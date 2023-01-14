السبت, يناير 14, 2023
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رد مالك مطعم سعودي على دعوات مقاطعته لإغلاقه وقت الصلاة يشعل تويتر (شاهد)

عنوان فرعي: سعوديون أثنوا على موقفه وطالبوا بحملة لدعمه

كتب سالم حنفي
إغلاق المطعم وقت الصلاة watanserb.com
إغلاق مطعم بيتزا في السعودية وقت الصلاة
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وطن- أثار رد مالك مطعم بيتزا في لسعودية على منتقديه الين عبروا عن استيائهم لإغلاق المطعم وقت الصلاة تفاعلا وإشادة واسعة من قبل المغردين.

وظهر رد مالك مطعم “إيت بورشنز بيتزا” على إحدى منصات تقييم المطاعم بشكل حازم، رافضا فتح المطعم وقت الصلاة، مؤكدا على أنه لن يترك الصلاة هو العاملين معه من أجل إرضاء الزبائن.

وفي رده على فتاة تدعى بسمة عدوان طالبت بمقاطعته كونه يغلق المطعم وقت الصلاة مما جعلها تنتظر نصف ساعة بحسب ادعاءها، أكد مالك المطعم على أن المبيعات التي يخسرها وقت الصلاة لا يريدها ولا تهمه إطلاقا.

سعوديون يشيدون بموقف مالك المطعم ومطالبات بدعمه

رد مالك المطعم أثار تفاعلا واسعا في السعودية، حيث أشاد المغردون بموقفه “المحترم”، مؤكدين على أن من يفعل هذا الفعل لا يهمه سوى رضا الله تعالى، في حين طالب آخرون بحملة لدعمه مطالبين بنشر عنوانه.
وفي هذا السياق، قالت المغردة “مرام” مشيدة بما فعله مالك المطعم:” والله من يخلي الصلاه من اولوياته ويخليها امام عييينه ان الله يفتح عليه رزق ويسسسسر عجيب الله يرزقه يارب ويوسع له”.

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وأشاد مغرد آخر بموقفه قائلا:” الله يثبته ويشرح له صدره ويسهل امره دام هذا تعليقه وكان همه الصلاه وقدمها على الدنيا تزاح من امامه اي عثره وكل عسر يتيسر “ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزق من حيث لا يحتسب”.

وقال مغرد آخر:” كفو ، دلونا على المطعم ندعمه، الله يرزقه”.

أما المغرد “سامي العتيبي” فقد امتدح موقف مالك المطعم، معربا عن استعداده لدعمه قائلا:” الله يبيض وجيهم وين المطعم ذا يستحق نعامله لانه يخاف الله. الله يرزقهم رزقآ عظيمآ”.

وقال آخر:” هذا المطعم وهذا الشخص اللي يستحق الدعم ويستحق كل شي الله يعزهم”.

يشار إلى أن قبل تولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولياته، كان إغلاق المحلات وقت دخول الصلاة أمرا إجباريا ويخضع لمراقبة هيئة الامر بالمعورف والنهي عن المنكر، قبل أن يسحب منها “ابن سلمان” جميع صلاحياتها التنفيذية.

تعميم باستمرار فتح المحلات وقت الصلاة

وفي يوليو/تموز 2021 أصدرت السلطات السعودية تعميمًا رسميًا باستمرار فتح المحلات ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية خلال أوقات الصلوات، بعد فترة ممتدة من الجدل عبر الشبكات الاجتماعية حول احتمالية تطبيق القرار.

ونقلت قناة “الإخبارية” الرسمية عن اتحاد الغرف السعودية آنذاك قولها،، إنه “بإمكان أصحاب المحلات التجارية البدء في فتح محلاتهم في أوقات الصلوات وأن الموافقة صدرت بذلك”.

وأوضح بيان للاتحاد أنه “تفادياً لمظاهر الازدحام والتجمع، والانتظار لوقت طويل والعمل بالتدابير الوقائية من فايروس كورونا وللحفاظ على صحة المتسوقين نهيب بأصحاب المحلات والأنشطة التجارية باستمرار فتح المحلات خلال أوقات الصلوات”.

وأكد الاتحاد أن القرار “يأتي لتحسين تجربة التسوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”، داعيًا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم العمل، وتقديم الخدمات والتناوب بين العاملين، بما لا يتعارض مع أداء العاملين والمتسوقين والعملاء للصلوات.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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