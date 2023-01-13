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رياضة

ترتيب الدوري القطري 2023 بعد فوز العربي على الوكرة

العربي يتصدر دوري نجوم قطر بفارق نقطتين عن لخويا مع نهاية الجولة ال9

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري القطري 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري القطري 2023
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وطن- تصدر نادي العربي صدارة ترتيب الدوري القطري 2023، بعد فوزه على الوكرة، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال9.

وأحرز النجم التونسي يوسف المساكني أولى أهداف المباراة صالح العربي القطري، داخل شباك منافسه الوكرة في الدقيقة ال31.

فوز العربي على الوكرة في الدوري القطري

وأدرك فريق الوكرة مع نهاية الشوط الأول من المباراة، هدف التعادل عن طريق اللاعب محمد بن يطو، من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة المثيرة والقوية بين كلا الفريقين.

مباراة العربي والوكرة في الدوري القطري
مباراة العربي والوكرة في الدوري القطري

كما وعاد المساكني لاعب العربي القطري، ليسجل هدف الفوز الثاني في المباراة، في الدقيقة ال68.

وشهدت المباراة تفوق فريق العربي على الوكرة على صعيد التسديدات، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 18 تسديدة باتجاه شباك المرمى، كما وصلت نسبة الاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة على 48%.

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كما ووصلت عدد تسديدات الفريق المنافس الوكرة إلى 6 تسديدات فقط، بينما استحوذ على الكرة بنسبة 52% متفوقاً رغم الخسارة على العربي القطري.

ترتيب الدوري القطري 2023

وجاء ترتيب الدوري القطري 2023، بعد فوز العربي على الوكرة في قمة منافسات الجولة ال9، كما يلي:

(1) العربي 22 نقطة.

(2) لخويا 20 نقطة.

(3) الوكرة 15 نقطة.

(4) الأهلي القطري 13 نقطة.

(5) نادي قطر 13 نقطة.

(6) الغرافة 12 نقطة.

(7) الشمال 10 نقاط.

(8) السد 10 نقاط.

(9) المرخية 8 نقاط.

(10) أم صلال 7 نقاط.

(11) الريان 4 نقاط.

(12) السيلية 4 نقاط.

العربي والوكرة في قمة الدوري القطري
العربي والوكرة في قمة الدوري القطري

ترتيب هدافي الدوري القطري 2023

كما وآتى ترتيب أبرز هدافي الدوري القطري 2022-2023، على النحو الآتي:

(1) جيلسون (الوكرة) 8 أهداف.

(2) مايكل أولونغا (الدحيل) 7 أهداف.

(3) يوسف المساكني (العربي) 7 أهداف.

(4) يزين النعيمات (الأهلي القطري) 6 أهداف.

(5) عمر السومة (العربي)، ياسين إبراهيمي (الغرافة) 5 أهداف.

وسيلتقي فريق العربي أمام منافسه الغرافة، الأربعاء، في منافسات الأسبوع ال10 من دوري نجوم قطر الممتاز لكرة القدم.

يوسف المساكني لاعب العربي القطري
يوسف المساكني لاعب العربي القطري
المصدروطن + الدوري القطري + صفحة نادي العربي + صفحة نادي الوكرة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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