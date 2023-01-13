الجمعة, يناير 13, 2023
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حياتنا

نسرين طافش مع مدربها الجديد بملابس مثيرة تشعل المواقع! (شاهد)

نُشرت الصورة على المواقع، وتظهر فيها نسرين طافش مع مدربها، بملابس رياضية، فيما يبدو انها قبل بدء جولة تدريب للفنانة، بينما لم يتم التعرف على هويّة مدربها الجديد.

كتب أنس السالم
نسرين طافش مع مدربها watanserb.com
نسرين طافش مع مدربها الجديد (صورة متداولة)
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وطن – تداولت مواقع التواصل الإجتماعيّ، صورة، للفنانة السورية نسرين طافش، مع مدربها الجديد، وذلك بعد إعلان انفصالها عن زوجها الطبيب المصري “شريف شرقاوي”.

ونشرت الصورة على المواقع، وتظهر فيها نسرين طافش مع مدربها، بملابس رياضية، فيما يبدو انها قبل بدء جولة تدريب للفنانة، بينما لم يتم التعرف على هويّة مدربها الجديد.

نسرين طافش مع مدربها
نسرين طافش مع مدربها (صورة متداولة)

وفي تعليقات الجمهور على الصورة، قال أحدهم: “بعد شهر منسمع تجوزت منو. بعد اسبوع بتطلق منو سبحان الله في شبه مدربها اول وجوزها السابق”.

وهو ذات الرأي الذي كتبه متابع ثانٍ، حيث قال: “بكرا بتجوزه شهرين زمان وبتقلك أخدنا بعض عن حب وقناعه وبعد يومين بيطلقو بتقول قسمه ونصيب”.

بينما كتب آخر فيما لم يتسن لوطن معرفة تاريخ الصورة: “ما شاء الله ملحقة ع كل المدربين مو مخلاية مدرب يعتب عليها”.

كما علّق ثالث: “سبحان الله تقول نسخه عن زوجها السابق”.

طلاق نسرين طافش رسميا

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في نوفمبر 2022، أعلن الطبيب المصري شريف شرقاوي طلاقه من الفنانة السورية بعد 5 أشهر من الزواج.

وشارك “شرقاوي” متابعيه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، منشوراً تحدّث فيه عن النرجسية والطاقة، ليفاجآ بسؤالٍ حول نسرين.

وردّاً على سؤال: “فين نسرين طافش؟”، قال: “تم الطلاق بسلام واحترمها كإنسانة وعدم الاتفاق شيء طبيعي جدًا يحدث بين البشر.. المهم السلام والاحترام”.د

 

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A post shared by Sherif Sharkawy (@dr.sherifsharkawy)

وفي أواخر سبتمبر أيلول 2022، أثارت الفنانة السورية الجدل من جديد، بشأن انفصالها عن زوجها.

وكتبت عبر خاصية “ستوري” على حسابها بموقع “إنستجرام”: “اعتزل ما يؤذيك”، مع إلغاء متابعتها لزوجها، وحذف جميع صورهما معاً.

وكانت نسرين طافش وهي فلسطينية الأصل، وتنحدر من مدينة حلب، فاجأت جمهورها في بداية يوليو 2022، بزواجها ونشرت صورة ليدها وهي في يد رجل، ويرتديان خاتم الزواج.

رد غير متوقع من زوج نسرين طافش على سؤال "كيف تتزوج غير مستورة؟"! watanserb.com
نسرين طافش وزوجها السابق شريف الشرقاوي

وفي أحد ظهور للفنانة، أطلت على جمهورها في انستغرام، بصور جديدة، أرفقتها بمقولة لجلال الدين الرومي: “تعلمت التفكير، بعدها تعلمت التفكير داخل قوالب، بعدها تعلمت أنّ التفكير الصحيح هو التفكير من خلال تحطيم القوالب”.

نسرين طافش في أحدث إطلالة
نسرين طافش في أحدث إطلالة
المصدروطن - انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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