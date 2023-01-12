الخميس, يناير 12, 2023
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سمكة تونة ضخمة تقتل نفسها بسبب فلاش كاميرا (شاهد)

اليوتيوبر ليو لاتر أوضح أن ضوء الفلاش يرتد عن سطح الأكريليك ويخلق انعكاسات يمكن أن تكون مربكة للحيوانات داخل الحوض

كتب سالم حنفي
سمكة تونة تقتل نفسها watanserb.com
سمكة تونة تقتل نفسها
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وطن- أثار مقطع فيديو نُشر مؤخرًا جدلاً حول استخدام التصوير الفوتوغرافي بالفلاش في أحواض السمك المتواجدة في المنتزهات والاماكن الجاذبة للسياح.

وفي الفيديو الذي لفتت إليه صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، يمكن رؤية الزائرين وهم يلتقطون صورا فوتوغرافية ضوئية مستخدمين “الفلاش” في معرض مائي مزدحم.

وأظهر الفيديو مشهدا صادما، حيث ظهرت سمكة تونة ضخمة فجأة وجهاً لوجه مع الزوار من وراء الزجاج، ليبدأو في التقاط الصور لها لتتركهم مصابة وتغرق في قاع الحوض وتترك الزوار يتساءلون عما حدث لها.

وأنشأ اليوتيوبر “ليو لاتر” مقطعًا كاملاً مخصصًا لمدى روعة الحادث ولاحظ مدى قوة الشاشة لتكون قادرة على تحمل سمكة التونة التي تسبح بسرعة هائلة وجهاً لوجه في شاشة الأكريليك.

سمكة تونة ضخمة تقتل نفسها بسبب فلاش كاميرا
سمكة تونة ضخمة تقتل نفسها بسبب فلاش كاميرا

وأوضح “اليوتيوبر” أن شاشات العرض الأكريليكية ، مثل حمامات السباحة وأحواض السمك، هي أسطح عاكسة للغاية يمكن أن تتأثر بالتصوير الفوتوغرافي باستخدام الفلاش، وعند استخدام وميض في هذه الأنواع من البيئات ، يمكن للضوء أن يرتد عن سطح الأكريليك ويخلق انعكاسات يمكن أن تكون مربكة للحيوانات في الداخل.

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وقال إنه على سبيل المثال ، في حوض السمك ، قد يشبه الفلاش من الكاميرا الضوء العاكس المرتد عن الماء، ويمكن أن يتسبب ذلك في ارتباك الأسماك، حيث قد يعتقدون أن الماء يستمر في المضي قدمًا في هذا الاتجاه، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى الضيق أو حتى التصرف بعدوانية لدى بعض الحيوانات ، حيث قد تتعرض للارتباك أو التهديد بفعل الوميض.

سمكة تونة ضخمة تقتل نفسها بسبب فلاش كاميرا
سمكة تونة ضخمة تقتل نفسها بسبب فلاش كاميرا
سمكة تونة ضخمة تقتل نفسها بسبب فلاش كاميرا
سمكة تونة ضخمة تقتل نفسها بسبب فلاش كاميرا

ووقال إنه بالمثل ، في حمام السباحة ، قد ينتج عن الفلاش من الكاميرا انعكاسات يمكن أن تكون مربكة للسباحين، كما يمكن أن يكون هذا خطيرًا بشكل خاص إذا كان السباحون في منتصف حضن أو إذا كان المسبح مزدحمًا.

ولفت إلى انه بسبب هذه التأثيرات المحتملة، فإن العديد من الأماكن التي تحتوي على شاشات عرض أكريليك ، مثل أحواض السمك وأحواض السباحة ، تثبط استخدام التصوير الفوتوغرافي بالفلاش، موضحا أن هذا ليس فقط لحماية رفاهية الحيوانات أو السباحين ، ولكن أيضًا لضمان سلامة المصورين والزوار الآخرين.

المصدريوتيوب، صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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