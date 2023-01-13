الجمعة, يناير 13, 2023
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رياضة

والد “ميسي” يصل الرياض لبحث صفقة انضمامه لنادي “الهلال” بمبلغ ضخم يتجاوز رونالدو!

عقد "ميسي" سيكون بقيمة 245 مليون جنيه استرليني

كتب سالم حنفي
والد ميسي يصل الرياض watanserb.com
والد ميسي (يمينا) وابنه ليونيل ميسي (يسارا)
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وطن– نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أنباء تفيد أن “خورخي” والد ليونيل ميسي موجود في الرياض لإجراء محادثات مع نادي “الهلال” حول إمكانية انضمام ابنه للنادي السعودي بعقد مذهل قيمته 245 مليون جنيه إسترليني(ما يعادل 300 مليون دولار).

وعاد ميسي إلى اللعب مع باريس سان جيرمان يوم الأربعاء في أول مباراة له منذ فوزه بكأس العالم الشهر الماضي ، لكن مستقبله مع ناديه لا يزال غير مؤكد.

ومن المقرر أن تنتهي صفقة قائد الأرجنتين في يونيو ، وبينما قيل إنه أكد لنادي باريس سان جيرمان أنه سيوقع تمديد عقده ، فقد ظهر الآن أن الهلال حريص على إحضاره إلى المملكة العربية السعودية.

والد ميسي موجود في الرياض لمناقشة إمكانية انضمام ميسي إلى نادي الهلال

وبحسب موقع “موندو ديبورتيفو” ، سيكون نادي الهلال على استعداد لدفع 300 مليون دولار سنويًا (245 مليون جنيه إسترليني) للحصول على صفقة معه.

وقال الموقع أن “ميسي” سيكون منفتحًا على هذه الخطوة ، على الرغم من التقارير الأخيرة التي تزعم أنه يقترب أكثر من تمديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2024 .

ولفت الموقع إلى تصريحات مالك باريس سان جيرمان، ناصر العطية، أحد أقارب أمير قطر ، أثار المزيد من التكهنات بأنه سينتقل إلى الشرق الأوسط بعد أن قال: ميسي ، ناديه القادم بعد رحيله من باريس سان جيرمان ، سيكون المملكة العربية السعودية.

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وبحسب الموقع، فإن ندي الهلال ممنوع حاليًا من إضافة لاعبين حتى فترة الانتقالات المقبلة ، لكنهم يريدون توقيع ميسي الآن قبل الانتقال المحتمل في الصيف.

من جانبها، قالت صحفة “The New Arab ” إنوالد ميسي وصل إلى العاصمة السعودية التي ستشهد تجديد المنافسة بين ميسي ورونالدو على أرض الملعب، لمناقشة الخطوة المقترحة.

وكان رونالدو قد انضم إلى فريق النصر السعودي الشهر الماضي وسيحصل على 175 مليون جنيه إسترليني سنويًا خلال فترة وجوده مع النادي.

وبحسب “ديلي ميل“، فإنه إذا قبل ميسي عرض الهلال ، فسوف يكسب أكثر بكثير من رونالدو وسيحصل أيضًا على فرصة للعب ضد خصمه العظيم مرة أخرى.

ويتمتع ميسي ورونالدو بمنافسة تاريخية أثناء التنافس ضد بعضهما البعض لبرشلونة وريال مدريد بين عامي 2009 و 2018 ، عندما رسخا نفسيهما كأفضل لاعبين على هذا الكوكب.

ويبدو أن انتقال رونالدو إلى النصر كان بمثابة إشارة إلى نهاية التنافس بينهما ، لكن ميسي يمكن أن يتبعه الآن إلى السعودية.

وتعتبر المنافسة بين النصر والهلال معادلة للسعوديين في الكلاسيكو ، ورؤية ميسي ورونالدو على طرفي نقيض ستضيف المزيد من الإثارة لهذه المناسبة.

المصدرموندو ديبورتيفو ، ديلي ميل ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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