أول إطلالة عارية لجورجينا رودريغيز في السعودية وكريستيانو يُعلق: “يا إلهي”! (شاهد)

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وطن– لم تتوقف جورجينا رودريغيز عن إظهار مفاتنها أبداً، منذ وصولها إلى المملكة العربية السعودية جنبًا إلى جنب مع شريكها كريستيانو رونالدو.

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استقرت جورجينا رودريجيز الآن في منزلها الجديد، وهي تتمسك بعادتها في مشاركة بعض اللمحات عن أسلوب حياتها الفاخر والجريء.

وفي أحدث جلسة تصوير لها، عبر “انستجرام”، ارتدت جورجينا ملابس رياضية كشفت صدرها بشكل فاضح. وذلك في إعلان لأحد العلامات التجارية الخاصة بالملابس الرياضية.

وأبدى عشيقها كريستيانو رونالدو دهشته أمام جمالها، قائلا: “يا إلهي”.

سعوديون غاضبون

بينما كانت معظم التعليقات الأخرى من ناشطين سعوديين، استنكروا أن ترتدي جورجينا هذه الملابس شبه العارية في بلادهم.

وذلك خلافاً لإطلالتها المحتشمة في حفل تقديم زوجها كريستيانو رونالدو.

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حيث ارتدت جورجينا حينها عباءة سوداء فوق تيشرت أسود وبنطال جينز.

واعتقد حينها البعض أن جورجينا ستلتزم الملابس المحتشمة، وتراعي تقاليد وثقافة المجتمع السعودي.

هذا وقد ظهرت جورجينا مع نجلها في أكاديمية خاصة لكرة القدم، والملفت أنها كانت بإطلالة محتشمة.

آيات من الكتاب المقدس

وفي سياق آخر، لفتت إحدى تعليقات جورجينا الأخيرة على انستجرام انتباه الجميع ، لأنها تستخدم الكتاب المقدس كمصدر إلهام.

وكتبت على إنستغرام ، نقلاً عن الرسالة الثانية إلى تيموثاوس ، “لأن الله لم يعطنا روح الجبن ، بل روح القوة والمحبة وضبط النفس”.

من المرجح أن جورجينا بهذا التعليق، تريد أن تُظهر أنها سعيدة بالقرار الذي اتخذته مع لاعب كرة القدم البرتغالي، التي أنجبت معها خمسة أطفال ، لبدء فصل جديد بعيدًا عن أوروبا.

لهذا السبب استفادت جورجينا من بعض آيات الكتاب المقدس التي تظهر بوضوح رغبتها في مواجهة تحديات جديدة والخروج من منطقة الراحة الخاصة بها.

جورجينا سعيدة

في الواقع ، بعد العرض الرائع للاعب كرة القدم البرتغالي كلاعب جديد للنصر قبل أسبوع ، تفاخرت بنفسها بالرحلة التي هم على وشك الشروع فيها.

وقالت بعد تقديم شريكها كلاعب جديد للنصر “شكرا جزيلا للسعودية على هذا الترحيب الرائع. نحن متحمسون للغاية لهذه المغامرة الجديدة في النصر”.

وتابعت: “أنا ممتن بشكل خاص لرؤية كريستيانو متحمسًا للغاية. دائما مع عائلتنا الجميلة.”