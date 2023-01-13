نسرين طافش مع مدربها الجديد بملابس مثيرة تشعل المواقع! (شاهد)

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وطن – تداولت مواقع التواصل الإجتماعيّ، صورة، للفنانة السورية نسرين طافش، مع مدربها الجديد، وذلك بعد إعلان انفصالها عن زوجها الطبيب المصري “شريف شرقاوي”.

ونشرت الصورة على المواقع، وتظهر فيها نسرين طافش مع مدربها، بملابس رياضية، فيما يبدو انها قبل بدء جولة تدريب للفنانة، بينما لم يتم التعرف على هويّة مدربها الجديد.

وفي تعليقات الجمهور على الصورة، قال أحدهم: “بعد شهر منسمع تجوزت منو. بعد اسبوع بتطلق منو سبحان الله في شبه مدربها اول وجوزها السابق”.

وهو ذات الرأي الذي كتبه متابع ثانٍ، حيث قال: “بكرا بتجوزه شهرين زمان وبتقلك أخدنا بعض عن حب وقناعه وبعد يومين بيطلقو بتقول قسمه ونصيب”.

بينما كتب آخر فيما لم يتسن لوطن معرفة تاريخ الصورة: “ما شاء الله ملحقة ع كل المدربين مو مخلاية مدرب يعتب عليها”.

كما علّق ثالث: “سبحان الله تقول نسخه عن زوجها السابق”.

طلاق نسرين طافش رسميا

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في نوفمبر 2022، أعلن الطبيب المصري شريف شرقاوي طلاقه من الفنانة السورية بعد 5 أشهر من الزواج.

وشارك “شرقاوي” متابعيه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، منشوراً تحدّث فيه عن النرجسية والطاقة، ليفاجآ بسؤالٍ حول نسرين.

وردّاً على سؤال: “فين نسرين طافش؟”، قال: “تم الطلاق بسلام واحترمها كإنسانة وعدم الاتفاق شيء طبيعي جدًا يحدث بين البشر.. المهم السلام والاحترام”.د

View this post on Instagram A post shared by Sherif Sharkawy (@dr.sherifsharkawy)

وفي أواخر سبتمبر أيلول 2022، أثارت الفنانة السورية الجدل من جديد، بشأن انفصالها عن زوجها.

وكتبت عبر خاصية “ستوري” على حسابها بموقع “إنستجرام”: “اعتزل ما يؤذيك”، مع إلغاء متابعتها لزوجها، وحذف جميع صورهما معاً.

وكانت نسرين طافش وهي فلسطينية الأصل، وتنحدر من مدينة حلب، فاجأت جمهورها في بداية يوليو 2022، بزواجها ونشرت صورة ليدها وهي في يد رجل، ويرتديان خاتم الزواج.

وفي أحد ظهور للفنانة، أطلت على جمهورها في انستغرام، بصور جديدة، أرفقتها بمقولة لجلال الدين الرومي: “تعلمت التفكير، بعدها تعلمت التفكير داخل قوالب، بعدها تعلمت أنّ التفكير الصحيح هو التفكير من خلال تحطيم القوالب”.