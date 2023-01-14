السبت, يناير 14, 2023
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تقارير

الاحتلال يُصعّد عدوانه .. 3 شهداء في جنين وحماس والجهاد تتوعدان (شاهد)

حصيلة الشهداء منذ بداية العام ارتفعت إلى 12 شهيداً بينهم 3 أطفال

كتب خالد السعدي
شابين استشهدا فجر اليوم السبت watanserb.com
شابين استشهدا فجر اليوم السبت
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وطن- استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية، فيما تم الإعلان عن إضراب عام وشامل في مدينة جنين حدادا على أرواح الشهداء.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا“، إن شابين استشهدا فجر اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل بلدة جبع، جنوب جنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال، أطلقت النار على مركبة عند مفرق جبع، ما أدى إلى استشهاد شابين كانا داخلها.

في السياق، ذكرت الإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن الشابين عز الدين حمامرة وأمجد خليلية في العشرينات من العمر أصيبا برصاص الاحتلال في الجزء العلوي من الجسد.

فيما أصيب ثالث بجروح خلال تواجدهم في مركبة كانوا يستقلونها متوجهين إلى عملهم.

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ارتقاء الشابين عز الدين باسم حمامرة وأمجد عدنان خليلية
ارتقاء الشابين عز الدين باسم حمامرة وأمجد عدنان خليلية

استشهاد جريح فلسطيني

في شأن متصل، كشف مصدر طبي فلسطيني في مستشفى ابن سينا بمدينة جنين تأكيده عن استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته، وفق وكالة وفا.

وقال المصدر إن الشاب يزن سامر الجعبري، من بلدة اليامون غرب جنين، استشهد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

ارتقاء الشاب يزن الجعبري من بلدة اليامون غرب جنين
ارتقاء الشاب يزن الجعبري من بلدة اليامون غرب جنين

وأصيب الجعبري في الثاني من يناير الجاري، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة “كفر دان” غرب جنين، لتفجير منزلين فلسطينيين.

إضراب عام في جنين

وانتشر مقطع فيديو، يوثق نعي مساجد مدينة جنين ثلاثة من أبنائها بعد استشهادهم صباح اليوم، معلنة الإضرابالعام.

بيان وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء الشهداء الثلاثة

وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، بيانا أكدت فيه استشهاد الشبان الثلاثة، وقالت: “استشهاد الشابين عز الدين باسم حمامرة (24 عاما)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال العدوان على بلدة جبع جنوب جنين، إضافة لاستشهاد الشاب يزن سامر الجعبري (19 عاما) من اليامون غرب جنين متأثراً بإصابته قبل أيام”.

وأضافت أن حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري ارتفعت إلى 12 شهيداً بينهم 3 أطفال.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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