السبت, يناير 14, 2023
الرئيسيةتقاريرحمد بن جاسم يحذر من أمر قد يهزّ الخليج: "سنكون أول الخاسرين"!
تقارير

حمد بن جاسم يحذر من أمر قد يهزّ الخليج: “سنكون أول الخاسرين”!

قال حمد بن جاسم إنه "إذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، وزودت الولايات المتحدة إسرائيل بما تحتاجه من سلاح سيكون هناك، لا سمح الله عمل عسكري قد يهز الأمن والاستقرار في منطقتنا"

كتب أنس السالم
حمد بن جاسم watanserb.com
رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم
- Advertisement -

وطن – حذّر رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، من أنّ الوضع في منطقة الخليج، محفوفاً بالمخاطر ويستدعي من الجميع الانتباه الدائم تحسبا لأي احتمالات.

وقال حمد بن جاسم، في سلسلة تغريدات نشرها بحسابه الرسمي في تويتر، وتابعتها وطن: “الغرب بقيادة الولايات المتحدة لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق يعيد الاتفاق النووي مع إيران إلى الحياة”.

حمد بن جاسم يحذر: عمل عسكري قد يهز الأمن والاستقرار في منطقتنا

وأضاف: “نحن نعلم أن إسرائيل تدفع بقوة للحصول على بعض المعدات والأسلحة التي تمكنها من قصف الأهداف الإيرانية التي تعتبر أنها تشكل خطراً كبيراً عليها. غير أن الجانب الأمريكي ما زال حتى الآن متردداً حيال تزويد إسرائيل بتلك الأسلحة”.

وقال حمد بن جاسم: “إذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، وزودت الولايات المتحدة إسرائيل بما تحتاجه من سلاح سيكون هناك، لا سمح الله عمل عسكري قد يهز الأمن والاستقرار في منطقتنا وستكون له عواقب اقتصادية وسياسية واجتماعية وخيمة”.

- Advertisement -

وتابع: “لذلك فإنني أتمنى أن نوضح نحن في المنطقة الخليجية لأميركا والغرب عبر كل القنوات الممكنة، خطورة أي تصعيد عسكري وضرورة معالجة المشاكل القائمة معالجة سلمية، لأننا سنكون أول الخاسرين”.

وختم حمد بن جاسم تغيداته بالقول: “مع العلم أنني كنت متفائلاً كثيراً تجاه احتمالات التوصل إلى اتفاق بين الغرب وإيران ولكنني أصبحت الآن أقل تفاؤلاً لكني لا استغرب ولا أستبعد حدوث تحول إيجابي يحيي الاتفاق النووي ويجنبنا مخاطر الفشل”.

“مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران وصلت إلى طريق مسدود”

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن المفاوضات النووية مع إيران وصلت إلى “طريق مسدود” وتوقفت.

وحذر من أنه “لا يمكننا إحراز تقدم” سواء في المفاوضات بين الوكالة وإيران أو في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.

رافائيل غروسي
رافائيل غروسي

وفي مقابلة مع موقع “فاتيكان” الرسمي، أضاف غروسي حول المفاوضات النووية مع إيران: “تم إيجاد طريق مسدود في المفاوضات لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وتوقفت المحادثات النووية مع إيران.

هناك العديد من اللقاءات والتبادلات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهذا هو السبب في أن الوكالة- وأنا شخصيا- لا نريد ترك فراغ سياسي في هذا الوضع الخطير”.

وحول إعراب البابا فرنسيس عن قلقه إزاء الملف النووي الإيراني، قال غروسي: “الحق للبابا”.

ولم تعلق السلطات الإيرانية حتى الآن على تصريحات المدير العام للوكالة الدولية.وفق “إيران انترناشينال

 

المصدروطن - رصد تويتر + وكالات
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
اقرأ أيضاً
الهدهد

بعد الافتتاح.. هذا ما يتوقعه حمد بن جاسم لبطولة كأس العالم في قطر

الهدهد

حمد بن جاسم يتحدث عن تكالب دول قريبة وبعيدة لإفشال كأس العالم

الهدهد

“لست منهم”.. هل قصد حمد بن جاسم محمد بن زايد بهذه التغريدة؟

الهدهد

وفاة حمد بن جاسم حفيد حاكم قطر سابقا

الهدهد

حمد بن جاسم يدافع عن السعودية ويكشف سعر برميل النفط العادل وينتقد عجز الإعلام العربي!

الهدهد

هذا الأمر بداية نهاية الثروة النفطية.. وصافرة إنذار لدول الخليج

الهدهد

“دعوة عاجلة” من حمد بن جاسم بعد الفيضانات المدمّرة في باكستان

الهدهد

سيول وفيضانات.. تحذير لعُمان وقطر والإمارات من طقس اليومين المقبلين تحديدا

الهدهد

بعد واقعة حمد بن جاسم.. الكشف عن تلقي الأمير تشارلز مليون جنيه إسترليني من عميد أسرة بن لادن

تقارير

خبير في الأسلحة النووية يفجّر مفاجأة عن إنتاج إيران قنبلتين نوويتين

الهدهد

تطور جديد في تلقي جمعية خيرية تابعة للأمير تشارلز تبرعات من حمد بن جاسم

تقارير

تحليل: زيارة بايدن إلى الخليج .. أهداف استراتيجية ونتائج متواضعة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مفتي عُمان يتحدث عن دين في رقاب الأمة: متى نغسل عن وجهنا العار؟

من بثينة شعبان إلى لونا الشبل.. نساء حول بشار الأسد وأسرار خلف الكواليس

خبير يكشف لماذا يبكي زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بعد شرب الخمور!

هل تزور الملكة نور الأمير حمزة بمقر إقامته الجبرية؟.. صورة تثير الجدل (شاهد)

ريال مدريد يُعلن أول اللاعبين الراحلين في الميركاتو الشتوي

مرض الباركنسون: دراسة تؤكد دور الجراثيم المعوية في تطور المرض

هبة عبوك تثير الشك بتعليقها على أغنية شاكيرا.. هل تمر بنفس الأزمة؟

تحديد موعد أول ظهور رسمي لرونالدو بقميص النصر السعودي

وجود جورجينا في الرياض يرفع نسبة إقبال السعوديات على عمليات التجميل (فيديو)

الكشف عن المبلغ الذي تقاضاه الأمير هاري مقابل نشر مذكراته الفاضحة!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC