منتقبتان تتباهيان بمثليتهما..عن أي حب تتكلمون! (شاهد)

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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لفتاتين خليجيتين تتباهيان بمثليتهما الجنسية علناً.

عن أي حب تتكلمون؟

وتظهر بالفيديو فتاة خليجية ترتدي عباءة ونقاب، وهي تقترب من سيارة كانت بها صديقتها التي لم يظهر وجهها.

وما أن تصل المنتقبة إلى السيارة، وتصعد، تمسك بيد صديقتها.

وأوضحت الفتاتان طبيعة علاقتهما بوضع أغنية “أجمل إحساس” للفنانة اللبنانية إليسا في الخلفية، وكتابة عبارة “عن أي حب تتكلمون”.

إهانة للنقاب!

وأثار الفيديو الذي رجح الناشطون أنه تم تصويره في السعودية، غضباً واسعاً.

وجاء في التعليقات: “هن يبغين الشهره وبس. اما المنتقبات المؤمنات الصالحات لا يصورن نفسهن ولا يهمهن هالامر”.

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وقال آخر: “وتبقى المنقبة عقدة لي المتبرجة لي يحب مرتو ميطلقهاش عريانة والناس كامل يشوفو فيها”.

ورأت ناشطة أن الأمر تشجيع على المثلية الجنسية. وكتبت: “حسبي الله ونعمة الوكيل اش هيدا يعني تشجيع عالمثلية يعني وضحوا بس عشان نعرف لانه الاثنين بنات”.

فوز العتيبي تشجع على المثلية الجنسية

وسبق أن شجعت مشهورة “سناب شات” المثيرة للجدل فوز العتيبي على الشذوذ، خلال مشاركتها بحفل صاخب وقيامها بالرقص بإيحاءات جنسيه شاذة.

ووفقاً للفيديو الذي نشرته فوز العتيبي عبر حسابها على “سناب شات“، فقط ظهرت وهي ترقص برفقة فتيات أخريات بطريقة أثارت غضب السعوديين، لما تضمنته من حركات مخلة دون خجل أو خشية من العقاب.

وبحسب الفيديو، فقد ظهرت فوز العتيبي وهي تلامس مناطق حساسة في جسدها مع فخذ فتاة أخرى كانت ترقص معها.

وفي مشهد آخر، ظهرت فوز العتيبي برفقة صديقتها وهن يقمن باحتضان بعضهما ويقمن بتقبيل بعضهن قبلات حميمية، وهي قبلة تشتهر بها مثليات الجنس.

الى النيابه العامه ووزارة الاعلام مع التحية

مشهورة السناب فوز العتيبي تقوم بنشر محتوى به ايحاءات جنسيه شاذه ورقص وعُري ضاربة بالانظمة عرض الحائط ويتابعها الملايين مما سيترتب عليه الاضرار بصغار السن والاقتداء بها وكذلك تشويه لصورة المجتمع السعودي @bip_ksa @media_ksa pic.twitter.com/OPdlHk4b00 — سعد شيبان MBS (@zilzal1_) January 8, 2023

وفي موقع آخر من الفيديو، ظهرت فوز العتيبي وهي ترقص مع صديقتها لتقوم بملامسة صدرها، في حين قامت الأخرى بوضع يدها على مؤخرة “العتيبي”. بما يمثل تعبيرات وإيحاءات جنسية فاضحة.

ترويج الشذوذ في الرياض

وفي يونيو الماضي، اكتشف سعوديون وجود محال في العاصمة الرياض تبيع ألعابا تروج للمثلية الجنسية.

نشطاء سعوديون أكّدوا وجود محال لألعاب الأطفال تحمل ألوان علم الشواذ جنسيا، في مشهد وصفوه بالعبثي وانتقدوا تأخر السلطات في مواجهة هذه الظاهرة.

وبعد أكثر من عام على إطلاق هذه التحذيرات، تحركت السلطات وضبطت منتجات تروج للمثلية الجنسية كما ظهر في الألوان التي تحويها هذه الألعاب، كونها تشبه ألوان علم قوس قزح المرتبط بالمثليين.