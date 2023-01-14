الكشف عن المبلغ الذي تقاضاه الأمير هاري مقابل نشر مذكراته الفاضحة!

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وطن- كشفت وسائل إعلام متعددة عن المبلغ الذي سيحصل عليه دوق ساسكس لأمير هاري، مقابل نشر كتاب مذكراته المثير للجدل ، على الرغم من أنه سيتم التبرع بنسبة كبيرة من إيراداته.

منذ بضعة أيام فقط ، وتحديداً في 10 يناير/كانون الثاني الجاري ، تسبب الأمير هاري مرة أخرى في زلزال إعلامي جديد من خلال نشر مذكراته في جميع أنحاء العالم، لتقوم الصحف البريطانية المحلية والعالمية بجعل ما ورد فيها على رأس عناوينها ليتحول الكتاب إلى ظاهرة، في أعقاب فيلمه الوثائقي على “نتفليكس” الذي نشر مؤخرا.

ووفقا لموقع “فانيتاتيس” التابع لصحيفة “الكونفيدنسيال” الإسبانية، فإنه كما نجح الفيلم الوثائقي السمعي والبصري في تحطيم الأرقام القياسية ، نجح عمل دوق ساسكس أيضًا في تحطيم الأرقام في عالم النشر.

بيع 400 ألف نسخة في بريطانيا خلال 24 ساعة

وقال الموقع أن الكتاب حقق مبيعات بأكثر من 400000 نسخة في المملكة المتحدة في أول 24 ساعة ، ليصبح الكتاب غير الخيالي الأكثر مبيعًا في تاريخ البلاد وتجاوز حتى ملحمة هاري بوتر الشهيرة.

الأمير هاري تلقى دفعة مقدمة

ووفقا للموقع الإسباني، فإن الأمير هاري تلقى دفعة مسبقة عن الكتاب بمبلغ 22.5 مليون يورو.

وقال الموقع إنه على الرغم من أن المبلغ يبدو مبالغًا فيه ، إلا أنه من أجل الحصول على هذه الميزة النهائية، فإن الشرط هو بيع ما لا يقل عن مليون ونصف نسخة في بريطانيا وحدها ، دون احتساب مبيعات اللغات الـ 16 الأخرى المختلفة التي خرج الكتاب بها.

المبلغ الفعلي الذي سيجنيه الأمير هاري

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بالإضافة إلى ذلك، فإن الدخل الذي تم الحصول عليه بالفعل سوف يتراوح بين 6 و 14 مليون، مشيرا الموقع إلى أن أسعار الكتب في جميع أنحاء العالم متقاربة، حيث أن متوسط سعر الكتاب 22 يورو في إسبانيا ، و 25 في إيطاليا ، و 32 في المملكة المتحدة ، مضروبة في عدد المبيعات.

ومع ذلك ، توقعًا لحركة وسائل الإعلام ، في “في الظل” ، أراد دوق ساسكس تحديد المكان الذي ستذهب إليه هذه الأموال التي تقدر بملايين الدولارات . ظهر جانبه الخيري مرة أخرى مع هذا المشروع ووعد بالتبرع بجزء كبير من الأرباح للجمعيات الخيرية الوطنية.

تبرعات لجمعيات خيرية

وكشف الموقع أن 1.5 مليون يورو من الأرباح ستذهب إلى Sentebale ، المنظمة غير الحكومية التي أسسها مع الأمير سيسو (عضو في الأسرة الملكية في ليسوتو والوريث الحالي للعرش) من ليسوتو تخليدا لذكرى أمهاتهم والتي تساعد الأطفال والشباب المعرضين للخطر المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في ليسوتو وبوتسوانا.

من ناحية أخرى ، سيتم منح أكثر من 340،000 يورو لمنظمة WellChild غير الربحية التي كان سفيراً لها لمدة 15 عامًا والتي تقدم الرعاية المنزلية للأطفال والشباب ذوي الاحتياجات الصحية الخاصة.