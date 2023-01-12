سمكة تونة ضخمة تقتل نفسها بسبب فلاش كاميرا (شاهد)

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وطن- أثار مقطع فيديو نُشر مؤخرًا جدلاً حول استخدام التصوير الفوتوغرافي بالفلاش في أحواض السمك المتواجدة في المنتزهات والاماكن الجاذبة للسياح.

وفي الفيديو الذي لفتت إليه صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، يمكن رؤية الزائرين وهم يلتقطون صورا فوتوغرافية ضوئية مستخدمين “الفلاش” في معرض مائي مزدحم.

وأظهر الفيديو مشهدا صادما، حيث ظهرت سمكة تونة ضخمة فجأة وجهاً لوجه مع الزوار من وراء الزجاج، ليبدأو في التقاط الصور لها لتتركهم مصابة وتغرق في قاع الحوض وتترك الزوار يتساءلون عما حدث لها.

وأنشأ اليوتيوبر “ليو لاتر” مقطعًا كاملاً مخصصًا لمدى روعة الحادث ولاحظ مدى قوة الشاشة لتكون قادرة على تحمل سمكة التونة التي تسبح بسرعة هائلة وجهاً لوجه في شاشة الأكريليك.

وأوضح “اليوتيوبر” أن شاشات العرض الأكريليكية ، مثل حمامات السباحة وأحواض السمك، هي أسطح عاكسة للغاية يمكن أن تتأثر بالتصوير الفوتوغرافي باستخدام الفلاش، وعند استخدام وميض في هذه الأنواع من البيئات ، يمكن للضوء أن يرتد عن سطح الأكريليك ويخلق انعكاسات يمكن أن تكون مربكة للحيوانات في الداخل.

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وقال إنه على سبيل المثال ، في حوض السمك ، قد يشبه الفلاش من الكاميرا الضوء العاكس المرتد عن الماء، ويمكن أن يتسبب ذلك في ارتباك الأسماك، حيث قد يعتقدون أن الماء يستمر في المضي قدمًا في هذا الاتجاه، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى الضيق أو حتى التصرف بعدوانية لدى بعض الحيوانات ، حيث قد تتعرض للارتباك أو التهديد بفعل الوميض.

ووقال إنه بالمثل ، في حمام السباحة ، قد ينتج عن الفلاش من الكاميرا انعكاسات يمكن أن تكون مربكة للسباحين، كما يمكن أن يكون هذا خطيرًا بشكل خاص إذا كان السباحون في منتصف حضن أو إذا كان المسبح مزدحمًا.

ولفت إلى انه بسبب هذه التأثيرات المحتملة، فإن العديد من الأماكن التي تحتوي على شاشات عرض أكريليك ، مثل أحواض السمك وأحواض السباحة ، تثبط استخدام التصوير الفوتوغرافي بالفلاش، موضحا أن هذا ليس فقط لحماية رفاهية الحيوانات أو السباحين ، ولكن أيضًا لضمان سلامة المصورين والزوار الآخرين.