السبت, يناير 14, 2023
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حياتنا

أول إطلالة عارية لجورجينا رودريغيز في السعودية وكريستيانو يُعلق: “يا إلهي”! (شاهد)

لفتت إحدى تعليقات جورجينا الأخيرة على انستجرام انتباه الجميع لأنها تستخدم الكتاب المقدس كمصدر إلهام

كتب رفيف عبدالله
أول إطلالة عارية لجورجينا رودريغيز في السعودية وكريستيانو يُعلق:
جورجينا في السعودية
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وطن– لم تتوقف جورجينا رودريغيز عن إظهار مفاتنها أبداً، منذ وصولها إلى المملكة العربية السعودية جنبًا إلى جنب مع شريكها كريستيانو رونالدو.

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استقرت جورجينا رودريجيز الآن في منزلها الجديد، وهي تتمسك بعادتها في مشاركة بعض اللمحات عن أسلوب حياتها الفاخر والجريء.

وفي أحدث جلسة تصوير لها، عبر “انستجرام”، ارتدت جورجينا ملابس رياضية كشفت صدرها بشكل فاضح. وذلك في إعلان لأحد العلامات التجارية الخاصة بالملابس الرياضية.

لم تتوقف جورجينا رودريغيز عن إظهار مفاتنها أبداً
تتمسك جوروجينا بعادتها في مشاركة بعض اللمحات عن أسلوب حياتها الفاخر والجريء

وأبدى عشيقها كريستيانو رونالدو دهشته أمام جمالها، قائلا: “يا إلهي”.

سعوديون غاضبون

بينما كانت معظم التعليقات الأخرى من ناشطين سعوديين، استنكروا أن ترتدي جورجينا هذه الملابس شبه العارية في بلادهم.

جورجينا رودريغيز في السعودية
أبدى كريستيانو رونالدو دهشته أمام جمال عشيقته
استنكر سعوديون أن ترتدي جورجينا هذه الملابس شبه العارية في بلادهم
جورجينا رودريغيز في السعودية
اعتقد البعض أن جورجينا ستلتزم الملابس المحتشمة، وتراعي تقاليد وثقافة المجتمع السعودي

وذلك خلافاً لإطلالتها المحتشمة في حفل تقديم زوجها كريستيانو رونالدو.

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حيث ارتدت جورجينا حينها عباءة سوداء فوق تيشرت أسود وبنطال جينز.

واعتقد حينها البعض أن جورجينا ستلتزم الملابس المحتشمة، وتراعي تقاليد وثقافة المجتمع السعودي.

هذا وقد ظهرت جورجينا مع نجلها في أكاديمية خاصة لكرة القدم، والملفت أنها كانت بإطلالة محتشمة.

جورجينا رودريغيز في السعودية
جورجينا بإطلالة محتشمة في الملعب

آيات من الكتاب المقدس

وفي سياق آخر، لفتت إحدى تعليقات جورجينا الأخيرة على انستجرام انتباه الجميع ، لأنها تستخدم الكتاب المقدس كمصدر إلهام.

وكتبت على إنستغرام ، نقلاً عن الرسالة الثانية إلى تيموثاوس ، “لأن الله لم يعطنا روح الجبن ، بل روح القوة والمحبة وضبط النفس”.

من المرجح أن جورجينا بهذا التعليق، تريد أن تُظهر أنها سعيدة بالقرار الذي اتخذته مع لاعب كرة القدم البرتغالي، التي أنجبت معها خمسة أطفال ، لبدء فصل جديد بعيدًا عن أوروبا.

لهذا السبب استفادت جورجينا من بعض آيات الكتاب المقدس التي تظهر بوضوح رغبتها في مواجهة تحديات جديدة والخروج من منطقة الراحة الخاصة بها.

جورجينا سعيدة

في الواقع ، بعد العرض الرائع للاعب كرة القدم البرتغالي كلاعب جديد للنصر قبل أسبوع ، تفاخرت بنفسها بالرحلة التي هم على وشك الشروع فيها.

وقالت بعد تقديم شريكها كلاعب جديد للنصر “شكرا جزيلا للسعودية على هذا الترحيب الرائع. نحن متحمسون للغاية لهذه المغامرة الجديدة في النصر”.

وتابعت: “أنا ممتن بشكل خاص لرؤية كريستيانو متحمسًا للغاية. دائما مع عائلتنا الجميلة.”

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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