رجل أعمال سعودي يدفع 2.6 مليون دولار لمقابلة “ميسي” و”رونالدو” في غرفة تبديل الملابس!

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وطن– قدم رجل الأعمال السعودي مشرف الغامدي عرضًا بقيمة 2.66 مليون دولار (2.2 مليون جنيه إسترليني) لشراء تذكرة “ما وراء الخيال” التي ستسمح له بمقابلة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ووفقا لوكالة “رويترز“، يقام حاليا مزاد لشراء تذكرة مباراة بين فريق كل النجوم السعودي الذي يضم لاعبين من الهلال والنصر – نادي رونالدو الجديد – وباريس سان جيرمان في الرياض يوم 19 يناير الجاري.

ومن المقرر أن ينتهي المزاد في 17 يناير / كانون الثاني، ويقود الغامدي، المدير العام لمجموعة “عقار وان” العقارية ، الطريق بعرضه الكبير.

علي بعشرة مليون 10.000.000

والله يكتب لنا الاجر والثواب

وكلنا للسعوديه 🇸🇦❤️ — مِشرف الغامدي (@mushref999) January 10, 2023

التذكرة ستسمح لحاملها مقابلة ميسي ورونالدو في غرفة تبديل الملابس

بالإضافة إلى مشاهدة المباراة ، سيحصل الفائز المحظوظ على فرصة حضور حفل الفائز والدخول إلى غرفتي تبديل الملابس ، مما يعني أنه يمكنه مقابلة رونالدو وميسي.

ومن المتوقع أن تكون مناسبة خاصة ، مع استعداد رونالدو لخوض أول ظهور له في المملكة العربية السعودية بعد توقيعه مع النصر الشهر الماضي.

صفقة رونالدو مع نادي النصر

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وسجل اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا صفقة بقيمة 175 مليون جنيه إسترليني سنويًا من المقرر أن تستمر حتى عام 2025 ، ولكن تم إجباره على انتظار مباراته الأولى لأسباب مختلفة ، مع وجود عدد كبير جدًا من اللاعبين الأجانب في النادي.

كما تم تعليقه بمبارتين حظرًا عليه بعد تحطيم هاتف أحد المشجعين أثناء وجوده في مانشستر يونايتد في أبريل الماضي ، وتأخرت آخر مباراة للنصر في الدوري لمدة 24 ساعة بسبب مشاكل كهربائية في ملعبهم.

وفي النهاية ، شاهد رونالدو المباراة على دراجة التمرين ، لكن يبدو أنه مستعد للتواجد في الملعب أمام باريس سان جيرمان.

هذا قد يجعله يجدد تنافسه مع ميسي ، حيث لم يلعب الثنائي ضد بعضهما البعض منذ أكثر من عامين ، عندما فاز يوفنتوس رونالدو على برشلونة 3-0 في ديسمبر 2020 في دوري أبطال أوروبا.

أفضل لاعبين في العالم

كان رونالدو وميسي أفضل لاعبين في الكلاسيكو عندما لعبوا مع ريال مدريد وبرشلونة على التوالي بين عامي 2009 و 2018 ، وهي الفترة التي أثبتا فيها نفسيهما كأفضل لاعبين في العالم ، قبل انتقال الأول إلى إيطاليا.

ربما يكون آخر لقاء بين النجمين

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قد تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يلعب فيها الاثنان مع بعضهم البعض ، وهذا هو السبب في أن اللعبة هي أهم تذكرة في المدينة.

ومع ذلك ، هناك فرصة أن ينضم ميسي قريبًا إلى رونالدو في السعودية ، بعد تقارير تفيد بأن وكيل الأرجنتين خورخي موجود في الرياض لمناقشة إمكانية توقيع ميسي لصالح الهلال .

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في الصيف ، وقد يغري بالانتقال إلى الشرق الأوسط للانتقال إلى المنافسين الكبار للنصر ، مع استعداد الهلال لدفع 245 مليون جنيه إسترليني سنويًا للانضمام إليهم.