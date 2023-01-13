- Advertisement -

وطن- تصدر نادي العربي صدارة ترتيب الدوري القطري 2023، بعد فوزه على الوكرة، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال9.

وأحرز النجم التونسي يوسف المساكني أولى أهداف المباراة صالح العربي القطري، داخل شباك منافسه الوكرة في الدقيقة ال31.

فوز العربي على الوكرة في الدوري القطري

وأدرك فريق الوكرة مع نهاية الشوط الأول من المباراة، هدف التعادل عن طريق اللاعب محمد بن يطو، من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة المثيرة والقوية بين كلا الفريقين.

كما وعاد المساكني لاعب العربي القطري، ليسجل هدف الفوز الثاني في المباراة، في الدقيقة ال68.

#العربي يستعيد الصدارة بفوزه على #الوكرة بهدفين مقابل هدف ضمن الأسبوع التاسع من #دوري_نجوم_QNB — مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) January 12, 2023

وشهدت المباراة تفوق فريق العربي على الوكرة على صعيد التسديدات، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 18 تسديدة باتجاه شباك المرمى، كما وصلت نسبة الاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة على 48%.

- Advertisement -

كما ووصلت عدد تسديدات الفريق المنافس الوكرة إلى 6 تسديدات فقط، بينما استحوذ على الكرة بنسبة 52% متفوقاً رغم الخسارة على العربي القطري.

ترتيب الدوري القطري 2023

وجاء ترتيب الدوري القطري 2023، بعد فوز العربي على الوكرة في قمة منافسات الجولة ال9، كما يلي:

(1) العربي 22 نقطة.

(2) لخويا 20 نقطة.

(3) الوكرة 15 نقطة.

(4) الأهلي القطري 13 نقطة.

(5) نادي قطر 13 نقطة.

(6) الغرافة 12 نقطة.

(7) الشمال 10 نقاط.

(8) السد 10 نقاط.

(9) المرخية 8 نقاط.

(10) أم صلال 7 نقاط.

(11) الريان 4 نقاط.

(12) السيلية 4 نقاط.

ترتيب هدافي الدوري القطري 2023

كما وآتى ترتيب أبرز هدافي الدوري القطري 2022-2023، على النحو الآتي:

(1) جيلسون (الوكرة) 8 أهداف.

(2) مايكل أولونغا (الدحيل) 7 أهداف.

(3) يوسف المساكني (العربي) 7 أهداف.

(4) يزين النعيمات (الأهلي القطري) 6 أهداف.

(5) عمر السومة (العربي)، ياسين إبراهيمي (الغرافة) 5 أهداف.

وسيلتقي فريق العربي أمام منافسه الغرافة، الأربعاء، في منافسات الأسبوع ال10 من دوري نجوم قطر الممتاز لكرة القدم.