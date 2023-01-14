ترتيب الدوري السعودي 2023 بعد فوز الاتحاد وتعادل النصر والشباب

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وطن- يعتلي فريق النصر السعودي صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي 2023، رغم التعادل السلبي بدون أهداف أمام وصيفه الشباب، وفوز الاتحاد على الباطن بهدفين مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال13.

وخيم التعادل السلبي على مباراة النصر والشباب، في قمة منافسات الجولة ال13 من دوري روشن السعودي 2022-2023، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب (فيصل بن فهد).

تعادل النصر والشباب في الدوري السعودي 2023

وكان فريق الشباب الأكثر استحواذاً وتسديداً في المباراة القوية أمام منافسه النصر السعودي، حيث وصلت عدد التسديدات باتجاه شباك المرمى إلى 10 تسديدات، كما واستحوذ على الكرة بنسبة 53%.

كما ووصل عدد تسديدات الفريق المنافس النصر إلى 9 تسديدات فقط، بينما وصل نسبة استحواذه على الكرة بنسبة 47%.

فوز الاتحاد على الباطن

وحقق فريق اتحاد جدة السعودي الفوز الثمين على نظيره الباطن، بهدفين مقابل هدف وحيد في منافسات الأسبوع ال13 من الدوري السعودي الممتاز روشن.

كما وسجل هدفي الاتحاد، المغربي عبد الرزاق حمد الله مع نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء، والبرازيلي رومارينيو في الدقيقة ال50 من ركلة جزاء أخرى للفريق.

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كما وأحرز فريق الباطن الهدف الوحيد في المباراة داخل شباك الاتحاد، في الدقيقة ال23 عن طريق يوسف الشمري.

كما وشهدت المباراة طرد نجم فريق الباطن خوان بيردومو مع نهاية الشوط الأول بالبطاقة الحمراء.

🎬| عصراً في الحـفـر .. حضر العميد وانتصر 🐅

كواليس مواجهة #الاتحاد_الباطن جاهزة لمشاهدتكم 💛🖤 تصبحون على خير 💤 pic.twitter.com/5FMtSwTeaH — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 14, 2023

كما وستختتم منافسات الأسبوع ال13 من الدوري السعودي الممتاز، بمواجهة حامل اللقب الهلال السعودي أمام العدالة، الأحد.

ترتيب الدوري السعودي 2023

وجاء ترتيب الدوري السعودي 2023، بعد فوز الاتحاد على الباطن وتعادل النصر والشباب، في منافسات الجولة ال13، كما يلي:

(1) النصر السعودي 30 نقطة.

(2) الاتحاد 28 نقطة.

(3) الشباب 27 نقطة.

(4) الهلال 26 نقطة.

(5) التعاون 26 نقطة.

(6) أبها 19 نقطة.

(7) الفتح 18 نقطة.

(8) ضمك 18 نقطة.

(9) الطائي 18 نقطة.

(10) الاتفاق 16 نقطة.

(11) الرائد 16 نقطة.

(12) الفيحاء 15 نقطة.

(13) الوحدة 12 نقطة.

(14) الخليج 10 نقاط.

(15) العدالة 8 نقاط.

(16) الباطن نقطتين.