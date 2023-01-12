مذكرات هاري: ما تعمد الإعلام الغربي اغفاله .. الجيش البريطاني لهاري: كانت والدتك حاملا حين ماتت ها؟ مع أخيك؟ طفل مسلم؟!

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وطن- بداية أرفض كلمة “تسريبات” عن المواد التي نشرت عن المذكرات قبل صدورها، فهذه كما نعلم دعايات ارسلت للصحافة عمدا كاعلان مجاني وربما غير مجاني لاشهار “المذكرات” كما يحدث دوما مع كتب هامة أخرى بالذات لسياسيين من علية القوم.

ولكن موضوعنا هنا يختلف، فثمة مواضيع نشرت ما قبل صدور المذكرات وما بعد صدورها نالت اهتماما استثنائيا من قبل الصحافة الغربية، لكنها ابتعدت عن ما هو اهم عن عمد.

ارى ان اهم ما ابتعدت عنه هو ما اورده الأمير هاري في كتابه “الاحتياطي” عن التدريبات التي خاضها ما قبل خوض القتال في أفغانستان، والتي تبدو انها معدة على مستوى عال من اجل حماية “امير” من الأسرة الملكية البريطانية يخوض حربا مع الجيش البريطاني، لذا كل حركة وكل كلمة قيلت له أو عنه او امامه لا بد وان اعد لها من قبل مستويات عالية في الجيش البريطاني.

فيذكر في كتابه كيف ان القيادة العسكرية في الجيش البريطاني وضعته مع زميلين له في عملية وهمية للتدريب على أساليب النجاة، تم التخيل فيها لو ان طائرته العسكرية سقطت خلف خطوط العدو: “انت في جيش مسيحي تقاتل مليشيا تتضامن مع المسلمين” فعليك النجاة!

اذن هكذا كانت الحرب وليس كما صورها الاعلام الغربي وخدعوا بها السذج.

والأمر لم يتوقف عن هذا، ففي عملية الاختطاف الوهمي الذي يتعرض له الأمير هاري ضمن التدريبات، تدخل عليه امرأة منقبة وتحقق معه صرخت فيه: “كانت والدتك حاملا حين ماتت، ها؟ مع أخيك؟ طفل مسلم!”!!

يقول الأمير هاري لم ارد عليها، “لم أقل شيئا لكنني صرخت في وجهها بعيني”.

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ولكن هنا مربط الفرس الذي انتبه له الأمير هاري حين قال “هل هذا هو التمرين؟”

نعم كان تمرينا مع رسالة!.

ثم تحدث ان احد المدربين اعتذر له بطريقة باهته عن تعرضهم المسيء لوالدته.

تحدث الاعلام الغربي عن اظهار شجاعته في قتله للافغان وكأنه يزيح قطع شطرنج..نسي هذا الاعلام ما صرح به وقت الحرب آنذاك، حين كان يفتخر بأنه تحت حماية القوات النيبالية “القوركا” وانه لم يشعر بالأمان الا حين يكون بينهم”.

ونسي الاعلام الغربي ايضا ما ذكره في نفس مذكراته وقبل صفحات من تسطير “بطولاته” بأن المخابرات البريطانية غيرت وجهة قتاله من العراق الى أفغانستان حين وزعت صوره في العراق بين القناصين العراقيين على انه “أم الاهداف”!.

ونست انه تحدث برعب حين ذكر أن عشرة جنود بريطانيين قد قتلوا في العراق في نفس الشهر الذي كان يعد نفسه للذهاب هناك، وأن ٤٠ جنديا قتلوا خلال الستة أشهر التي مضت.

والاعجب مواساته لنفسه: “ماذا تفعل انها: حرب..قاتل ومقتول.. وتظل افضل من البقاء في بريطانيا حيث تواجه معركة من نوع آخر” !!!!.

ونست الصحافة الغربية ما ذكره عن رعبه حين علم ان “طالبان” علمت بمكان قاعدته في افغانستان وإنها تفتش عنه واختارت يوم ميلاده كي تصل اليه.

وبغض النظر عن صحة ما ورد له إلا أنه أصيب بالرعب.

ثم يأتي حديثه عن حادث مقتل والدته: “قامت شرطة باريس بمصادرة كاميرات الصحافة و”الباربراتزي” .. “الصور المتوفرة ملتقطة من قبل الشرطة فقط”.. “حارسها الشخصي نجا من الحادث مع أنه ترك مصابا بجروح مروعة”…”ثم السائق الذي تم إلقاء اللوم عليه من قبل الكثيرين في الحادث لأنه كان هناك كحول في دمه ولأنه مات ولم يستطع الدفاع عن نفسه”!.

نعم يعيد نفس الأسئلة التي سألها أنصار أمه من قبل، ونفس الأسئلة التي سألتها عائلة الفايد التي لقى ابنها مصرعه في نفس الحادث، ونفس الأسئلة التي سألها الذين وجهوا الاتهام للعائلة الملكية البريطانية، ونفس الأسئلة التي سألها من يسمونهم بانصار نظرية المؤامرة.

وعندما تحدث الامير هاري عن جنازة جدته الملكة، أشار باستفاضة الى ماسة كهينور، أشهر ماسة في العالم والتي تزين التاج البريطاني، وذكر ان الإمبراطورية البريطانية في أوج قوتها حصلت عليها، ووضع كلمة حصلت بين قوسين!، لأن شركة الهند الشرقية متهمة بسرقتها او نهبها أواخر القرن التاسع عشر بعد سيطرتها على الهند وقدمتها للملكة فيكتوريا، وهو هنا بقوسيه حول كلمة حصلت، يتماشى مع نظرية سرقتها رغم إنكار بريطانيا حتى يومنا هذا لهذه السرقة او النهب.

كما لم تتحدث الصحافة عن شكاويه المريرة في مذكراته عن العنصرية البغيضة التي تعرضت لها زوجته ميغان من القصر الملكي وحتى الإنسان العادي: “تزوج منها لأنها أسهل من الاجنبيات اللواتي لديهن خلفيات صحيحة”.. “ميغان تنقلت بشكل تصاعدي من العبيد الى الملوك” ..”فتاة يخت”..”فاجرة” ..”عاهرة” .. “باحثة عن المال” ..”كلبة”.. وتعليق اغضبه انه لم يمسح من احد الحسابات الملكية الرسمية على شبكات التواصل “عزيزتي الدوقة أنا لا أقول إنني أكرهك ولكن آمل أن تأتي دورتك الشهرية القادمة في حوض سمك القرش “.

ايضا تعليق جو مارني صديقة زعيم حزب الاستقلال البريطاني هنري بولتون، التي تقول فيه ان خطيبة الأمير هاري “الأمريكية السوداء” سوف “تلوث” العائلة المالكة، مما يمهد الطريق ل “ملك أسود”..:هذه بريطانيا وليست أفريقيا”.. ايضا القول بأن “ميغان دائما منكبة على جلي طفلها وفركه” اشارة لمحاولة تبييضه، وغيرها من التعليقات العنصرية المقززة التي لا يمكن إلا أن تخرج من غربي ابيض قميء!.