التقاط فيديو لجورجينا في محل تجاري شهير بالرياض.. ما الذي أغضب السعوديات؟

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وطن- انتشر مقطع فيديو، لعارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، وهي تتسوق في أحد المحال التجارية في المملكة العربية السعودية، فيما لوحظ أن الكاميرات كانت تطاردها، وهو ما أثار غضبا عارما بين السعوديات.

وأظهر مقطع الفيديو، جورجينا وهي تتسوق من المحل السعودي بالرياض، وتشتري بعض المنتجات من سلسلة تجارية شهيرة في المملكة.

جورجينا أثناء تسوقها في أحد المحلات 😍❤️ pic.twitter.com/ooYJSfh0QK — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 14, 2023

غضب السعوديات من تصوير جورجينا

ظهور جورجينا أثار الكثير من التفاعل بين النشطاء على موقع تويتر، وأثار جدلا كبيرا لا سيما بسبب التفاوت على تصويرها، وكان لافتا حجم الغضب بين السعوديات على وجه التحديد.

فقالت ليان: “تراقبونها بكل مكان اشغلتونا واشغلتوها الله يشغلكم بأنفسكم تفشلون”.

تراقبونها بكل مكان اشغلتونا واشغلتوها الله يشغلكم بأنفسكم تفشلون — 🇸🇦| Layan. (@in23ln) January 14, 2023

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وكتبت فاطيما: “جورجينا عطست جورجينا طقعت خلاص”.

جورجينا عطست جورجينا طقعت خلااعععص! — FatimAh (@fatimalshe) January 14, 2023

وسخرت أمل: “جورجينا بالحمام”.

جورجينا بالحمام — امل (@amali6011) January 14, 2023

وانفعلت ناشطة: “خلاص ترى تفشلون حسستوني مدري مين عالمة ذره هي ترى اقصاها عشيقة لاعب كانت بياعه بسيطه ولا اعيب البياعين بس انو شخص عادي يعني وحتى لو كانت شخص عظيم مايسوى خلاص”.

مشافيح؟ خلاص ترى تفشلون حسستوني مدري مين عالمة ذره هي ترى اقصاها عشيقة لاعب كانت بياعه بسيطه ولا اعيب البياعين بس انو شخص عادي يعني وحتى لو كانت شخص عظيم مايسوى خلاص — november ♏️.. (@ruOh_) January 14, 2023

وكتبت أخرى: “سم بالله الوضع يفشل باليوم الواحد اشوف عشر تغريدات جورجينا سوت وشبيهة جورجينا قالت. خلاص اهجدوا فضحتونا قدام اللي يسوى واللي مايسوى!”.

قسم بالله الوضع يفشل باليوم الواحد اشوف عشر تغريدات جورجينا سوت وشبيهة جورجينا قالت. خلاص اهجدوا فضحتونا قدام اللي يسوى واللي مايسوى!! — 🇸🇦 ♀ (@sa7s72) January 14, 2023

رونالدو وجورجينا في أحد مطاعم الرياض

وكان مقطع فيديو قد وثق لحظة ظهور جورجينا رودريجيز برفقة صديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أحد المطاعم الشهيرة بالرياض.

الأسطورة رونالدو رفقة جورجينا في أحد مطاعم الرياض🤩❤️ pic.twitter.com/2Tae5vWqwr — تركيا الآن (@turkeyalaan) January 12, 2023

وظهر رونالدو مرتدياً جاكيت باللون الأسود، وظهرت صديقته وأم أطفاله مرتدية جكيت باللون الاسود وبنطال باللون السكني وبدت عليهما علامات السعادة وكان من الواضح أنهما سيتناولان وجبة طعام.