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رياضة

ترتيب الدوري السعودي 2023 بعد فوز الاتحاد وتعادل النصر والشباب

النصر يُحافظ على الصدارة مع قرب نهاية الأسبوع ال13 من الدوري السعودي

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري السعودي 2023 بعد فوز الاتحاد وتعادل النصر والشباب watanserb.com
ترتيب الدوري السعودي 2023
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وطن- يعتلي فريق النصر السعودي صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي 2023، رغم التعادل السلبي بدون أهداف أمام وصيفه الشباب، وفوز الاتحاد على الباطن بهدفين مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال13.

وخيم التعادل السلبي على مباراة النصر والشباب، في قمة منافسات الجولة ال13 من دوري روشن السعودي 2022-2023، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب (فيصل بن فهد).

تعادل النصر والشباب في الدوري السعودي 2023

وكان فريق الشباب الأكثر استحواذاً وتسديداً في المباراة القوية أمام منافسه النصر السعودي، حيث وصلت عدد التسديدات باتجاه شباك المرمى إلى 10 تسديدات، كما واستحوذ على الكرة بنسبة 53%.

تعادل النصر والشباب في الدوري السعودي
تعادل النصر والشباب في الدوري السعودي

كما ووصل عدد تسديدات الفريق المنافس النصر إلى 9 تسديدات فقط، بينما وصل نسبة استحواذه على الكرة بنسبة 47%.

فوز الاتحاد على الباطن

وحقق فريق اتحاد جدة السعودي الفوز الثمين على نظيره الباطن، بهدفين مقابل هدف وحيد في منافسات الأسبوع ال13 من الدوري السعودي الممتاز روشن.

كما وسجل هدفي الاتحاد، المغربي عبد الرزاق حمد الله مع نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء، والبرازيلي رومارينيو في الدقيقة ال50 من ركلة جزاء أخرى للفريق.

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كما وأحرز فريق الباطن الهدف الوحيد في المباراة داخل شباك الاتحاد، في الدقيقة ال23 عن طريق يوسف الشمري.

احتفال فريق اتحاد جدة السعودي
احتفال فريق اتحاد جدة السعودي

كما وشهدت المباراة طرد نجم فريق الباطن خوان بيردومو مع نهاية الشوط الأول بالبطاقة الحمراء.

كما وستختتم منافسات الأسبوع ال13 من الدوري السعودي الممتاز، بمواجهة حامل اللقب الهلال السعودي أمام العدالة، الأحد.

ترتيب الدوري السعودي 2023

وجاء ترتيب الدوري السعودي 2023، بعد فوز الاتحاد على الباطن وتعادل النصر والشباب، في منافسات الجولة ال13، كما يلي:

(1) النصر السعودي 30 نقطة.

(2) الاتحاد 28 نقطة.

(3) الشباب 27 نقطة.

(4) الهلال 26 نقطة.

(5) التعاون 26 نقطة.

(6) أبها 19 نقطة.

(7) الفتح 18 نقطة.

(8) ضمك 18 نقطة.

(9) الطائي 18 نقطة.

(10) الاتفاق 16 نقطة.

(11) الرائد 16 نقطة.

(12) الفيحاء 15 نقطة.

(13) الوحدة 12 نقطة.

(14) الخليج 10 نقاط.

(15) العدالة 8 نقاط.

(16) الباطن نقطتين.

نجم الاتحاد السعودي رومارينيو
نجم الاتحاد السعودي رومارينيو
المصدروطن+ الدوري السعودي + نادي النصر + نادي الاتحاد + نادي الشباب
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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