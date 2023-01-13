أفقر 10 دول في العالم سنة 2023 .. تعرف عليها بالصور

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وطن– يصنف البنك الدولي أفقر البلدان على أنها اقتصادات منخفضة الدخل ويعتمد هذا الترتيب على “نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي” GNI لكل بلد، وهو مقياس لإجمالي دخل البلد مقسوماً على عدد سكانها.

أفقر 10 دول في العالم سنة 2023

وفيما يلي، نشر موقع “.viva.co.id” قائمة تضم أفقر 10 دول في العالم سنة 2023 حسب بيانات صندوق النقد الدولي (IMF).

بوروندي

حصلت دولة بوروندي على استقلالها من بلجيكا في عام 1962.

وفي عام 1965، كان هناك صراعا عرقيا بين قبيلتي الهوتو والتوتسي.

على الرغم من انتهاء الحرب الأهلية منذ أكثر من 15 عامًا، إلا أن هذا البلد لا يزال أفقر بلد في العالم يعاني من الفساد والمشاكل الأمنية.

يعتمد عدد السكان البالغ عددهم حوالي 12 مليون نسمة على الزراعة لإطعام أسرهم.

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إن تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي الناجمين عن فشل المحاصيل يقارب ضعف متوسط البلدان الأخرى الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

جنوب السودان

في 9 يوليو من عام 2011، أصبحت جمهورية السودان أحدث دولة مستقلة في العالم، وهي أحدث وثاني أفقر دولة في العالم، حيث يبلغ عدد سكانها 11.5 مليون نسمة. هذا البلد الغني بالنفط ولكنه يواجه انقسامات اجتماعية وسياسية وفساد.



جمهورية افريقيا الوسطى

تحتل جمهورية إفريقيا الوسطى المرتبة الثالثة من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ولكنها الأكثر جوعًا في العالم، حيث أظهر مؤشر الجوع العالمي لعام 2018 (GHI) مستويات “مقلقة للغاية”.

يعيش غالبية السكان البالغ عددهم 5.4 مليون نسمة عند خط الفقر أو تحته، ويبلغ متوسط العمر المتوقع 52.9 سنة فقط.

الصومال

كانت الصومال واحدة من البلدان التي شهدت سنوات من عدم الاستقرار السياسي، وارتفاع التضخم، مما جعل البلاد غير موثوقة بالنسبة للمستثمرين والمستهلكين، كما أن الصومال معرضة بشكل كبير للجفاف، وندرة الغذاء، وانخفاض معدلات التطعيم.

جمهورية الكونغو الديمقراطية

جمهورية الكونغو الديمقراطية هي موطن لأكثر من 80 مليون هكتار من الأراضي الخصبة، وآلاف المعادن، والمعادن الثمينة.

يبلغ متوسط العمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية 17 عامًا، ويعيش 64٪ من السكان البالغ عددهم 90 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم.

موزمبيق

على الرغم من وفرة الأراضي الصالحة للزراعة والموارد المعدنية والطاقة، يعيش معظم سكان هذا البلد في فقر.

النيجر

كان هذا البلد بلدًا غير مستقر منذ الاستقلال. وفي العقد الماضي، عاش ما يقرب من نصف السكان في فقر مدقع، والذي لا يزال يتجلى في ارتفاع معدلات الوفيات، والملاريا، ونقص الخدمات، والصرف الصحي، والحصول على المياه الصالحة للشرب.

ملاوي

هذا البلد عرضة لظواهر الطقس المتطرفة والزراعة غير المتسقة. تفاقمت ندرة الغذاء بسبب الحرب في أوكرانيا التي هزت أسعار السلع الأساسية والتضخم.

ليبيريا

أصاب فيروس إيبولا 10675 شخص في ليبيريا وأدى إلى 4809 حالة وفاة بين عامي 2014 و 2016. ولا تزال البلاد تكافح الفقر خاصة مع ثلث الأطفال الذين يعانون من التقزم بسبب سوء التغذية.

تشاد

بعد اكتشاف النفط في بداية القرن، كان هناك قانون في تشاد يتطلب التشاور قبل إنفاق المال العام وتخصيص 80٪ من الأرباح لمحاربة الفقر.

في المقابل، أنفقت الحكومة منذ عام 1990، معظم الأموال على الميليشيات بدلاً من التمويل العام، وتطوير البنية التحتية، وتوفير خدمات صحية وتعليمية أفضل.