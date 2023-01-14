الاحتلال يُصعّد عدوانه .. 3 شهداء في جنين وحماس والجهاد تتوعدان (شاهد)

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وطن- استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية، فيما تم الإعلان عن إضراب عام وشامل في مدينة جنين حدادا على أرواح الشهداء.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا“، إن شابين استشهدا فجر اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل بلدة جبع، جنوب جنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال، أطلقت النار على مركبة عند مفرق جبع، ما أدى إلى استشهاد شابين كانا داخلها.

مصادر محلية: "صورة الشابين عز الدين حمامرة وأمجد خليلية اللذين ارتقيا بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب بلدة جبع جنوب جنين". pic.twitter.com/E8rCL6CD95 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 14, 2023

في السياق، ذكرت الإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن الشابين عز الدين حمامرة وأمجد خليلية في العشرينات من العمر أصيبا برصاص الاحتلال في الجزء العلوي من الجسد.

فيما أصيب ثالث بجروح خلال تواجدهم في مركبة كانوا يستقلونها متوجهين إلى عملهم.

وزارة الصحة الفلسطينية: "ارتقاء الشابين عز الدين باسم حمامرة (24 عاما)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين" pic.twitter.com/1juAL5L1y8 — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) January 14, 2023

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استشهاد جريح فلسطيني

في شأن متصل، كشف مصدر طبي فلسطيني في مستشفى ابن سينا بمدينة جنين تأكيده عن استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته، وفق وكالة وفا.

وقال المصدر إن الشاب يزن سامر الجعبري، من بلدة اليامون غرب جنين، استشهد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

عاجل| مصادر صحفية: "ارتقاء الشاب يزن الجعبري من بلدة اليامون غرب جنين، متأثراً بجراحه برصاص الاحتلال التي أصيب بها خلال اقتحام بلدة كفردان قبل نحو أسبوعين". pic.twitter.com/ChUqrRGme8 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 14, 2023

وأصيب الجعبري في الثاني من يناير الجاري، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة “كفر دان” غرب جنين، لتفجير منزلين فلسطينيين.

إضراب عام في جنين

وانتشر مقطع فيديو، يوثق نعي مساجد مدينة جنين ثلاثة من أبنائها بعد استشهادهم صباح اليوم، معلنة الإضرابالعام.

معلنة الإضراب الشامل.. مساجد مدينة جنين تنعى 3 من أبنائها بعد استشهادهم صباح اليوم، وهم: عز الدين حمامرة، وأمجد خليلة، ويزن الجعبري pic.twitter.com/wrk8eXC0zB — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 14, 2023

بيان وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء الشهداء الثلاثة

وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، بيانا أكدت فيه استشهاد الشبان الثلاثة، وقالت: “استشهاد الشابين عز الدين باسم حمامرة (24 عاما)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال العدوان على بلدة جبع جنوب جنين، إضافة لاستشهاد الشاب يزن سامر الجعبري (19 عاما) من اليامون غرب جنين متأثراً بإصابته قبل أيام”.

عاجل| الصحة: "ارتقاء الشابين عز الدين باسم حمامرة (24 عاما)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين، إضافة لارتقاء الشاب يزن سامر الجعـــبري (19 عاما) من اليامون غرب جنين متأثراً بإصابته قبل أيام". — شبكة قدس | عاجل (@Qudsn_Brk) January 14, 2023

وأضافت أن حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري ارتفعت إلى 12 شهيداً بينهم 3 أطفال.