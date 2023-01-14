السبت, يناير 14, 2023
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حياتنا

التقاط فيديو لجورجينا في محل تجاري شهير بالرياض.. ما الذي أغضب السعوديات؟

صديقة رونالدو اقتنت بعض المشتريات ثم غادرت سريعا

كتب خالد السعدي
جورجينا في محل تجاري watanserb.com
جورجينا في محل تجاري
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وطن- انتشر مقطع فيديو، لعارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، وهي تتسوق في أحد المحال التجارية في المملكة العربية السعودية، فيما لوحظ أن الكاميرات كانت تطاردها، وهو ما أثار غضبا عارما بين السعوديات.

وأظهر مقطع الفيديو، جورجينا وهي تتسوق من المحل السعودي بالرياض، وتشتري بعض المنتجات من سلسلة تجارية شهيرة في المملكة.

غضب السعوديات من تصوير جورجينا

ظهور جورجينا أثار الكثير من التفاعل بين النشطاء على موقع تويتر، وأثار جدلا كبيرا لا سيما بسبب التفاوت على تصويرها، وكان لافتا حجم الغضب بين السعوديات على وجه التحديد.

فقالت ليان: “تراقبونها بكل مكان اشغلتونا واشغلتوها الله يشغلكم بأنفسكم تفشلون”.

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وكتبت فاطيما: “جورجينا عطست جورجينا طقعت خلاص”.

وسخرت أمل: “جورجينا بالحمام”.

وانفعلت ناشطة: “خلاص ترى تفشلون حسستوني مدري مين عالمة ذره هي ترى اقصاها عشيقة لاعب كانت بياعه بسيطه ولا اعيب البياعين بس انو شخص عادي يعني وحتى لو كانت شخص عظيم مايسوى خلاص”.

وكتبت أخرى: “سم بالله الوضع يفشل باليوم الواحد اشوف عشر تغريدات جورجينا سوت وشبيهة جورجينا قالت. خلاص اهجدوا فضحتونا قدام اللي يسوى واللي مايسوى!”.

رونالدو وجورجينا في أحد مطاعم الرياض

وكان مقطع فيديو قد وثق لحظة ظهور جورجينا رودريجيز برفقة صديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أحد المطاعم الشهيرة بالرياض.

وظهر رونالدو مرتدياً جاكيت باللون الأسود، وظهرت صديقته وأم أطفاله مرتدية جكيت باللون الاسود وبنطال باللون السكني وبدت عليهما علامات السعادة وكان من الواضح أنهما سيتناولان وجبة طعام.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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