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رجل أعمال سعودي يدفع 2.6 مليون دولار لمقابلة “ميسي” و”رونالدو” في غرفة تبديل الملابس!

المباراة ستقام في الرياض يوم 19 يناير بين نجوم ناديي النصر والهلال ونادي باريس سان جيرمان

كتب سالم حنفي
رجل أعمال وميسي watanserb.com
رجل الأعمال السعودي مشرف الغامدي
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وطن– قدم رجل الأعمال السعودي مشرف الغامدي عرضًا بقيمة 2.66 مليون دولار (2.2 مليون جنيه إسترليني) لشراء تذكرة “ما وراء الخيال” التي ستسمح له بمقابلة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ووفقا لوكالة “رويترز“، يقام حاليا مزاد لشراء تذكرة مباراة بين فريق كل النجوم السعودي الذي يضم لاعبين من الهلال والنصر – نادي رونالدو الجديد – وباريس سان جيرمان في الرياض يوم 19 يناير الجاري.

ومن المقرر أن ينتهي المزاد في 17 يناير / كانون الثاني، ويقود الغامدي، المدير العام لمجموعة “عقار وان” العقارية ، الطريق بعرضه الكبير.

التذكرة ستسمح لحاملها مقابلة ميسي ورونالدو في غرفة تبديل الملابس

بالإضافة إلى مشاهدة المباراة ، سيحصل الفائز المحظوظ على فرصة حضور حفل الفائز والدخول إلى غرفتي تبديل الملابس ، مما يعني أنه يمكنه مقابلة رونالدو وميسي.

ومن المتوقع أن تكون مناسبة خاصة ، مع استعداد رونالدو لخوض أول ظهور له في المملكة العربية السعودية بعد توقيعه مع النصر الشهر الماضي.

صفقة رونالدو مع نادي النصر

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وسجل اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا صفقة بقيمة 175 مليون جنيه إسترليني سنويًا من المقرر أن تستمر حتى عام 2025 ، ولكن تم إجباره على انتظار مباراته الأولى لأسباب مختلفة ، مع وجود عدد كبير جدًا من اللاعبين الأجانب في النادي.

كما تم تعليقه بمبارتين حظرًا عليه بعد تحطيم هاتف أحد المشجعين أثناء وجوده في مانشستر يونايتد في أبريل الماضي ، وتأخرت آخر مباراة للنصر في الدوري لمدة 24 ساعة بسبب مشاكل كهربائية في ملعبهم.

وفي النهاية ، شاهد رونالدو المباراة على دراجة التمرين ، لكن يبدو أنه مستعد للتواجد في الملعب أمام باريس سان جيرمان.

هذا قد يجعله يجدد تنافسه مع ميسي ، حيث لم يلعب الثنائي ضد بعضهما البعض منذ أكثر من عامين ، عندما فاز يوفنتوس رونالدو على برشلونة 3-0 في ديسمبر 2020 في دوري أبطال أوروبا.

أفضل لاعبين في العالم

اللاعب الارجنتيني ليونيل ميسي

كان رونالدو وميسي أفضل لاعبين في الكلاسيكو عندما لعبوا مع ريال مدريد وبرشلونة على التوالي بين عامي 2009 و 2018 ، وهي الفترة التي أثبتا فيها نفسيهما كأفضل لاعبين في العالم ، قبل انتقال الأول إلى إيطاليا.

اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو

ربما يكون آخر لقاء بين النجمين

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قد تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يلعب فيها الاثنان مع بعضهم البعض ، وهذا هو السبب في أن اللعبة هي أهم تذكرة في المدينة.

مباراة بين النجمين اللاعبين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو

ومع ذلك ، هناك فرصة أن ينضم ميسي قريبًا إلى رونالدو في السعودية ، بعد تقارير تفيد بأن وكيل الأرجنتين خورخي موجود في الرياض لمناقشة إمكانية توقيع ميسي لصالح الهلال .

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في الصيف ، وقد يغري بالانتقال إلى الشرق الأوسط للانتقال إلى المنافسين الكبار للنصر ، مع استعداد الهلال لدفع 245 مليون جنيه إسترليني سنويًا للانضمام إليهم.

المصدرتويتر ، رويترز ، ديلي ميل ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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