديدة المكتشفة في مصر لملكة من الأسرة الـ18

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وطن– قالت السلطات المصرية، السبت، إن علماء الآثار اكتشفوا مقبرة أثرية في مدينة الأقصر بجنوب مصر، تلك المدينة التي تشتهر بكنوزها التي تعود إلى عهد الفراعنة.

اكتشاف مقبرة ملكية جديدة في الأقصر بمصر

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس” قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن بعثة مصرية بريطانية عثرت على المقبرة الملكية في موقع قديم على الضفة الغربية لنهر النيل بالأقصر، على بعد 650 كيلومترًا (400 ميل) جنوب العاصمة القاهرة.

وقال “وزيري” إن الفحوصات الأولية تظهر أن المقبرة تنتمي على ما يبدو إلى الأسرة الثامنة عشر في مصر الفرعونية، والتي امتدت من عام 1550 قبل الميلاد، حتى 1292 قبل الميلاد.

ويشار إلى أن هذه المقبرة هي الأحدث في سلسلة من الاكتشافات القديمة التي روجت لها مصر في السنوات الأخيرة على أمل جذب المزيد من السياح.

وتحاول مصر إنعاش قطاع السياحة ، وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية التي تفتقدها مصر بشدة. ويعتمد القطاع السياحي المصري بشكل كبير على كنوز الدولة الفرعونية القديمة.

ومن جانبها أكدت صحيفة “اليوم السابع” المصرية الخبر، وأفادت بنجاح البعثة المصرية الإنجليزية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار ومؤسسة أبحاث الدولة الحديثة بجامعة “كامبريدج” في الكشف عن مقبرة ملكية لم تكن معروفة من قبل.

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وأوضحت أن ذلك كان أثناء أعمال الحفائر التي تجريها البعثة بالوادي رقم C بمنطقة الوديان الغربية بالبر الغربي بالأقصر.

المقبرة المكتشفة ربما تعود لملكة أو أميرة من عهد التحامسة

ونقلت الصحيفة المحلية عن الدكتور فتحي ياسين، مدير عام آثار مصر العليا ورئيس البعثة من الجانب المصري، أن البعثة مستمرة في أعمال الحفائر والتوثيق الأثري للمقبرة بالكامل، الأمر الذي سيساهم في إزاحة الستار عن التخطيط المعماري للمقبرة بشكل أوضح وكذلك عناصرها الفنية.

وأضاف الدكتور محسن كامل، مدير موقع الوديان الغربية، في تصريحات أيضا لليوم السابع، أن المقبرة المكتشفة في حالة سيئة من الحفظ نتيجة السيول التي حدثت خلال العصور القديمة، والتي غمرت حجراتها برواسب كثيفة من الرمل والحجر الجيري، مما أدي إلى طمس كثير من معالمها ونقوشها.

فيما أوضح الدكتور “بيرز لذرلاند” رئيس البعثة من الجانب الإنجليزي، أن المقبرة المكتشفة ربما تخص أحد الزوجات الملكيات أو الأميرات خلال فترة حكم التحامسة والتي لم يتم الكشف عن عدد كبير منها حتى الآن.