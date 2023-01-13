الجمعة, يناير 13, 2023
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أفقر 10 دول في العالم سنة 2023 .. تعرف عليها بالصور

يعتمد ترتيب أفقر 10 دول في العالم سنة 2023 على "نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي" GNI لكل بلد

كتب ايمان الباجي
أفقر 10 دول في العالم سنة 2023..تعرف عليها watanserb.com
بوروندي من أفقر 10 دول في العالم سنة 2023
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وطن– يصنف البنك الدولي أفقر البلدان على أنها اقتصادات منخفضة الدخل ويعتمد هذا الترتيب على “نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي” GNI لكل بلد، وهو مقياس لإجمالي دخل البلد مقسوماً على عدد سكانها.

أفقر 10 دول في العالم سنة 2023

وفيما يلي، نشر موقع “.viva.co.id” قائمة تضم أفقر 10 دول في العالم سنة 2023 حسب بيانات صندوق النقد الدولي (IMF).

بوروندي

حصلت دولة بوروندي على استقلالها من بلجيكا في عام 1962.

وفي عام 1965، كان هناك صراعا عرقيا بين قبيلتي الهوتو والتوتسي.

على الرغم من انتهاء الحرب الأهلية منذ أكثر من 15 عامًا، إلا أن هذا البلد لا يزال أفقر بلد في العالم يعاني من الفساد والمشاكل الأمنية.

بوروندي من أفقر 10 دول في العالم سنة 2023
بوروندي

يعتمد عدد السكان البالغ عددهم حوالي 12 مليون نسمة على الزراعة لإطعام أسرهم.

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إن تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي الناجمين عن فشل المحاصيل يقارب ضعف متوسط البلدان الأخرى الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

جنوب السودان

في 9 يوليو من عام 2011، أصبحت جمهورية السودان أحدث دولة مستقلة في العالم، وهي أحدث وثاني أفقر دولة في العالم، حيث يبلغ عدد سكانها 11.5 مليون نسمة. هذا البلد الغني بالنفط ولكنه يواجه انقسامات اجتماعية وسياسية وفساد.

جنوب السودان من أفقر 10 دول في العالم سنة 2023
جنوب السودان

جمهورية افريقيا الوسطى

تحتل جمهورية إفريقيا الوسطى المرتبة الثالثة من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ولكنها الأكثر جوعًا في العالم، حيث أظهر مؤشر الجوع العالمي لعام 2018 (GHI) مستويات “مقلقة للغاية”.

جمهورية افريقيا الوسطى من أفقر 10 دول في العالم سنة 2023
جمهورية افريقيا الوسطى

يعيش غالبية السكان البالغ عددهم 5.4 مليون نسمة عند خط الفقر أو تحته، ويبلغ متوسط العمر المتوقع 52.9 سنة فقط.

الصومال

كانت الصومال واحدة من البلدان التي شهدت سنوات من عدم الاستقرار السياسي، وارتفاع التضخم، مما جعل البلاد غير موثوقة بالنسبة للمستثمرين والمستهلكين، كما أن الصومال معرضة بشكل كبير للجفاف، وندرة الغذاء، وانخفاض معدلات التطعيم.

الصومال من أفقر 10 دول في العالم سنة 2023
الصومال

جمهورية الكونغو الديمقراطية

جمهورية الكونغو الديمقراطية هي موطن لأكثر من 80 مليون هكتار من الأراضي الخصبة، وآلاف المعادن، والمعادن الثمينة.

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يبلغ متوسط العمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية 17 عامًا، ويعيش 64٪ من السكان البالغ عددهم 90 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم.

موزمبيق

على الرغم من وفرة الأراضي الصالحة للزراعة والموارد المعدنية والطاقة، يعيش معظم سكان هذا البلد في فقر.

موزمبيق من أفقر 10 دول في العالم سنة 2023
موزمبيق

النيجر

كان هذا البلد بلدًا غير مستقر منذ الاستقلال. وفي العقد الماضي، عاش ما يقرب من نصف السكان في فقر مدقع، والذي لا يزال يتجلى في ارتفاع معدلات الوفيات، والملاريا، ونقص الخدمات، والصرف الصحي، والحصول على المياه الصالحة للشرب.

النيجر من أفقر 10 دول في العالم سنة 2023
النيجر

ملاوي

هذا البلد عرضة لظواهر الطقس المتطرفة والزراعة غير المتسقة. تفاقمت ندرة الغذاء بسبب الحرب في أوكرانيا التي هزت أسعار السلع الأساسية والتضخم.

ملاوي من أفقر 10 دول في العالم سنة 2023
ملاوي

ليبيريا

أصاب فيروس إيبولا 10675 شخص في ليبيريا وأدى إلى 4809 حالة وفاة بين عامي 2014 و 2016. ولا تزال البلاد تكافح الفقر خاصة مع ثلث الأطفال الذين يعانون من التقزم بسبب سوء التغذية.

ليبيريا من أفقر 10 دول في العالم سنة 2023
ليبيريا

تشاد

بعد اكتشاف النفط في بداية القرن، كان هناك قانون في تشاد يتطلب التشاور قبل إنفاق المال العام وتخصيص 80٪ من الأرباح لمحاربة الفقر.

تشاد من أفقر 10 دول في العالم سنة 2023
تشاد

في المقابل، أنفقت الحكومة منذ عام 1990، معظم الأموال على الميليشيات بدلاً من التمويل العام، وتطوير البنية التحتية، وتوفير خدمات صحية وتعليمية أفضل.

المصدرموقع.viva.co.id، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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